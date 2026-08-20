Furor en Netflix: la miniserie coreana más romántica que los fans del K-drama están viendo

Recordar significa no poder dejar completamente atrás lo ocurrido. Para Jieum, las vidas anteriores no desaparecieron. Siguen formando parte de ella. Cada recuerdo se acumuló y cada experiencia contribuyó a construir la persona que es en su nueva existencia.

La existencia de Ban Jieum cambió de forma dramática durante su vida número dieciocho. En esa etapa conoció a un joven especial. El vínculo que construyó con él dejó una marca imborrable. Sin embargo, un accidente trágico interrumpió repentinamente aquella vida y cambió el rumbo de ambos.

Según el resumen oficial de Netflix: "Ban Jieum puede reencarnar una y otra vez. Pero cuando su vida número 18 se ve abruptamente interrumpida, decide dedicar la próxima a recuperar a un antiguo amor".

Por qué esta serie coreana de Netflix atrapa desde el primer minuto

Por un lado, está el romance. La relación entre los personajes se desarrolla sobre un pasado compartido que solo Ban Jieum conoce por completo. Eso crea una tensión constante. Cada conversación puede tener un significado diferente para ella porque recuerda situaciones que la otra persona desconoce.

Por otro lado, aparece la fantasía. La capacidad de recordar todas las reencarnaciones permite que la serie conecte distintas etapas de la vida de la protagonista. Jieum no llega a su presente como una persona sin historia. Llega cargando siglos de experiencias.

También está el componente emocional. El accidente de su vida número dieciocho cambió el sentido de su nueva existencia. La protagonista volvió a nacer, pero no pudo comenzar desde cero. Sus recuerdos siguieron con ella y la llevaron a buscar aquello que había perdido.

La combinación de estos elementos convierte a la serie en una propuesta que puede avanzar entre momentos románticos, situaciones marcadas por la fantasía y escenas atravesadas por la tristeza.

Una opción ideal para quienes buscan un drama romántico para un fin de semana

La historia reúne ingredientes que pueden atraer a quienes disfrutan de las producciones surcoreanas con un componente fantástico.

El romance ocupa un lugar central. La reencarnación aporta el elemento sobrenatural. La tragedia introduce el conflicto emocional. Y la búsqueda de un reencuentro mantiene la historia en movimiento.

La protagonista no se limita a recordar. Actúa a partir de lo que recuerda. Su conocimiento de las vidas anteriores la lleva a tomar decisiones en el presente y a intentar modificar el rumbo de aquello que quedó interrumpido.

Todo parte de una decisión que parecía imposible: una mujer que volvió a nacer y decidió buscar nuevamente a la persona que había perdido en otra vida.

Tráiler oficial de Nos vemos en mi 19.ª vida en Netflix