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Cómo lavar los trapos de limpieza en el lavarropas para evitar la contaminación cruzada

Los trapos de limpieza acumulan suciedad, humedad y microorganismos que pueden transferirse a otras prendas si no se lavan de manera adecuada

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Los trapos de limpieza acumulan suciedad

Los trapos de limpieza acumulan suciedad, humedad y microorganismos que pueden transferirse a otras prendas si no se lavan de manera adecuada

Los trapos de piso, las rejillas y otros paños de limpieza acumulan suciedad, grasa, humedad y microorganismos que pueden permanecer en sus fibras si no se lavan correctamente. Por eso, seguir un protocolo de lavado adecuado es clave para desinfectarlos y evitar la contaminación cruzada dentro del lavarropas.

Leé también Cómo lavar la ropa negra para que no pierda color: el error que muchos cometen
Usar agua fría, detergente líquido y dar vuelta las prendas antes de ponerlas en el lavarropas son algunas de las recomendaciones de un ingeniero químico para conservar el color de la ropa negra.

El ingeniero químico Diego Fernández señala que una desinfección eficaz depende de dos factores clave: la temperatura del agua y el uso de un agente desinfectante como el percarbonato de sodio. Este compuesto libera oxígeno activo, que ayuda a eliminar microorganismos, además de remover manchas y el percudido.

Cómo higienizar los trapos de limpieza en el lavarropas

La primera regla es no mezclar nunca los trapos de limpieza con el resto de la ropa. Deben lavarse por separado y jamás junto con prendas de vestir, ropa interior, toallas de uso personal, sábanas u otros textiles de uso cotidiano. Esta medida evita que bacterias y otros microorganismos presentes en los trapos se transfieran a prendas que luego estarán en contacto con la piel.

Una vez separados, se recomienda programar el lavarropas a 60 °C, una temperatura que favorece una desinfección más efectiva. Junto con el detergente habitual, conviene agregar entre una y dos cucharadas de percarbonato de sodio.

Al liberar oxígeno activo, este producto ayuda a desinfectar los textiles, combatir el percudido y remover manchas difíciles. Además, utilizado en ciclos superiores a los 40 °C, mejora la higiene de la ropa de uso diario y reduce el riesgo de contaminación entre prendas sensibles, como la ropa interior, y el resto de la carga.

Qué hacer si el lavarropas no tiene agua caliente

Si el lavarropas no cuenta con un programa de agua caliente, el protocolo recomienda realizar un tratamiento previo antes del lavado:

  • Colocar los trapos de limpieza en un recipiente con agua caliente.
  • Agregar percarbonato de sodio.
  • Dejarlos en remojo durante una hora.
  • Luego, lavarlos normalmente en el lavarropas.

Este remojo previo mejora la desinfección y facilita la eliminación de la suciedad acumulada.

También conviene saber que la mayoría de los lavarropas de carga frontal cuentan con una resistencia interna que calienta el agua durante el ciclo. En algunos modelos de carga superior, si el fabricante lo permite, también es posible incorporar agua caliente de forma manual antes de iniciar el lavado.

Cómo recuperar los trapos muy percudidos

Cuando los trapos de limpieza presentan manchas persistentes o están muy percudidos por el uso, el remojo con agua caliente y percarbonato de sodio durante una hora suele ser el método más eficaz antes del lavado en el lavarropas. Este procedimiento ayuda a desprender la suciedad incrustada, mejora el aspecto de las fibras y potencia la acción del ciclo de lavado para lograr una limpieza más profunda.

Aplicar estas recomendaciones ayuda a mantener los trapos de limpieza en mejores condiciones, prolongar su vida útil y reducir el riesgo de contaminación cruzada, contribuyendo a una limpieza más segura en el hogar.

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