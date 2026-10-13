Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos caen en un error frecuente

8 + 13 = 21

La expresión queda así: 21 × 6 - 70 ÷ 7 + 21 × 5

2) Multiplicación y división

Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.

21 × 6 = 126 | 70 ÷ 7 = 10 | 21 × 5 = 105

La expresión queda así: 126 - 10 + 105

3) Sumas y restas

Ahora sí se completa el cálculo linealmente.

126 - 10 = 116 |

116 + 105 = (?)

Resultado final: 221

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este juego funciona como un entrenamiento breve para revisar la atención, ordenar el pensamiento y practicar cálculo mental de una manera entretenida.