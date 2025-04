Horóscopo fin de semana 26 y 27 abril: cómo afecta cada signo la Luna Nueva en Tauro

A continuación, descubre cómo impactará a tu signo y qué energías estarán disponibles para aprovecharlas al máximo este fin de semana.

Para Aries, el horóscopo fin de semana 26 y 27 abril por luna nueva en Tauro traerá foco en el manejo del dinero y los valores personales. Será momento de replantear gastos y de iniciar proyectos que requieran paciencia. La energía de Tauro no favorece la impulsividad, así que se recomienda actuar con cautela.

Frase clave: "Tu valor no depende de lo que posees, sino de lo que construyes con paciencia."

La luna nueva ocurre en tu signo, Tauro, por lo que esta etapa marca el inicio de un año personal. Será fundamental definir intenciones claras sobre tu autoestima, tu imagen y tus metas. Te sentirás más fuerte, pero también más retado a salir de zonas de confort.

Frase clave: "Tú decides quién quieres ser en esta nueva versión de ti mismo."

DALL·E 2025-04-25 17.53.42 - An artistic, mystical zodiac illustration representing Gemini. Two ethereal twin figures standing together under a starry night sky, connected by flow.webp