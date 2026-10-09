Desafío matemático: casi nadie lo resuelve antes de los 10 segundos

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (8 + 4)² - 6 × 4 + 36.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (8 + 4)² - 6 × 4 + 36.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.
8 + 4 = 12
La expresión queda así: 12² - 6 × 4 + 36
Luego se calcula la potencia.
12² = 144
La expresión queda así: 144 - 6 × 4 + 36
La multiplicación se resuelve antes de la suma final.
6 × 4 = 24
La expresión queda así: 144 - 24 + 36
El cierre se hace respetando el orden de aparición.
144 - 24 = 120 |
120 + 36 = (?)
El error más común aparece cuando se ignoran los paréntesis o cuando se deja la multiplicación para el final. Por eso, estos juegos son una forma simple y entretenida de entrenar la concentración, repasar reglas básicas y mejorar la agilidad mental con una cuenta breve.