Furor en Netflix: la nueva serie corta de 6 capítulos que es perfecta para el fin de semana

Todo cambia cuando, frente a la televisión, cree reconocer el rostro del hombre que asesinó a su hermana. La aparición desencadena una serie de decisiones que la obligan a abandonar, al menos en parte, la pasividad en la que quedó atrapada durante años.

Sin embargo, la certeza que siente no alcanza para demostrar la culpabilidad del sospechoso. Lisa no cuenta con pruebas físicas verificadas que pueda presentar ante la policía. Esa limitación se convierte en el principal obstáculo para conseguir justicia por los medios convencionales.

En lugar de renunciar a su objetivo, la escritora decide utilizar aquello que mejor conoce: su capacidad para construir historias. A partir de su profesión, diseña una estrategia para atraer al presunto asesino hasta su casa y enfrentarlo en un escenario que ella misma pueda controlar.

La decisión transforma su hogar en el centro de una operación peligrosa. Lisa pretende obtener respuestas, pero el plan también la expone a situaciones imprevisibles. Si su sospecha es correcta, tendrá frente a ella al hombre que destruyó a su familia. Si se equivoca o pierde el control de la situación, las consecuencias podrían ser devastadoras.

El elenco principal de La trampa

Friederike Becht

Hans Löw

Matthias Brandt

Miriam Ohlmeyer

Josephine Thiesen

Malaya Takeda

Anna Schudt

Ursula Strauss

Michael Klammer

Sesede Terziyan

Cuántos episodios tiene La trampa para una maratón en Netflix

Uno de los atractivos de La trampa es su duración. La miniserie tiene seis episodios de aproximadamente 50 minutos cada uno, una extensión que permite completar la historia en un fin de semana sin necesidad de dedicarle varias semanas.

El formato también favorece el seguimiento del misterio. La historia se concentra en la experiencia de Lisa y en las consecuencias de la decisión que tomó después de reconocer al hombre que cree responsable del asesinato de su hermana.

La brevedad no elimina la complejidad del conflicto. Por el contrario, la estructura permite mantener el foco en las preguntas centrales: qué ocurrió realmente, por qué el crimen quedó impune y qué sucederá cuando la protagonista se acerque al hombre que considera culpable.

Para quienes buscan una producción de suspenso para una tarde lluviosa o una noche de fin de semana, los seis capítulos ofrecen una opción concreta. La trama combina una protagonista marcada por el pasado, un plan peligroso y un enfrentamiento que amenaza con alterar el frágil equilibrio que construyó durante diez años.

Tráiler oficial de La trampa en Netflix