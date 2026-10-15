Acalorado cruce entre Pepe Ochoa y Pilar Smith tras no dejarlo ingresar a los Martín Fierro de la Música

En medio de la controversia, el nombre de Diego Suárez apareció como el de la persona que tomó la decisión de impedir el ingreso de Ochoa. Sin embargo, el panelista también apuntó contra Smith, su compañera de todos los días, porque consideró que ella sabía lo que estaba pasando y no hizo nada para ayudarlo.

El eje de la discusión estuvo en las contradicciones que Pepe encontró entre las distintas explicaciones de Pilar sobre cuándo se había enterado de lo sucedido. El panelista le reprochó que, mientras en algunas declaraciones parecía sorprendida por la situación, en otras habría reconocido que estaba al tanto.

“No tengo nada personal con vos. Cuando me dicen ‘Pilar te baja’, si reviso tus actitudes, queda como que hacés eso. Cuando me entero el miércoles, digo: ‘Si Pilar sabía, ¿por qué no se acerca?’. Te hablo como compañero, de una persona que podría tener un poco de empatía con otra que sabe sobre algo que le iba a pasar ”, le planteó Ochoa.

Smith, por su parte, se mantuvo firme en su postura y rechazó haber tenido responsabilidad en la decisión. “No me equivoqué. No voy a pedir disculpas por algo que no hice. Escuché que estaban resolviendo porque no lo habían aceptado”, explicó. Luego, agregó que le había escrito a Pepe para manifestarle que lamentaba lo ocurrido.

Lejos de dar por terminado el tema, Ochoa volvió a cuestionar las explicaciones de la periodista y puso el foco en las diferencias entre sus declaraciones públicas y la conversación que habían mantenido previamente.

“En el momento que me pasa, de tener a una compañera del otro lado, veo notas tuyas como sorprendiéndote al aire. Hablé con vos a la mañana y me negaste que lo sabías. A Santi Riva Roy le dijiste una cosa, a Martín Candalaft le dijiste que nunca supiste nada y, de repente, que sí sabías. Siento que te molestó más la vuelta que se armó”, le recriminó.

Ante ese planteo, Smith le pidió pruebas de sus dichos: “Traeme los mensajes", y le dejó en claro que le molestó lo que pasó con él. Finalmente, reconoció que se había confundido con el momento en que había tomado conocimiento de la situación: “Me confundí de fecha”.