Desafío matemático: casi nadie lo resuelve antes de los 10 segundos

8 + 4 = 12

La expresión queda así: 12² - 6 × 4 + 36

2) Potencia

Luego se calcula la potencia.

12² = 144

La expresión queda así: 144 - 6 × 4 + 36

3) Multiplicación

La multiplicación se resuelve antes de la suma final.

6 × 4 = 24

La expresión queda así: 144 - 24 + 36

4) Sumas y restas

El cierre se hace respetando el orden de aparición.

144 - 24 = 120 |

120 + 36 = (?)

Resultado final: 156

El error más común aparece cuando se ignoran los paréntesis o cuando se deja la multiplicación para el final. Por eso, estos juegos son una forma simple y entretenida de entrenar la concentración, repasar reglas básicas y mejorar la agilidad mental con una cuenta breve.