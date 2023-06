La tierna petición de una abuela de 99 años a su nieta

Embed

En el video, se puede apreciar la complicidad entre la abuela y su nieta mientras susurran el antojo de la anciana. Con una voz tierna y llena de emoción, la abuela le pide a Eugenia que encargue esos sándwiches tan deseados. La respuesta de la nieta, quien consulta si son para ese día o para el siguiente, despierta en la anciana una duda sobre si el lugar donde los preparan estará abierto al día siguiente. Ante la emoción palpable en el rostro de su abuela, Eugenia decide que esa misma noche será perfecta para satisfacer su antojo.

Conociendo los gustos de su abuela, Eugenia menciona en el video que le pedirá los sándwiches de huevo. Sin embargo, la abuela no se conforma con uno solo y empieza a sugerir diferentes variedades: "Unos de ananás, otros de jamón, atún y jamón y queso". Además, consulta cuántos sándwiches deberían pedir y cuál sería el costo total.

La simplicidad y ternura del video logró captar la atención de los usuarios en cuestión de días. El contenido se volvió viral, acumulando más de 2,8 millones de reproducciones y recibiendo más de 390.000 'me gusta'. Los comentarios reflejan la emoción y el amor que despertó la abuela con su pedido especial. Algunos usuarios expresaron su deseo de tener una abuela como ella, mientras que otros se conmovieron profundamente por la expresión y las palabras de la anciana.

Entre los comentarios, también hubo quienes se ofrecieron a pagar los sándwiches de miga para la abuela, demostrando la solidaridad y generosidad de la comunidad de TikTok. Mensajes como "Me morí de amor y ternura", "Imposible no amarla", "Necesito una abuela" y "Qué hermosa, Dios la cuide" inundaron la sección de comentarios. Sin duda, esta historia recordó en las redes la importancia de valorar a los seres queridos, especialmente a los abuelos, y enseña que el amor y la ternura no tienen límites de edad.

La historia de la abuela y sus sándwiches de miga se convirtió en un recordatorio de la importancia de los momentos sencillos y la conexión emocional con nuestros seres queridos. A través de las redes sociales, este video viral dejó una huella imborrable en miles de personas, quienes encontraron inspiración y se sintieron motivados a apreciar y cuidar a sus propios abuelos.