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Halloween 2026: ¿cuál es la terrorífica historia detrás de la calabaza?

La calabaza es uno de los símbolos más reconocidos de Halloween, pero su origen está ligado a una antigua leyenda irlandesa sobre Jack O’Lantern y las almas errantes.

Las calabazas talladas son uno de los símbolos más característicos de Halloween y tienen su origen en una antigua leyenda irlandesa.

Las calabazas talladas son uno de los símbolos más característicos de Halloween y tienen su origen en una antigua leyenda irlandesa.

Con la llegada de Halloween, el próximo sábado 31 de octubre, algunos hogares y comercios volverán a lucir las clásicas calabazas, convertidas en el símbolo más reconocido de esta celebración. Lo que muchos desconocen es que detrás de este adorno se esconde la leyenda de Jack O’Lantern, el personaje que inspiró la tradición de tallar vegetales y convirtió a la calabaza en mucho más que un simple objeto decorativo.

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El origen de Halloween se vincula con la festividad celta de Samhain, celebrada hace más de dos mil años en territorios que hoy forman parte de Irlanda, Escocia y otras regiones de las islas británicas.

Para los celtas, esta festividad marcaba el final de la temporada de cosechas y el inicio del invierno. Según las creencias asociadas a Samhain, durante esa noche la frontera entre el mundo de los vivos y el de los muertos se debilitaba, lo que permitía que los espíritus regresaran al mundo terrenal. En ese marco, se encendían hogueras y se realizaban rituales de protección. Algunas tradiciones también incluían disfraces para ahuyentar a los seres sobrenaturales. La celebración combinaba creencias, rituales y prácticas vinculadas con el cambio de estación.

Quién fue Jack O’Lantern, el inspirador de la calabaza de Halloween

Halloween: el origen y la verdadera historia detrás de la Noche de Brujas del 31 de octubre.

Halloween: el origen y la verdadera historia detrás de la Noche de Brujas del 31 de octubre.

Dentro del folclore irlandés surgió la leyenda de Jack O’Lantern, también conocido como Jack el Tacaño. La historia se transmitió de generación en generación y se convirtió en una de las narraciones populares asociadas con Halloween.

Jack era conocido por su astucia, egoísmo y por ser un bebedor empedernido. Según la leyenda, logró engañar al Diablo en más de una ocasión. La primera vez lo atrapó al convertirlo en una moneda y encerrarlo junto a un crucifijo, con la condición de que prometiera no llevarse su alma. En otra oportunidad, lo hizo subir a un árbol y solo lo dejó bajar después de obtener una promesa similar.

Cuando murió, ni el cielo ni el infierno lo aceptaron. Condenado a vagar entre los vivos y los muertos, Jack no encontró un lugar donde descansar.

Para iluminar su camino, el Diablo le entregó una brasa encendida que Jack colocó dentro de un nabo hueco. Así nació la linterna que, según el relato, utilizaba para alumbrar su recorrido y que dio origen al nombre Jack O’Lantern. Con el tiempo, esta tradición se vinculó con la calabaza, que terminó por convertirse en uno de los símbolos más reconocidos de Halloween.

Un símbolo de protección contra las almas errantes

Durante siglos, en Irlanda y Escocia, se tallaban nabos, remolachas y otros vegetales de raíz con rostros aterradores. Estas linternas no eran simples adornos: de acuerdo con las creencias populares, servían como amuletos para proteger a las personas de las almas errantes.

La noche del 31 de octubre, conocida como All Hallows’ Eve, o víspera de Todos los Santos, estaba asociada con la creencia de que los muertos podían regresar al mundo de los vivos. Por eso, algunas de estas linternas se colocaban en ventanas y puertas como una forma de protección.

Con la llegada de inmigrantes irlandeses a Estados Unidos durante el siglo XIX, la tradición se trasladó al otro lado del Atlántico. Allí, las calabazas comenzaron a reemplazar a los nabos porque eran más grandes y fáciles de vaciar y tallar.

De esta manera, las calabazas con caras aterradoras o humorísticas se popularizaron como parte de Halloween y se consolidaron como uno de los símbolos más reconocidos de esta celebración en todo el mundo.

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