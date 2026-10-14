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Fuerte escándalo en los Martín Fierro de la Música: le prohibieron la entrada a un famoso

Una polémica sacudió los Martín Fierro de la Música 2026: un famoso denunció que le prohibieron el ingreso y apuntó contra los responsables.

14 oct 2026, 22:53
MF DE LA MUSICA
MF DE LA MUSICA

Pepe Ochoa, panelista de LAM (América TV), denunció que le prohibieron ingresar a la primera edición de los Martín Fierro de la Música 2026, que se celebró este miércoles 14 de octubre en Tango Porteño, en la Ciudad de Buenos Aires. A través de sus redes sociales, el periodista expresó su indignación por lo ocurrido y apuntó contra los responsables de la decisión.

“Me PROHIBIERON entrar a los Martín Fierro de la Música. Una vergüenza. ¿Y la libertad de expresión?”, escribió en X, donde también compartió un extenso descargo con detalles de la situación y cuestionó que no le permitieran participar de la ceremonia junto a sus compañeros de trabajo.

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“Hoy me prohibieron entrar a los MF de la música”, comenzó escribiendo en su descargo.

En ese sentido, señaló directamente al organizador del evento y a una periodista que, según su versión, habría intervenido en la decisión. “El organizador y una expulsada por criticar los premios (quien hacía la convocatoria e invitaba) tomaron la decisión de que yo no pueda participar de la ceremonia de ir a celebrar con mis compañeros de LAM”, sostuvo.

Qué dijo Pepe Ochoa sobre los motivos de la prohibición

Lejos de quedarse únicamente con la denuncia, Ochoa cuestionó la contradicción que, a su entender, representa impedirle el acceso a una ceremonia de estas características. “No tengo ni idea y tampoco me importa mucho el por qué, pero son dos personas que se la pasaron hablando de la libertad de prensa y en este caso elijen PROHIBIRME la entrada a este evento que formo parte del equipo de LAM”, expresó.

Además, reveló que varios de sus compañeros decidieron solidarizarse con él y no asistir a la gala. También mencionó que mantuvo una conversación con Luis Ventura, presidente de APTRA, y destacó el gesto que tuvo con él ante lo sucedido.

“Mis compañeros varios se solidarizaron no yendo al evento. Hablé con Luis Ventura y agradezco su gesto de querer hacerme entrar a la ceremonia de hoy. Me dejó en claro que APTRA no tiene nada que ver en todo esto. Qué triste que un premio tan importante censuren personas por una opinión. Sorprende de esta periodista que le pasó igual y no tuvo el decoro de venir a decirme nada ni mirarme a la cara. De cuarta y una vergüenza”, concluyó el panelista de LAM.

     

 

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