Fuerte escándalo en los Martín Fierro de la Música: le prohibieron la entrada a un famoso

Qué dijo Pepe Ochoa sobre los motivos de la prohibición

Lejos de quedarse únicamente con la denuncia, Ochoa cuestionó la contradicción que, a su entender, representa impedirle el acceso a una ceremonia de estas características. “No tengo ni idea y tampoco me importa mucho el por qué, pero son dos personas que se la pasaron hablando de la libertad de prensa y en este caso elijen PROHIBIRME la entrada a este evento que formo parte del equipo de LAM”, expresó.

Además, reveló que varios de sus compañeros decidieron solidarizarse con él y no asistir a la gala. También mencionó que mantuvo una conversación con Luis Ventura, presidente de APTRA, y destacó el gesto que tuvo con él ante lo sucedido.

“Mis compañeros varios se solidarizaron no yendo al evento. Hablé con Luis Ventura y agradezco su gesto de querer hacerme entrar a la ceremonia de hoy. Me dejó en claro que APTRA no tiene nada que ver en todo esto. Qué triste que un premio tan importante censuren personas por una opinión. Sorprende de esta periodista que le pasó igual y no tuvo el decoro de venir a decirme nada ni mirarme a la cara. De cuarta y una vergüenza”, concluyó el panelista de LAM.