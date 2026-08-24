La señal de tránsito con una “T” negra sobre fondo amarillo: qué advierte y cómo actuar

Al llegar a ese punto, el conductor no podrá seguir de frente. Deberá girar hacia la izquierda o hacia la derecha, según las condiciones de la intersección, el sentido de circulación y la señalización complementaria que exista en el lugar.

La señal se coloca antes del cruce para que quien maneja tenga margen suficiente para disminuir la marcha y analizar la situación. La idea es evitar que la persona llegue al final del camino sin haber advertido que debe cambiar de dirección.

Un punto importante es que no se trata de una letra escrita con valor alfabético, sino de un pictograma. Las líneas negras muestran la disposición de las calles o caminos, y permiten entender de antemano qué tipo de intersección se aproxima.

Por qué no debe confundirse con otras señales

Dentro de las señales preventivas existen símbolos parecidos, pero cada uno advierte una configuración distinta de la vía. La señal de cruce de caminos, por ejemplo, muestra una intersección donde las calles continúan en varias direcciones. En cambio, la de bifurcación en Y informa que el camino se divide en dos ramales.

La diferencia central del entronque en T es que el tramo por el que se circula termina. No hay una continuidad directa hacia adelante. Por eso, interpretar correctamente la señal es clave para no encarar la intersección como si se tratara de un cruce común.

Si el conductor asume que puede seguir de frente y no reduce la velocidad, podría verse obligado a frenar de golpe, invadir otro carril o incluso salirse de la calzada. Esa es la razón por la que esta advertencia aparece antes del punto de conflicto y no exactamente sobre la intersección.

Cómo actuar al ver esta señal amarilla

La recomendación principal al detectar una señal de entronque en T es bajar la velocidad y prepararse para girar. También conviene observar si hay otros vehículos circulando por la vía transversal, peatones, obstáculos o cualquier elemento que pueda modificar la maniobra.

Este tipo de señalización se utiliza en países como Argentina, México y otras naciones de Latinoamérica, con criterios similares a los estándares internacionales. En general, las señales preventivas se presentan con fondo amarillo y símbolos negros para mejorar su visibilidad y captar rápido la atención del conductor.

También pueden existir variantes del dibujo según cómo esté dispuesta la conexión entre los caminos. Algunas muestran un cruce más simétrico; otras indican que la vía transversal está orientada hacia un lado en particular. En todos los casos, el mensaje de fondo es el mismo: el camino actual se termina y será necesario incorporarse a otra vía.

Conocer estas señales no solo sirve para aprobar un examen de manejo. En la práctica cotidiana, reconocerlas a tiempo ayuda a conducir con más previsión, evitar decisiones repentinas y reducir riesgos en la vía pública.