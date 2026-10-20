El "no" que golpeó a Mirtha Legrand tras su internación: de alta tras semanas internadas recibió una prohibición inesperada

La decisión representa un cambio importante para Mirtha, acostumbrada a mantener una intensa actividad social y profesional. Por el momento, la posibilidad de realizar programas especiales en noviembre o diciembre aparece como una alternativa, aunque todavía no existe una fecha oficial confirmada para su regreso.

Mientras tanto, Juana Viale continúa al frente de La Noche de Mirtha y de los almuerzos dominicales, mientras su abuela se concentra en recuperarse.

El domingo 18 de octubre, Mirtha reapareció en las redes sociales con una imagen familiar por el Día de la Madre. La conductora había recibido el alta médica el pasado 6 de octubre y compartió una fotografía en la que se la ve sonriente, rodeada de sus seres queridos.

“¡Feliz día de la madre! ¡Muy feliz con mi familia!”, escribió La Chiqui junto a la postal, que recibió numerosos mensajes de cariño de sus seguidores y despetó las dudas por algunos detalles llamativos de esa imagen.

En la imagen aparecen su hija, Marcela Tinayre; sus nietos, Nacho Viale, Juana Viale y Rocco Gastaldi; sus bisnietos, Ámbar de Benedictis y Silvestre Valenzuela; y su amiga cercana, Amalia Idoyaga Molina.

La publicación llevó tranquilidad en medio de la preocupación por su estado de salud. Además, Juana Viale se refirió a la evolución de su abuela y destacó que se encuentra cada vez mejor. “Ella está cada día mejor, cada día más ella, con su temperamento hermoso que tiene”, expresó.

Aunque las señales son alentadoras, Mirtha Legrand todavía deberá esperar para recuperar por completo su rutina. Por ahora, la prioridad familiar es que se recupere sin apuros, mientras crece la expectativa por volver a verla sentada en su histórica mesa.