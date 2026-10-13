Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos caen en un error frecuente

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 21 × 6 - 70 ÷ 7 + (8 + 13) × 5.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 21 × 6 - 70 ÷ 7 + (8 + 13) × 5.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
La suma entre paréntesis se resuelve antes de multiplicar.
8 + 13 = 21
La expresión queda así: 21 × 6 - 70 ÷ 7 + 21 × 5
Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.
21 × 6 = 126 | 70 ÷ 7 = 10 | 21 × 5 = 105
La expresión queda así: 126 - 10 + 105
Ahora sí se completa el cálculo linealmente.
126 - 10 = 116 |
116 + 105 = (?)
El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este juego funciona como un entrenamiento breve para revisar la atención, ordenar el pensamiento y practicar cálculo mental de una manera entretenida.