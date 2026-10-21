En Netflix: Ricardo Darín y Diego Peretti arrasan en el estreno de la película más esperada de 2026

Además de asumir el papel principal, Ricardo Darín también participará en la producción, junto con Federico Posternak y Chino Darín, a través de Kenya Films. El proyecto representa una nueva apuesta por el cine nacional dentro del catálogo de Netflix y buscará conectar con espectadores de la Argentina y de otros países.

De qué trata Lo dejamos acá, la nueva película argentina de Netflix

La historia de Lo dejamos acá comenzará cuando un escritor, interpretado por Diego Peretti, llegue al consultorio de un psicoanalista para intentar resolver un problema que afecta directamente su trabajo: la imposibilidad de avanzar con sus textos.

La falta de inspiración será el motivo inicial de la consulta, pero el desarrollo del vínculo abrirá un escenario más complejo. El profesional, encarnado por Ricardo Darín, tendrá que enfrentarse a una situación que lo llevará a revisar sus propias convicciones y la manera en que ejerce su actividad.

El conflicto principal no estará limitado al bloqueo creativo del escritor. La historia también pondrá el foco en la transformación del analista, que comenzará a cuestionar herramientas y procedimientos que hasta entonces parecían formar parte de una rutina establecida.

El consultorio funcionará como el espacio central de ese intercambio. Allí, las conversaciones y las diferencias entre ambos personajes permitirán desarrollar una relación que irá más allá de la dinámica habitual entre un profesional y quien solicita su ayuda.

La película explorará qué ocurre cuando las respuestas que una persona considera adecuadas dejan de funcionar y aparecen nuevas preguntas. En ese contexto, tanto el escritor como el psicoanalista deberán enfrentarse a situaciones que pondrán a prueba sus respectivas maneras de interpretar los problemas.

La premisa abre la posibilidad de abordar cuestiones relacionadas con la creatividad, las expectativas personales y los límites de la intervención profesional. Sin embargo, Netflix todavía no ha revelado todos los acontecimientos que integrarán la trama, por lo que el desenlace y la evolución completa del vínculo se mantienen entre los interrogantes que rodean al estreno.

Ricardo Darín interpreta a un psicoanalista que empieza a cuestionar sus métodos

Uno de los ejes de Lo dejamos acá será el personaje interpretado por Ricardo Darín. El actor se pondrá en la piel de un psicoanalista pragmático que deberá revisar su manera de trabajar a partir de la llegada de un paciente con dificultades para recuperar su capacidad creativa.

El profesional comenzará la historia desde una posición aparentemente definida: cuenta con sus propios criterios, una forma particular de abordar las consultas y una serie de procedimientos que orientan su actividad. Sin embargo, la relación con el escritor alterará esa dinámica y lo llevará a considerar otras posibilidades.

La transformación del psicoanalista será uno de los motores de la historia. En lugar de presentar a un especialista que simplemente ofrece soluciones a los problemas de otra persona, la película propondrá un personaje que también deberá enfrentarse a sus propias contradicciones.

Este planteo permitirá desarrollar una trama en la que los papeles iniciales de los protagonistas podrían adquirir nuevos matices a medida que avancen los encuentros. La consulta, que comienza con un objetivo concreto, se convertirá en el punto de partida de un proceso que afectará a los dos.

La participación de Darín también se extenderá al área de producción. El actor compartirá esa responsabilidad con Federico Posternak y Chino Darín, dentro del trabajo de Kenya Films.

De esta manera, su intervención no quedará restringida a la interpretación del personaje principal. También formará parte del equipo responsable de llevar la historia a la pantalla, en una producción que combinará el trabajo de distintos profesionales del cine argentino.





Diego Peretti será un escritor que no consigue recuperar la inspiración

El segundo protagonista de Lo dejamos acá será Diego Peretti, quien interpretará a un escritor que atraviesa una etapa de bloqueo creativo.

La dificultad para escribir será el motivo que lo llevará a buscar ayuda. Sin embargo, el problema no funcionará solamente como una característica del personaje, sino también como el punto de partida de una relación que terminará modificando la vida profesional del psicoanalista.

El bloqueo creativo puede representar una fuente de frustración para quienes dependen de las ideas y de la capacidad de desarrollar nuevos proyectos. En la película, esa situación servirá para presentar a un protagonista que necesita encontrar una salida, aunque el camino elegido no necesariamente le ofrecerá las respuestas que espera.

El encuentro con el personaje de Darín cambiará el curso de la consulta. Las conversaciones entre ambos serán fundamentales para que la historia avance y para que aparezcan nuevas tensiones alrededor de los métodos, las expectativas y las decisiones de cada uno.

Peretti volverá a compartir pantalla con Darín en una propuesta que se apoyará especialmente en el intercambio entre sus personajes. Las diferencias de personalidad y las distintas formas de afrontar los problemas constituirán una parte importante del conflicto.

El escritor, por lo tanto, no será únicamente alguien que busca recuperar la inspiración perdida. Su presencia también provocará que el especialista revise su propia posición y se enfrente a preguntas que, en principio, no estaban relacionadas con su actividad profesional.

Ese cruce de necesidades será el núcleo de la narración: dos personas que llegan a una relación con objetivos diferentes y que, a medida que interactúan, empiezan a descubrir que sus problemas pueden ser más complejos de lo que imaginaban.





Ricardo Darín y Diego Peretti vuelven a compartir pantalla en Netflix

La reunión de Ricardo Darín y Diego Peretti es uno de los principales atractivos de Lo dejamos acá. Ambos actores cuentan con una extensa trayectoria en la industria audiovisual argentina y asumirán dos personajes cuyas historias estarán estrechamente conectadas.

La película apostará por una estructura que concentrará buena parte de la acción en la relación entre el psicoanalista y el escritor. En lugar de depender de grandes escenarios o de una sucesión de acontecimientos extraordinarios, la propuesta estará centrada en las conversaciones y en las consecuencias de las decisiones que tomen los protagonistas.

Este enfoque colocará a las interpretaciones en un lugar destacado. La evolución del relato dependerá, en buena medida, de las reacciones de cada personaje, de los cambios que experimenten y de la manera en que se modifique la relación que establecen desde el comienzo.

La combinación de Darín y Peretti también permitirá reunir dos estilos interpretativos en una misma historia. El contraste entre el profesional que empieza a cuestionar sus métodos y el escritor que busca superar sus dificultades creativas ofrecerá el marco para desarrollar situaciones dramáticas y momentos atravesados por las particularidades de ambos.

Para Netflix, el proyecto representa una nueva incorporación de producción argentina a su oferta de contenidos. La plataforma viene desarrollando un catálogo que incluye películas y series de distintos países, con historias destinadas tanto a las audiencias locales como al público internacional.

En este caso, el atractivo no estará dado solamente por los nombres que encabezan el elenco. La premisa también propone una relación que comienza dentro de un marco profesional y que, progresivamente, pone en discusión las reglas que parecían sostenerla.

Quién dirige Lo dejamos acá y quién escribió el guion

La dirección de Lo dejamos acá estará a cargo de Hernán Goldfrid, mientras que el guion fue escrito por Emanuel Diez.

El trabajo de ambos será fundamental para construir una historia cuyo conflicto se desarrolla principalmente a través de la interacción entre dos personajes. La dirección deberá trasladar esa relación a la pantalla, mientras que el guion establecerá las situaciones, los diálogos y los cambios que impulsarán el desarrollo de la trama.

La producción contará con la participación de Kenya Films, con Federico Posternak, Ricardo Darín y Chino Darín entre los responsables del proyecto.

La combinación de estas funciones reúne distintas áreas de la realización cinematográfica, desde la escritura y la puesta en escena hasta la organización necesaria para completar una película y preparar su llegada al público.

En una propuesta como esta, el ritmo narrativo y la construcción de los personajes tendrán especial importancia. Como buena parte de la historia estará ligada al vínculo entre el analista y el escritor, los intercambios deberán sostener el interés y mostrar cómo se modifican sus posiciones a lo largo del relato.

Por el momento, la información oficial permite conocer los nombres principales del equipo creativo, aunque será necesario esperar al estreno para descubrir cómo se resuelven los conflictos que plantea la historia.





Cuándo se estrena Lo dejamos acá en Netflix Argentina

El estreno de Lo dejamos acá está previsto para septiembre de 2026 en Netflix. La plataforma ya presentó el primer adelanto y confirmó la participación de Ricardo Darín y Diego Peretti al frente de la producción.

Hasta el momento, la información difundida no establece un día específico para su incorporación al catálogo. Por eso, septiembre es el mes anunciado para el lanzamiento, mientras que la fecha exacta deberá confirmarse a través de los canales oficiales de Netflix.

La película se sumará a la oferta de contenidos argentinos disponible en el servicio y tendrá como protagonistas a dos actores ampliamente reconocidos por el público local.

Para quienes quieran seguir las novedades, los canales oficiales de la plataforma serán la principal referencia para conocer cualquier actualización sobre el estreno, la publicación de nuevos avances y la disponibilidad del título.

Estos son los datos principales de la producción:

Título: Lo dejamos acá.

Plataforma: Netflix.

Estreno previsto: septiembre de 2026.

Protagonistas: Ricardo Darín y Diego Peretti.

Director: Hernán Goldfrid.

Guionista: Emanuel Diez.

Productora: Kenya Films.

Productores: Federico Posternak, Ricardo Darín y Chino Darín.

Presentación del primer adelanto: 23 de abril de 2026.

La expectativa estará puesta tanto en el encuentro entre los dos actores como en la manera en que la película desarrollará el conflicto entre sus personajes.





Qué muestra el primer adelanto de Lo dejamos acá

El primer adelanto de Lo dejamos acá fue presentado por Netflix el 23 de abril de 2026. El material permitió conocer las primeras imágenes de la película y anticipó una historia que tendrá como centro el encuentro entre un escritor y un psicoanalista.

La presentación sirvió como una primera aproximación al tono de la producción y a la relación que impulsará el argumento. Sin embargo, el avance no revela todos los acontecimientos que marcarán el recorrido de los protagonistas.

El punto de partida está definido: un escritor busca superar un bloqueo que le impide desarrollar su trabajo, mientras que el profesional al que acude comienza a poner en duda sus propias herramientas.

A partir de esa situación, la película plantea una serie de interrogantes sobre el vínculo que se construye entre ambos. ¿Hasta qué punto puede modificarse una relación profesional cuando las certezas iniciales comienzan a debilitarse? ¿Qué sucede cuando quien debe orientar a otra persona también necesita revisar sus decisiones?

Esas preguntas forman parte de los temas que permite anticipar la premisa, aunque no es posible establecer de antemano cómo serán respondidas en el desarrollo de la película.

El propio título, Lo dejamos acá, puede despertar curiosidad sobre el rumbo que tomará la relación y las decisiones que deberán afrontar los protagonistas. No obstante, sin conocer la historia completa, cualquier interpretación sobre su significado definitivo sería especulativa.

Con el lanzamiento del avance, Netflix comenzó a presentar el proyecto ante el público y a generar expectativa alrededor de una película que reunirá a dos figuras del cine argentino.





Por qué Lo dejamos acá puede destacarse entre los estrenos argentinos de Netflix

La nueva película reúne varios elementos que pueden despertar el interés de quienes siguen las producciones nacionales disponibles en Netflix: dos protagonistas reconocidos, una historia centrada en los vínculos humanos y un equipo creativo integrado por profesionales del cine argentino.

La participación de Ricardo Darín y Diego Peretti será uno de los grandes puntos de atención, pero la propuesta también cuenta con un conflicto que permite explorar temas vinculados con la creatividad, las expectativas personales y las dificultades que aparecen cuando las respuestas habituales dejan de resultar suficientes.

El escritor llega al consultorio con una necesidad concreta: volver a escribir. El psicoanalista, en cambio, deberá enfrentarse a una transformación que afecta su manera de entender la profesión. Sus recorridos comenzarán desde lugares diferentes, pero ambos quedarán involucrados en una relación que pondrá en cuestión sus posiciones iniciales.

Ese planteo ofrece una alternativa a las producciones que construyen sus historias alrededor de la acción permanente o de acontecimientos de gran escala. En Lo dejamos acá, el interés estará puesto principalmente en los personajes, sus conversaciones y los cambios que experimenten a lo largo de la trama.

La distribución a través de Netflix también permitirá que la película llegue a espectadores de otros mercados en los que esté disponible el servicio. De esa forma, una historia realizada en Argentina podrá incorporarse a un catálogo internacional y alcanzar audiencias que siguen las producciones protagonizadas por intérpretes latinoamericanos.

Todavía quedan detalles por conocer, entre ellos la fecha exacta del lanzamiento y el desarrollo completo del argumento. No obstante, los datos confirmados permiten identificar los principales componentes de la propuesta: la dirección de Hernán Goldfrid, el guion de Emanuel Diez y las actuaciones de Darín y Peretti.

Con su estreno previsto para septiembre de 2026, Lo dejamos acá llegará a Netflix con una historia que cruzará el mundo de la escritura con los dilemas de un psicoanalista. El encuentro entre ambos protagonistas será el punto de partida de una película que buscará explorar las contradicciones personales y las consecuencias de revisar aquellas certezas que parecían inamovibles.



