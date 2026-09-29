Fernanda Iglesias contó la verdad detrás de la internación de Daniel Osvaldo

Iglesias remarcó que el líquido ya se estaba esparciendo y que el estado en el que llegó era muy peligroso por haberle restado importancia al dolor. "Él interpretaba que era algo muscular, pero quince días es mucho", señaló.

Osvaldo estuvo 24 horas en el Hospital de Llavallol, donde le dieron un antibiótico empírico, de amplio espectro, porque todavía no tenían identificada la bacteria y le hicieron dos cultivos. Después fue derivado al Hospital del Bicentenario, en Monte Grande, un centro de mayor complejidad, que era lo que necesitaba.

Según contó la panelista, en el Bicentenario empezaron a estabilizarlo. "Él ahora está lúcido, está en terapia, está comiendo sin oxígeno, pero es un paciente que me dicen que podría estar tranquilamente en una habitación común. Lo tienen ahí para controlarlo", reveló. Fernanda aseguró que Daniel está evolucionando bien.

Iglesias contó que preguntó por qué se produjo la infección y que la respuesta que recibió apunta a un estilo de vida. "La respuesta es vida nocturna, o sea, todo lo que hay en la vida nocturna: alcohol, excesos, sexo sin protección, un montón de cosas", afirmó.

Además, indicó que se están haciendo estudios, todavía sin resultados, para determinar si existe alguna enfermedad inmunodepresora. "Él no tiene defensas, por eso se le produce esta infección. Tiene también otras causas, pero lo que me dicen es que lo más probable es que tenga que ver con esto", agregó.

También explicó por qué el dolor se intensificó: "El derrame es lo más complicado. Por eso le empezó a doler mucho más", y remarcó que cuando sube la fiebre es porque la infección está atacando.

La panelista detalló que Osvaldo tiene hermanos que se están haciendo cargo, en parte, de la cuestión económica, además de cuidarlo y protegerlo. Sin embargo, sigue internado en un hospital público.

Nancy Duré aportó su mirada sobre la demora en consultar: "Yo me imagino que quizás la demora también tiene que ver con eso. Cuando vos no tenés una cobertura médica, pensar en ir a un hospital público donde, si no es una urgencia, tenés que pedir turno con muchísima anticipación... Bueno, eso también lo debe haber demorado".

Daniel Osvaldo continúa internado en terapia intensiva del Hospital del Bicentenario, bajo control, mientras esperan los resultados de los estudios que buscan determinar si existe alguna enfermedad de base que explique la falta de defensas.

¿A dónde trasladaron a Daniel Osvaldo en las últimas horas?

La salud de Daniel Osvaldo sigue generando preocupación: según reveló Ángel de Brito en Bondi Live, el ex futbolista volvió a ser trasladado y ahora se encuentra en el Hospital Bicentenario de Monte Grande, luego de haber pasado primero por un hospital de Banfield y después por el de Llavallol.

"Sigue grave y necesita atención de alta complejidad. El estado es bastante complicado", detalló el conductor. Osvaldo, de 40 años, había sido internado por un derrame pleural asociado a una infección, por lo que los médicos lo intervinieron para realizar un drenaje, y aunque su familia aseguró que está lúcido y puede mantener conversaciones, los sucesivos traslados dan cuenta de la complejidad del cuadro.

De Brito sumó un dato que agrava el panorama: "Está en bancarrota. No tiene obra social. Su hermano, que es funcionario, fue el que lo ayudó con todo lo referido a su traslado", lo que dejó en claro que la falta de cobertura médica complicó aún más su atención. Los médicos lo controlan de cerca por el proceso infeccioso vinculado al derrame, y su permanencia en terapia intensiva responde a la necesidad de vigilar su evolución.