La fuerte reacción de Manzana cuando Virginia le confirmó que hay una enamorada de él en la casa

Entonces, Virginia comenzó a enumerar los momentos en los que notó esa tensión. “Bol… ayer lo dijo, en el avión. y Flor dijo: ´y Paloma está enamorada de Manzana´, y ella no dijo nada. Es muy evidente que algo pasa”.

“Le pasa algo con vos”, sumó Virginia ante las caras de sorpresa de Manzana que se reía nervioso. “En la fiesta también se te pego, se te sentó ahí. Está todo el tiempo haciéndote caritas”, indicó y sumó: “Lo que te quiero decir es que si a vos también te pasa algo está todo bien”.

“¿Qué me va a pasar a mi? Vos estás escuchando lo que estás diciendo”, indicó Manzana aún sin parecer entender nada. “No, a mi me parece que no porque vos estás super enamorado de tu novia, pero.. pero a ella le pasa algo. Flor lo tiró de la nada”, concluyó Virginia.