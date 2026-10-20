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SIGUE EL ESCÁNDALO

Julieta Prandi tomó una decisión sin vuelta atrás y estalló una feroz interna con Palito Ortega y su familia

El final de la relación de Emanuel destapó una interna que habría permanecido en las sombras durante meses y que ahora expone una ruptura sin vuelta atrás entre Julieta Prandi y toda la familia Ortega.

20 oct 2026, 10:31
Julieta Prandi tomó una decisión sin vuelta atrás y estalló una feroz interna con Palito Ortega y su familia

Julieta Prandi tomó una decisión sin vuelta atrás y estalló una feroz interna con Palito Ortega y su familia

Julieta Prandi tomó una decisión sin vuelta atrás y estalló una feroz interna con Palito Ortega y su familia

Julieta Prandi tomó una decisión sin vuelta atrás y estalló una feroz interna con Palito Ortega y su familia

Emanuel Ortega reapareció públicamente este lunes, en medio del difícil momento que atraviesa tras su separación de Julieta Prandi. El contundente comunicado de la modelo, en el que anunció la ruptura y dejó en claro que fue ella quien tomó la decisión, no solo afectó al músico, sino que también habría repercutido en su familia.

En su entrevista con SQP (América TV), Emanuel dejó entrever que no fue él quien eligió ponerle fin a la relación y, al referirse a sus sentimientos por Prandi, habló en pasado y aseguró que fue alguien a quien “amé mucho”.

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Mientras la ruptura continúa generando repercusiones, comenzaron a trascender detalles de los supuestos conflictos entre la modelo y el clan Ortega. A la ausencia de los hermanos del cantante en el casamiento del15 de septiembre pasado se conoció ahora un episodio que habría enfrentado a Evangelina Salazar con quien hasta hace pocos días era su nuera.

Según contó Angie Balbiani en Puro Show (El Trece), el hecho ocurrió durante una reunión familiar en la casa de Palito Ortega y Evangelina, a la que también asistió Luciana Salazar, prima de los hijos del matrimonio.

Al llegar junto a Emanuel, Julieta habría saludado a los presentes, pero ignoró a Luciana. El gesto no pasó inadvertido para Evangelina, quien habría intervenido para marcarle su postura en lo referente al respeto y los buenos modales que priman en su familia. “Evangelina tiene cruzada a Julieta hace tiempo. En un evento familiar en el que estaba Luciana Salazar, Julieta Prandi decidió no saludarla. Ella llegó con Emanuel, besó a cada uno y a Luli la ignoró”, relató la panelista.

Luego, reveló la frase que la madre del músico le habría dicho a Prandi: “En esta familia saludamos a todos”.

Sin embargo, la preocupación de los Ortega iría más allá de las diferencias personales. Según Balbiani, el entorno familiar teme que la exposición mediática de la separación termine afectando su imagen pública.

“Los Ortega tienen mucho miedo de que ensucie el apellido de la familia, por su pasado con Contardi”, sostuvo la panelista al referirse a la interna que habría quedado al descubierto tras la ruptura.

Cuál fue la postura de Luciana Salazar con Julieta Prandi tras la escandalosa separación de Emanuel

La sorpresiva separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi, a menos de un mes de haberse casado por civil, sigue generando repercusiones. En las últimas horas, Luciana Salazar habló por primera vez sobre la ruptura de su primo y dejó en claro cuál es su principal preocupación en medio del revuelo mediático.

La modelo asistió al show que Palito Ortega brindó durante el fin de semana en el centro porteño y, ante las consultas de la prensa, se refirió al inesperado final de la pareja. “La verdad que no me quiero meter y lo único que quiero es que mi primo esté bien, que mi familia esté bien y sobre todo mi primo, porque es mi familia”, expresó Luli Salazar abordada por las cámaras de Puro Show (El Trece).

Además, contó que todavía no había podido hablar directamente con Emanuel, aunque sí mantuvo contacto con otros integrantes de la familia. “Con Emanuel no pude hablar pero sí con mis otros primos y todos queremos lo mejor para él”, aseguró.

Consultada sobre la repercusión que tuvo la noticia, la modelo reconoció que la situación movilizó a su entorno familiar, que suele mantener un perfil bajo. “Un poco revolucionados porque mi familia es bastante perfil bajo en ese sentido pero después yo no me voy a meter ni hablar, solo le deseo lo mejor a mi primo porque lo adoro”, señaló.

Durante la entrevista, también le preguntaron por su relación con Julieta Prandi. Al respecto, aclaró que solo coincidían en reuniones familiares y que nunca tuvieron problemas. “Con Julieta nos veíamos en los eventos familiares y nada, la mejor, ningún problema”, sostuvo.

Por último, Luciana reconoció que la sorprendió la rapidez con la que ocurrieron las cosas. “Me sorprendió todo: el casamiento, la separación, fue como todo muy rápido. Pero bueno, nada, son cosas que pasan”, concluyó.

     

 

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