Daniel Osvaldo y una inesperada novedad sobre su salud en medio de su delicada internación

En ese contexto, el último domingo Huracán enfrentó a Aldosivi de Mar del Plata en el estadio Tomás Adolfo Ducó. Durante la transmisión de Quemeros del Sur Radio, la periodista Romina De La Fuente entrevistó a Gastón Casas, histórico goleador del Globo y uno de los referentes del Senior.

Durante la charla, Casas contó detalles sobre el grupo que se reúne todos los lunes en La Quemita y destacó el vínculo que mantienen los exjugadores con la institución.

“Sí, la verdad que bueno, el Senior es una gran familia de ex jugadores que tenemos en La Quemita todos los lunes, acabamos de salir campeones hace 15 días, tenemos un grupo maravilloso, hemos logrado juntar muchos ex jugadores, que en Huracán eso no es fácil, y la verdad que estamos muy felices con ellos, de tener nuestro espacio, nos acompañan mucho desde el club así que estamos muy felices”, expresó.

Pero el momento que más llamó la atención llegó cuando Casas fue consultado específicamente por Daniel Osvaldo. Allí reveló que mantiene contacto con la familia y transmitió tranquilidad sobre el estado actual del exfutbolista.

“Dani es parte de nosotros, está siempre con nosotros. Bueno, tuvo ese problemita de salud... hablé con el hermano hasta hace poco, sé que ya está en la casa, que ya está mejor”, aseguró.

El exdelantero también se refirió a las versiones que circularon en torno a la situación de Osvaldo y remarcó que no todo lo que se dijo públicamente sería cierto. “Así que la verdad, bueno, nada, es dar un poquito de tranquilidad porque por lo menos las noticias cuando llegan de parte del hermano siempre son positivas”, sostuvo Gastón Casas.

Así, por último agregó, en defensa de su compañero: “Siempre aclarar esto de Dani que es una excelente persona, que está con nosotros, que la estuvo pasando mal pero muchas de las cosas que se dijeron no son verdad, tuvo un tema de salud como le puede pasar a cualquiera pero por suerte ya está mejor”.

Cuál fue la delicada información que trascendió en medio de la internación de Daniel Osvaldo

La internación de Daniel Osvaldo días pasados volvió a poner al exfutbolista en el centro de la escena y, en medio de la preocupación por su delicado estado de salud, Yanina Latorre reveló un dato desconocido sobre el último encuentro que habría tenido con Jimena Barón.

El exjugador, de 40 años, permanece internado en terapia intensiva luego de ingresar con un derrame en la pleura y líquido en los pulmones. En este contexto, la conductora se refirió a su situación durante su programa radial en El Observador y brindó detalles sobre su presente.

“Está internado, grave, en terapia intensiva -precisó la conductora-, entró con un derrame en la pleura, tenía líquido en los pulmones. La verdad... pobre, él terminó de la peor manera, un desastre, humillado, no tiene un mango”, expresó Yanina a fines de septiembre.

Además, habló sobre las condiciones en las que viviría el exfutbolista y recordó el video que Osvaldo publicó en 2024, cuando expuso públicamente distintos problemas personales.

“Vive en una casa alquilada... no sé dónde, no tiene prepaga. Después de toda la soberbia, ¿se acuerdan cuando en el 2024 hizo un videíto haciéndose la víctima después de un episodio de violencia de género que tuvo? Ahí dijo que tenía problemas de adicción, nunca fue buen padre”, sostuvo.

Más adelante, la conductora apuntó contra los hábitos que, según su mirada, podrían haber influido en su deteriorado estado. “Esto viene por el tabaco, la droga, el alcohol y andá a saber en las condiciones que vivía. Él había ganado mucho plata. Lo cierto es él que entró muy grave, lo ayudó su familia, que triste terminar así”, afirmó.

Pero el dato que sorprendió llegó cuando Latorre recordó un episodio ocurrido durante la cuarentena. Según contó, Jimena Barón habría ido hasta una casa de Banfield para recuperar pertenencias que todavía estaban en poder de su expareja.

“A mí me contaron que cuando Jimena Barón lo fue a ver en la cuarenta ¿se acuerdan? A una casa en Banfield, me dicen que ella fue porque él tenía un montón de cosas de Jimena que no se las devolvía, ella las habría recuperado y después se fue”, sentenció.