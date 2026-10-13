Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?

12 + 5 = 17

La expresión queda así: 24 × 9 + 9 + 11 - 17 + 28

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

24 × 9 = 216

La expresión queda así: 216 + 9 + 11 - 17 + 28

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

216 + 9 = 225 |

225 + 11 = 236 |

236 - 17 = 219 |

219 + 28 = (?)

Resultado final: 247

El error común en este tipo de desafío aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso, más que correr, conviene ordenar la mirada y respetar la prioridad de cada operación. Este juego sirve para entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles de una forma simple y entretenida.