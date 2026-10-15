Qué pasa con Daniel Osvaldo: la preocupante revelación sobre su salud tras una nueva operación

Durante el último fin de semana, Daniel Osvaldo volvió a pasar por el quirófano para someterse a un procedimiento fundamental en su recuperación. La intervención tuvo como objetivo drenar el pus acumulado en el pulmón y eliminar los restos de la infección.

Al respecto, Rubinska explicó: "Fue intervenido el último fin de semana y le empezaron a sacar pus del pulmón, tenían que drenarlo sí o sí y esta intervención era importante para terminar de sacar todo lo que estaba afectando a ese pulmón".

Tras permanecer bajo estrictos cuidados médicos durante las primeras semanas, el exfutbolista comenzó a responder favorablemente al tratamiento. Actualmente, se encuentra en terapia intermedia, una decisión que responde a la cautela del equipo médico y no a un agravamiento de su cuadro.

"La noticia es alentadora, de a poco le van sacando los tubos que tiene conectados al pulmón. Está muy bien de ánimo, super acompañado y ya pasaron 3 semanas de esa primera internación", detalló la periodista.

Mientras continúa con controles y cultivos periódicos para descartar una nueva proliferación bacteriana, su evolución genera optimismo. Si la recuperación mantiene este ritmo, los médicos estimarían que Daniel Osvaldo podría recibir el alta definitiva en los próximos días y retomar su vida habitual sin secuelas de gravedad.

Qué le pasó a Daniel Osvaldo

Por estas horas, Daniel Osvaldo atraviesa una recuperación favorable tras el grave cuadro de salud que lo mantuvo internado en terapia intensiva a fines de septiembre. El exfutbolista, de 40 años, debió ser operado de urgencia por una infección pulmonar complicada con un derrame pleural, una acumulación de líquido alrededor del pulmón derecho.

Según contó el propio exdelantero, el origen del problema habría sido una caries no tratada. Osvaldo explicó que, en un primer momento, confundió los síntomas con un cuadro gripal o dolores musculares y no le dio demasiada importancia. Sin embargo, su estado se agravó hasta el punto de que su hermana lo encontró mal en su casa de Banfield y logró que fuera trasladado al Hospital Municipal de Llavallol.

Los médicos detectaron líquido y pus en la zona pulmonar, por lo que el exjugador de Boca Juniors, Roma y Juventus fue llevado al quirófano. Durante la intervención, le realizaron una limpieza de la zona afectada, le colocaron drenajes y le extrajeron muestras para estudios de biopsia y cultivos, a la espera de descartar otros factores que pudieran haber complicado la infección.