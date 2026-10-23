Jubilados de ANSES: confirman las fechas de cobro de hoy por DNI

Cajeros automáticos: retiro en efectivo las 24 horas mediante cajeros de las redes Link o Banelco sin costos de extracción.

Ventanilla de la sucursal: los beneficiarios pueden presentarse en su entidad bancaria habitual con el Documento Nacional de Identidad dentro del horario de atención al público, sin necesidad de turno previo.

Tarjeta de débito: los fondos quedan disponibles de manera inmediata para pagos en comercios, transferencias electrónicas y operaciones virtuales.

¿Cómo consultar el recibo y la liquidación en Mi ANSES?

Para verificar el importe neto y las retenciones legales aplicadas en la cuenta:

Acceder al portal web oficial o a la aplicación móvil Mi ANSES con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Ingresar a la sección "Jubilados y Pensionados".

Seleccionar la opción "Consulta de recibos" para verificar los haberes devengados y los aportes de obra social.

Presionar en "Cuándo y dónde cobro" para constatar la entidad bancaria asignada.

¿Cuáles son las fechas de cobro confirmadas para haberes que superan la mínima en octubre de 2026?

El cronograma bancario oficial para este tramo previsional continuará de acuerdo con el siguiente esquema por terminación de DNI: