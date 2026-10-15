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Acalorado cruce entre Pepe Ochoa y Pilar Smith tras no dejarlo ingresar a los Martín Fierro de la Música

Pepe Ochoa no pudo ingresar a los Martín Fierro de la Música y apuntó contra Pilar Smith en LAM. Por su parte, la panelista negó tener responsabilidad en lo ocurrido.

15 oct 2026, 22:18
Acalorado cruce entre Pepe Ochoa y Pilar Smith tras no dejarlo ingresar a los Martín Fierro de la Música

Acalorado cruce entre Pepe Ochoa y Pilar Smith tras no dejarlo ingresar a los Martín Fierro de la Música

Acalorado cruce entre Pepe Ochoa y Pilar Smith tras no dejarlo ingresar a los Martín Fierro de la Música

Acalorado cruce entre Pepe Ochoa y Pilar Smith tras no dejarlo ingresar a los Martín Fierro de la Música

La polémica entre Pepe Ochoa y Pilar Smith sumó un nuevo capítulo después de la primera edición de los Martín Fierro de la Música. El panelista de LAM (América TV) denunció a trvés de un comunicado que le impidieron ingresar a la ceremonia y apuntó contra la periodista, quien estuvo a cargo de la prensa del evento. Sin embargo, Smith negó haber tenido responsabilidad en la decisión y sostuvo que no le correspondía definir quién podía asistir.

En su descargo, Ochoa sostuvo que la decisión había sido tomada por el organizador y por una persona a la que describió como expulsada de APTRA tras cuestionar los premios, en una alusión a su compañera. También aseguró que varios de sus compañeros decidieron no asistir a la ceremonia en solidaridad con él, tal como Carolina Molinari y Fefe Bongiorno.

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La periodista, por su parte, explicó que su tarea estaba vinculada con la prensa y la convocatoria, pero que no tenía a su cargo la decisión sobre quién podía ingresar. Según su versión, la responsabilidad podía corresponder al productor del evento o tratarse de un malentendido.

Cómo fue el cruce de Pilar Smith y Pepe Ochoa

La polémica por el ingreso frustrado de Pepe Ochoa a los Martín Fierro de la Música sumó un nuevo capítulo en LAM (América TV), donde el panelista enfrentó a Pilar Smith y le reclamó por su actitud ante lo ocurrido. El cruce subió de tono cuando ambos expusieron sus versiones y discutieron sobre cuándo se había enterado la periodista de la situación.

En medio de la controversia, el nombre de Diego Suárez apareció como el de la persona que tomó la decisión de impedir el ingreso de Ochoa. Sin embargo, el panelista también apuntó contra Smith, su compañera de todos los días, porque consideró que ella sabía lo que estaba pasando y no hizo nada para ayudarlo.

El eje de la discusión estuvo en las contradicciones que Pepe encontró entre las distintas explicaciones de Pilar sobre cuándo se había enterado de lo sucedido. El panelista le reprochó que, mientras en algunas declaraciones parecía sorprendida por la situación, en otras habría reconocido que estaba al tanto.

No tengo nada personal con vos. Cuando me dicen ‘Pilar te baja’, si reviso tus actitudes, queda como que hacés eso. Cuando me entero el miércoles, digo: ‘Si Pilar sabía, ¿por qué no se acerca?’. Te hablo como compañero, de una persona que podría tener un poco de empatía con otra que sabe sobre algo que le iba a pasar ”, le planteó Ochoa.

Smith, por su parte, se mantuvo firme en su postura y rechazó haber tenido responsabilidad en la decisión. “No me equivoqué. No voy a pedir disculpas por algo que no hice. Escuché que estaban resolviendo porque no lo habían aceptado”, explicó. Luego, agregó que le había escrito a Pepe para manifestarle que lamentaba lo ocurrido.

Lejos de dar por terminado el tema, Ochoa volvió a cuestionar las explicaciones de la periodista y puso el foco en las diferencias entre sus declaraciones públicas y la conversación que habían mantenido previamente.

En el momento que me pasa, de tener a una compañera del otro lado, veo notas tuyas como sorprendiéndote al aire. Hablé con vos a la mañana y me negaste que lo sabías. A Santi Riva Roy le dijiste una cosa, a Martín Candalaft le dijiste que nunca supiste nada y, de repente, que sí sabías. Siento que te molestó más la vuelta que se armó”, le recriminó.

Ante ese planteo, Smith le pidió pruebas de sus dichos: “Traeme los mensajes", y le dejó en claro que le molestó lo que pasó con él. Finalmente, reconoció que se había confundido con el momento en que había tomado conocimiento de la situación: “Me confundí de fecha”.

     

 

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