El sutil "último adiós" de Milei al Papa, la táctica "morenista" para subir el consumo y las estrategias electorales

Se trata de Jesús Huerta de Soto, economista y pensador liberal libertario y uno de los máximos referentes actuales de la llamada “Escuela Austríaca de Economía”, línea que sigue Milei.

A diferencia de otros libertarios, tiene un pensamiento profundamente religioso católico. “Estoy orgulloso e intento ser el más católico de los anarcocapitalistas, o el más anarcocapitalista de los católicos…”, se define.

Huerta de Soto polemizó fuerte con el Papa Francisco de manera epistolar en 2017, en una conferencia -que luego fue publicada por la Revista Libertaria “Avance”, que se intituló: “Anarquía, Dios y el Papa Francisco”.

Como católico, no podía contradecir al Papa en cuestiones doctrinales, así que lo enfrentó sutilmente y sin mencionarlo más que en el título.

Todo empezó cuando el Papa planteó “graves riesgos asociados a la invasión de las posiciones del individualismo libertario”.

Huerta de Soto replicó: “Dios no sólo es un Ser Supremo, Creador por amor de todas las cosas, sino que además… Dios es libertario".

Javier Milei, Jesús Huerta de Soto y Antonio Laje.jpg Milei y Huerta de Soto, durante la entrevista con Antonio Laje en A24 (Foto: captura de video).

Algunas definiciones de Huerta de Soto:

“Dios, Señor de todo el Universo, que tiene el poder absoluto sobre la Tierra, siempre deja en libertad a sus criaturas”.

“Jesús nunca pagó ningún impuesto (…) no es un reformador social, y su objetivo es otro muy distinto: llegar al corazón del ser humano y convertirlo”.

“El Reino de Dios —que es justo lo contrario de los reinos de este mundo o Estados— jamás utiliza de manera sistemática la violencia y la coacción”.

“¿Cuál es la naturaleza de los Estados o reinos de este mundo? Sin duda alguna, el Estado es la encarnación del Maligno, del Demonio, la correa de transmisión del Mal”.

“¿Cuál es el objetivo del Maligno? Obviamente, su objetivo es destruir la obra de Dios, destruir el orden espontáneo del Universo, dentro del cual se encuentra el orden espontáneo del mercado”.

“Nos enfrentamos al Demonio y una de sus principales manifestaciones está en el Estado”.

“Incluso en amplios ámbitos de la Iglesia Católica, todavía impera por doquier el comunismo y marxismo cultural”

Huerta del Soto pide a los católicos -contrario a Francisco- “dedicar todo nuestro esfuerzo y energía, intelectual y física, todo nuestro ser, a desmantelar los Estados e impulsar el orden espontáneo de Dios, basado en el amor y en la cooperación voluntaria. Esto implica defender e impulsar la propiedad privada, la libertad de empresa, y el orden espontáneo del mercado”.

Con ese economista, Milei rompió el duelo por Francisco. Es Milei desmarcándose incluso en la muerte y polemizando con el Papa hasta último momento.

El valor de la palabra, el valor de la estadística

La última aparición pública de Milei, sorpresivamente en el programa de Antonio Laje, tuvo otros ribetes.

El presidente cuestionó al INDEC por sus datos sobre la evolución de consumo. Dijo que no reflejan la realidad de la economía y aseguró que es porque no miden el e-commerce. Una estrategia no tan distinta a la de Guillermo Moreno cuando los números no le daban como él quería.

También cuestionó a la consultora Scentia -sin nombrarla- que es la que viene mostrando caídas en el consumo en supermercados en toda la gestión, incluso superiores a las del INDEC. Planteó que esa caída se da porque la gente compra por internet los bienes durables (heladeras, muebles, etc).

Al Presidente solo le gustan las estadísticas cuando son favorables. Es probable que deba volver sobre sus pasos. “Durante el segundo trimestre va a haber un cambio en todos los canales. El cierre proyectado es positivo, entre 3 y 5%”, advirtió Osvaldo del Río, director de Scentia, ante la consulta de A24.com.

image.png

También aclaró que el análisis de consumo masivo que ellos hacen -y que es el líder en el mercado- solo releva productos envasados y que el e-commerce en ese segmento solo representa el 4% de las ventas.

Algo similar pasa con los datos del INDEC. Las ventas de electrodomésticos en supermercados dan por encima del promedio general.

De todos modos, las estadísticas no importan. Estadística viene de Estado. Huerta del Soto, el economista de Milei, lo relativizó: "Hay que tener sospecha sobre las estadísticas. Yo no tendría obsesión por la estadística. Lo importante es que haya libertad”.

Javier Milei presentó a sus candidatos a legisladores en CABA y en provincia de Buenos AIres, Manuel Adorni y José Luis Espert en vivo en A24. Foto X.jpeg

Pese a su insistencia en destruir al Estado, Milei aclaró que va a usar al Estado para perseguir a los que cuestionen que el consumo está creciendo.

“Voy a pedir a la gente que trabaja con nosotros que tomen todo lo que dijeron periodistas y economistas sobre consumo y cuando aparezcan datos que están allá, se los voy a presentar formalmente… ya sabes cuál es la metodología”, dijo con tono burlón.

Más allá de las trampas estadísticas, el consumo promedio de alimentos, no aumenta de manera sustancial. Una empresa láctea relató que en el último mes el crecimiento fue del 1%; el año anterior, la caída había sido del 25%. Los números no cierran.

Los costos aumentan y no los pueden trasladar a precios. En el Gobierno alientan a que traigan productos importados. Las empresas que toman esa estrategia por ahora mantienen a la gente y a la producción. Pero saben que en algún momento van a tener que despedir, si producir no es rentable.

Además, las grandes empresas se empiezan a acostumbrar a competir no solo con segundas y terceras marcas. Ahora también aparecen las cuartas marcas. En muchos casos no hay controles de calidad por parte del Estado. “Los empleados de las áreas que se encargan de eso, saben que tienen vía libre para no controlar”, se quejan desde una alimenticia de primera línea que ven crecer esa competencia desleal. Se vieron en zonas del conurbano, yogures envasados en botellas plásticas como las de jugos saborizados.

Por ahora, los alimentos frenaron sus aumentos de precios. En la última quincena de diciembre, la remarcación fue cero y hasta hubo bajas. El Gobierno podría mostrar que la inflación de abril no fue mucho mayor que la de marzo; incluso algunos hablan de una baja sensible. Sería un gran éxito después de la devaluación posacuerdo con el Fondo.

Por ahora hay oxígeno, que es lo que el Gobierno necesita para llegar a los tres turnos electorales más calientes.

Las elecciones, el gran desafío

Parece ciencia ficción, pero en tres domingos hay elecciones en la Ciudad de Buenos Aires. Nadie tiene muy claro qué se vota, ni por qué hay que ir a votar legisladores porteños, algo que siempre se ata a la elección nacional o a jefe de gobierno.

Por eso, la situación es complicada para Jorge Macri. A él se le juega la gobernabilidad y la sustentabilidad del proyecto PRO en la Ciudad; aunque es imposible no leer la elección en clave nacional, más cuando el vocero Manuel Adorni está jugando por La Libertad Avanza.

Del otro lado, aparece un Leandro Santoro -dirigente kirchnerista- con logo verde que haga parecer que no es kirchnerista. Suficiente para que lo voten todos los K que quieren que Milei y Macri pierdan. Y probablemente gane.

La pelea es por el segundo puesto. Lo reconocen todos en on u off. Jorge Macri está esperanzado de que la cosa va bien. En Ciudad a Milei no le va súper y la gestión -a pesar de todo- tiene buena imagen. La marca PRO -dicen- sigue fuerte.

La gran duda es qué va a votar la gente: ¿un proyecto municipal o un proyecto nacional? Veremos.

Eliminadas las PASO, ahora la elección porteña va a actuar como una gran primaria para lo que sigue: la elección desdoblada en Provincia de Buenos Aires y -obvio- la nacional.

Las conversaciones entre el PRO y los libertarios para ir a una alianza que le gane al kirchnerismo en Provincia están frenadas. Probablemente, hasta que se resuelva esta pseudo PASO porteña.

La desconfianza entre las dos fuerzas es total. En el PRO todavía no perdonan que se haya cerrado la puerta a una alianza en la Ciudad. Así se hizo en otros distritos: al que gobierna le daban la lista de legisladores y La Libertad Avanza se quedaba con la boleta nacional. “El objetivo era destruir a Macri”, repiten.

Pase lo que pase en Provincia, la decisión que tomó el PRO es anotar una lista propia pura y que los candidatos eventualmente vayan en dos listas separadas. Si después la Justicia los impugna, se verá cómo seguir.

Para la elección nacional falta una vida. Hay que ver qué pasa con el dólar, la economía y el test territorio bonaerense. Lo que ya se sabe es cómo van a ser las boletas únicas, que debutan este año.

image.png

La Cámara Nacional Electoral (CNE) ya mandó los diseños. No es lo único que decidió esta semana. Por un lado, le pidieron a Nación que gire la plata para empezar la organización de los comicios; la guita no aparece.

Por otro, aclararon que, aunque están suspendidas las PASO, los partidos tienen que garantizar su democracia interna y reglas claras para determinar cómo se eligen los candidatos. Ojo Cristina y La Cámpora.

Esta semana, después del duelo por el Papa, empieza en serio la campaña porteña, que va a ser la llave que destrabe todas las otras elecciones.

Se termina la tregua. Vuelve la batalla cultural.

