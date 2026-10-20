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El "no" que golpeó a Mirtha Legrand tras su internación: de alta tras semanas internadas recibió una prohibición inesperada

A los 99 años, Mirtha Legrand recibió una noticia que no esperaba tras semanas de internación. Enterate.

El no que golpeó a Mirtha Legrand tras su internación: de alta tras semanas internadas recibió una prohibición inesperada

Mirtha Legrand recibió un rotundo NO tras salir de la internación. A sus 99 años, la histórica conductora atraviesa una etapa clave de recuperación y, aunque evoluciona favorablemente, deberá adaptarse a una serie de restricciones que buscan preservar su salud. La decisión incluye una pausa en su regreso a la televisión y límites para retomar algunas de las actividades que tanto disfruta.

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Según reveló el periodista Gustavo Méndez en La Mañana de Moria, por ahora La Chiqui no volverá a la pantalla durante octubre. “Mirtha por ahora no vuelve a la televisión, está confirmado”, aseguró al dar detalles sobre la situación de la diva.

La medida habría sido impulsada por su nieto Nacho Viale, productor de sus programas, junto con su hija, Marcela Tinayre. El objetivo sería priorizar su recuperación después de la neumonía bacteriana que la mantuvo 18 días internada en el Sanatorio Mater Dei.

Pero la televisión no sería la única actividad que deberá postergar. De acuerdo con la información difundida por Méndez, la conductora también tendría restricciones para salir de su casa. “También lo que me cuentan es que tiene prohibidas las salidas. Ella ama ir al Teatro Colón, a las obras de teatro”, contó el periodista.

La decisión representa un cambio importante para Mirtha, acostumbrada a mantener una intensa actividad social y profesional. Por el momento, la posibilidad de realizar programas especiales en noviembre o diciembre aparece como una alternativa, aunque todavía no existe una fecha oficial confirmada para su regreso.

Mientras tanto, Juana Viale continúa al frente de La Noche de Mirtha y de los almuerzos dominicales, mientras su abuela se concentra en recuperarse.

El domingo 18 de octubre, Mirtha reapareció en las redes sociales con una imagen familiar por el Día de la Madre. La conductora había recibido el alta médica el pasado 6 de octubre y compartió una fotografía en la que se la ve sonriente, rodeada de sus seres queridos.

“¡Feliz día de la madre! ¡Muy feliz con mi familia!”, escribió La Chiqui junto a la postal, que recibió numerosos mensajes de cariño de sus seguidores y despetó las dudas por algunos detalles llamativos de esa imagen.

En la imagen aparecen su hija, Marcela Tinayre; sus nietos, Nacho Viale, Juana Viale y Rocco Gastaldi; sus bisnietos, Ámbar de Benedictis y Silvestre Valenzuela; y su amiga cercana, Amalia Idoyaga Molina.

La publicación llevó tranquilidad en medio de la preocupación por su estado de salud. Además, Juana Viale se refirió a la evolución de su abuela y destacó que se encuentra cada vez mejor. “Ella está cada día mejor, cada día más ella, con su temperamento hermoso que tiene”, expresó.

Aunque las señales son alentadoras, Mirtha Legrand todavía deberá esperar para recuperar por completo su rutina. Por ahora, la prioridad familiar es que se recupere sin apuros, mientras crece la expectativa por volver a verla sentada en su histórica mesa.

En pocas palabras

  • Mirtha Legrand: A los 99 años, recibió la prohibición de volver a la televisión por ahora.
  • Restricciones: La medida, impulsada por su familia, también incluye limitaciones para salir de su casa.
  • Recuperación: La conductora se enfoca en recuperarse tras 18 días internada por neumonía bacteriana.
Resumen generado por Thinkindot AI
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