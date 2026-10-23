Jubilados de ANSES: confirman las fechas de cobro de hoy por DNI

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pone en marcha hoy, viernes 23 de octubre de 2026, el cronograma bancario para jubilados y pensionados del SIPA que perciben haberes superiores al haber mínimo jubilatorio.
El organismo previsional inicia el segundo tramo del calendario bancario oficial para el sector pasivo. Los titulares cuyos ingresos mensuales superan el haber básico tienen asignada la acreditación de sus fondos según la terminación de documento.
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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pone en marcha hoy, viernes 23 de octubre de 2026, el cronograma bancario para jubilados y pensionados del SIPA que perciben haberes superiores al haber mínimo jubilatorio.
En esta jornada acceden a sus fondos los beneficiarios con DNI finalizados en 0 y 1, quienes perciben sus importes mensuales actualizados con el reajuste del 1,66% fijado por la fórmula de movilidad atada a la inflación de agosto, alcanzando escalas que se extienden hasta el haber máximo del sistema previsional de $2.932.180,66 brutos.
Las liquidaciones mensuales acreditadas en las cajas de ahorro previsional para este grupo quedan estructuradas bajo los siguientes parámetros:
Escala de cobro: comprende a quienes perciben remuneraciones mensuales por encima del piso de $435.748,51 brutos.
Tope máximo jubilatorio: se ubica en $2.932.180,66 brutos en el recibo de haberes tras la aplicación de la fórmula de movilidad.
Situación frente al bono extraordinario: los jubilados con ingresos que superan los $505.748,51 de bolsillo no perciben el refuerzo de contención y cobran exclusivamente el haber mensual indexado.
Las sumas liquidadas por la seguridad social quedan habilitadas desde las primeras horas de la jornada en las entidades financieras asignadas:
Cajeros automáticos: retiro en efectivo las 24 horas mediante cajeros de las redes Link o Banelco sin costos de extracción.
Ventanilla de la sucursal: los beneficiarios pueden presentarse en su entidad bancaria habitual con el Documento Nacional de Identidad dentro del horario de atención al público, sin necesidad de turno previo.
Tarjeta de débito: los fondos quedan disponibles de manera inmediata para pagos en comercios, transferencias electrónicas y operaciones virtuales.
Para verificar el importe neto y las retenciones legales aplicadas en la cuenta:
Acceder al portal web oficial o a la aplicación móvil Mi ANSES con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.
Ingresar a la sección "Jubilados y Pensionados".
Seleccionar la opción "Consulta de recibos" para verificar los haberes devengados y los aportes de obra social.
Presionar en "Cuándo y dónde cobro" para constatar la entidad bancaria asignada.
El cronograma bancario oficial para este tramo previsional continuará de acuerdo con el siguiente esquema por terminación de DNI:
DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de octubre de 2026 (hoy).
DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de octubre de 2026.
DNI terminados en 4 y 5: martes 27 de octubre de 2026.
DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de octubre de 2026.
DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de octubre de 2026.