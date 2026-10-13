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Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 24 × 9 + 9 + 11 - (12 + 5) + 28.

Leé también Desafío Matemático: probá resolver esta cuenta con paréntesis paso a paso
Imagen de pizarra para Desafío Matemático: probá resolver esta cuenta con paréntesis paso a paso

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: ordenar los pasos sin caer en el error común

1) Paréntesis

Se empieza por la operación encerrada entre paréntesis.

12 + 5 = 17

La expresión queda así: 24 × 9 + 9 + 11 - 17 + 28

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

24 × 9 = 216

La expresión queda así: 216 + 9 + 11 - 17 + 28

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

216 + 9 = 225 |

225 + 11 = 236 |

236 - 17 = 219 |

219 + 28 = (?)

Resultado final: 247

El error común en este tipo de desafío aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso, más que correr, conviene ordenar la mirada y respetar la prioridad de cada operación. Este juego sirve para entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles de una forma simple y entretenida.

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