En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
Jubilados
ANSES
información clave

Jubilados de ANSES: confirman las fechas de cobro de hoy por DNI

El organismo previsional inicia el segundo tramo del calendario bancario oficial para el sector pasivo. Los titulares cuyos ingresos mensuales superan el haber básico tienen asignada la acreditación de sus fondos según la terminación de documento.

El Gobierno confirmó el nuevo aumento de jubilados para noviembre

El Gobierno confirmó el nuevo aumento de jubilados para noviembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pone en marcha hoy, viernes 23 de octubre de 2026, el cronograma bancario para jubilados y pensionados del SIPA que perciben haberes superiores al haber mínimo jubilatorio.

Leé también La ANSES confirmó los montos del bono proporcional de octubre para jubilados
Confirman los montos del bono proporcional de octubre para jubilados (Foto: A24.com).

En esta jornada acceden a sus fondos los beneficiarios con DNI finalizados en 0 y 1, quienes perciben sus importes mensuales actualizados con el reajuste del 1,66% fijado por la fórmula de movilidad atada a la inflación de agosto, alcanzando escalas que se extienden hasta el haber máximo del sistema previsional de $2.932.180,66 brutos.

¿Cuánto cobran hoy los jubilados que superan la mínima en el banco?

Jubilados de ANSES: confirman las fechas de cobro de hoy por DNI

Jubilados de ANSES: confirman las fechas de cobro de hoy por DNI

Las liquidaciones mensuales acreditadas en las cajas de ahorro previsional para este grupo quedan estructuradas bajo los siguientes parámetros:

  • Escala de cobro: comprende a quienes perciben remuneraciones mensuales por encima del piso de $435.748,51 brutos.

  • Tope máximo jubilatorio: se ubica en $2.932.180,66 brutos en el recibo de haberes tras la aplicación de la fórmula de movilidad.

  • Situación frente al bono extraordinario: los jubilados con ingresos que superan los $505.748,51 de bolsillo no perciben el refuerzo de contención y cobran exclusivamente el haber mensual indexado.

¿Cómo saber si el dinero está disponible para retirar hoy en el banco?

Las sumas liquidadas por la seguridad social quedan habilitadas desde las primeras horas de la jornada en las entidades financieras asignadas:

  • Cajeros automáticos: retiro en efectivo las 24 horas mediante cajeros de las redes Link o Banelco sin costos de extracción.

  • Ventanilla de la sucursal: los beneficiarios pueden presentarse en su entidad bancaria habitual con el Documento Nacional de Identidad dentro del horario de atención al público, sin necesidad de turno previo.

  • Tarjeta de débito: los fondos quedan disponibles de manera inmediata para pagos en comercios, transferencias electrónicas y operaciones virtuales.

¿Cómo consultar el recibo y la liquidación en Mi ANSES?

Para verificar el importe neto y las retenciones legales aplicadas en la cuenta:

  • Acceder al portal web oficial o a la aplicación móvil Mi ANSES con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.

  • Ingresar a la sección "Jubilados y Pensionados".

  • Seleccionar la opción "Consulta de recibos" para verificar los haberes devengados y los aportes de obra social.

  • Presionar en "Cuándo y dónde cobro" para constatar la entidad bancaria asignada.

¿Cuáles son las fechas de cobro confirmadas para haberes que superan la mínima en octubre de 2026?

El cronograma bancario oficial para este tramo previsional continuará de acuerdo con el siguiente esquema por terminación de DNI:

  • DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de octubre de 2026 (hoy).

  • DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de octubre de 2026.

  • DNI terminados en 4 y 5: martes 27 de octubre de 2026.

  • DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de octubre de 2026.

  • DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de octubre de 2026.

En pocas palabras

  • ANSES: Hoy, viernes 23 de octubre de 2026, cobran jubilados con DNI terminados en 0 y 1 que superan el haber mínimo.
  • Ajuste y Montos: Los haberes se actualizaron un 1,66% y el haber máximo es de $2.932.180,66.
  • Cobro disponible: Los fondos están disponibles en cajeros automáticos, ventanilla bancaria y con tarjeta de débito.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Jubilados ANSES Fechas Cobro
Notas relacionadas
Jubilados de ANSES: fechas y monto para cobrar el aguinaldo de diciembre
El Gobierno confirmó el nuevo aumento de jubilados para noviembre
Jubilados y AUH de ANSES: quiénes cobran hoy miércoles 21 de noviembre

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar