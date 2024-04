La tremenda autocrítica de Bautista luego de que Furia tratará a los "Bro" de "falsos"

Mientras Bautista y Nico analizaban los motivos de la división de la gala de eliminación, Furia se acercó y la charla se puso áspera.

“Mirá cómo se caga de risa”, dijo Bautista. “¿Cómo no me voy a cagar de risa? Yo estoy retranquila”, explicó Furia. “Deben estar votando un montón”, agregó el uruguayo. “Más allá de todo, es increíble lo que se debe ver de afuera. El show y todo eso”, comentó Nico.

“No voy a hablar de mi teoría con ustedes porque la verdad es que ya los doy por perdidos a ustedes. Son unos falsos, pero no pasa nada. Lo siento mucho. No sé si me quedo o me voy, pero ya sé quiénes son”, remató la pelada.

Ellos tomaron a raro su comentario, lo negaron al principio. Pero les quedó en la cabeza. En otro momento a solas, Bautista reflexionó al respecto y se hizo cargo: “Que me digas ´son re falsos´, me rompe las pelotas”, indicó y sumó: “Por no decir nada, si nos quedamos todo el día callados somos unos pelotu..”.