Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 24 × 9 + 9 + 11 - (12 + 5) + 28.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 24 × 9 + 9 + 11 - (12 + 5) + 28.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se empieza por la operación encerrada entre paréntesis.
12 + 5 = 17
La expresión queda así: 24 × 9 + 9 + 11 - 17 + 28
Después se resuelve la multiplicación pendiente.
24 × 9 = 216
La expresión queda así: 216 + 9 + 11 - 17 + 28
Por último, se avanza de izquierda a derecha.
216 + 9 = 225 |
225 + 11 = 236 |
236 - 17 = 219 |
219 + 28 = (?)
El error común en este tipo de desafío aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso, más que correr, conviene ordenar la mirada y respetar la prioridad de cada operación. Este juego sirve para entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles de una forma simple y entretenida.