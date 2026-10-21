Cómo reutilizar el agua del lavarropas: el truco casero de un químico para aprovecharla en casa

Cada vez que se pone en marcha el lavarropas, una cantidad importante de agua termina directamente en el desagüe. Sin embargo, parte puede recuperarse para tareas domésticas.
Un sistema casero permite recuperar parte del agua que termina en el desagüe y aprovecharla en distintas tareas domésticas.
Un sistema casero con caños y válvulas de PVC permite recuperar parte del agua del lavarropas para reutilizarla en tareas domésticas.
Cada vez que se pone en marcha el lavarropas, una cantidad importante de agua termina directamente en el desagüe. Sin embargo, parte puede recuperarse para tareas domésticas.
En un video tutorial titulado “Cómo recuperar y reutilizar el agua de la lavadora”, el canal de YouTube Ciencia con X • Química explica cómo construir un sistema fijo que permite recolectar el líquido sin tener que manipular la manguera de descarga cada vez que se quiere guardarlo para utilizarlo más tarde.
El mecanismo utiliza caños y válvulas de PVC para alternar entre el desagüe convencional y un recipiente de almacenamiento. Es importante aclarar que el sistema no filtra ni trata el agua, sino que solamente cambia su recorrido.
Según el tutorial de Ciencia con X • Química, para construir el mecanismo se necesitan los siguientes materiales:
Una T de PVC.
Dos válvulas de bola.
Tubo de PVC de 3/4 de pulgada.
Cemento solvente para PVC.
Mangueras de conexión.
Un adaptador de 3/4 a 1/2 pulgada y un tramo corto de tubo de 1/2 pulgada, si la manguera de descarga tiene un diámetro menor al del tubo principal.
Abrazaderas o soportes para fijar la estructura a la pared.
1. Cortar los tubos. Preparar los segmentos de PVC necesarios para construir la estructura.
2. Probar el ensamblaje. Antes de aplicar el cemento solvente, presentar las piezas sobre una mesa para comprobar que encajen y que las válvulas queden orientadas correctamente.
3. Adaptar la conexión de la manguera. Si la salida del lavarropas tiene un diámetro menor que el tubo principal, utilizar el adaptador de 3/4 a 1/2 pulgada y el tramo de tubo correspondiente.
4. Conectar las salidas. La manguera original del electrodoméstico se conecta en la parte inferior de la estructura. En la parte superior se disponen dos salidas: una hacia el desagüe convencional y otra hacia el recipiente de recolección.
5. Unir las piezas. Una vez comprobado que todo encaja y que las válvulas están bien ubicadas, pegar los componentes con cemento solvente para PVC.
6. Fijar y poner en funcionamiento. Asegurar la estructura cerca del lavarropas mediante abrazaderas o soportes y colocar las mangueras en sus respectivos lugares. Para elegir el destino del líquido, solo hay que accionar las válvulas.
El tutorial aclara que el agua recuperada no es limpia ni potable por el solo hecho de haber pasado por el electrodoméstico. Según explica el creador del canal, puede contener tensioactivos, sales, fibras textiles, suciedad y materia orgánica procedente del detergente y de las prendas.
Por ese motivo, el video recomienda desechar la primera descarga a través del desagüe, debido a su mayor carga de contaminantes, y recuperar únicamente las descargas de los ciclos posteriores.
El líquido recolectado puede destinarse a tareas que no requieren agua potable, como descargar el inodoro, limpiar los pisos y otras superficies.
El tutorial también advierte que hay que tener cuidado al utilizar el líquido recuperado para el riego de plantas, dado que su composición puede variar y no siempre resulta adecuada para ellas.
El creador señala que es posible aplicar tratamientos domésticos para ampliar sus usos. Sin embargo, aconseja utilizar el agua recolectada en el menor tiempo posible.