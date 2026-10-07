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Las 4 fórmulas de un ingeniero químico para la limpieza del hogar y dejar relucientes muebles, pisos y superficies

El ingeniero químico Diego Fernández compartió cuatro preparaciones caseras con ingredientes fáciles de conseguir para sacar el polvo de los muebles, eliminar el sarro, remover suciedad adherida y limpiar los pisos.

Cuatro fórmulas caseras para realizar distintas tareas de limpieza y mantenimiento en el hogar.

Cuatro fórmulas caseras para realizar distintas tareas de limpieza y mantenimiento en el hogar.

No hace falta recurrir al supermercado o al almacén para la compra de productos de limpieza para el hogar. Con algunos ingredientes fáciles de conseguir es posible dejar los muebles relucientes, desinfectar los pisos y distintas superficies de los ambientes, además de aportarles un aroma agradable.

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El ingeniero químico Diego Fernández, a través de su canal de YouTube Renovando con Ideas, compartió cuatro soluciones caseras.

Cómo hacer una solución casera para sacar el polvo de los muebles

Esta fórmula está diseñada para reducir la acumulación recurrente de polvo en las superficies tratadas mediante el control de la carga electrostática.

Ingredientes:

  • 250 ml de agua limpia, preferiblemente destilada o embotellada.

  • 10 ml de glicerina.

  • 10 ml de alcohol.

  • 1 frasco con atomizador.

Modo de aplicación:

Se debe agitar bien el frasco antes de usar. La preparación no se aplica directamente sobre los muebles, sino que se rocía sobre un paño de microfibra limpio y se pasa con suavidad por las superficies.

Según la explicación de Fernández, la glicerina crea una película molecular sumamente fina que disminuye la estática superficial. Al haber menor estática, se reduce significativamente la adhesión del polvo y, al mismo tiempo, se obtiene un brillo natural y ligero.

Pasta casera para limpiar la suciedad adherida en cocina y baño

Esta fórmula es una alternativa para remover suciedad adherida en zonas de cocina y baño sin riesgo de causar ralladuras en acabados delicados.

Ingredientes:

  • 1 recipiente pequeño dotado de tapa.

  • 1 cucharada de agua.

  • 1 cucharada de jabón líquido para platos.

  • ½ cucharada de glicerina, componente opcional cuya función es permitir que la pasta conserve la humedad y dure más tiempo.

  • 4 cucharadas de arcilla blanca.

  • 1 cucharada de bicarbonato de sodio.

Preparación y características:

Se deben incorporar e integrar homogéneamente todos los ingredientes en el recipiente.

Posee una abrasividad moderada, lo que asegura una limpieza profunda sin rayar griferías ni mesones, además de ser muy fácil de enjuagar.

Mezcla casera para eliminar el sarro y los depósitos minerales

Esta formulación ácida está destinada a eliminar residuos calcáreos y sarro acumulado por el agua dura.

Ingredientes:

  • 250 ml de agua.

  • 1 cucharada de ácido cítrico.

  • 1 frasco con atomizador.

Modo de uso:

Se rocía la solución sobre el área afectada, se deja actuar durante 5 minutos y posteriormente se limpia.

Está indicada para disolver incrustaciones minerales en el vidrio de las cabinas de ducha, las griferías, el caucho y los componentes internos de la lavadora.

Precaución fundamental:

No debe emplearse bajo ninguna circunstancia sobre mármol u otras piedras naturales, ya que son materiales sensibles que reaccionan negativamente ante los ácidos.

La fórmula casera para limpiar y desinfectar los pisos

La cuarta preparación es una solución diseñada como sustituto directo de los limpiadores comerciales para pisos.

Ingredientes y proporciones:

  • 1 litro de agua.

  • 20 ml de amonio cuaternario de quinta generación.

  • Fragancia hidrosoluble, opcional, en caso de preferir un acabado aromatizado.

Preparación:

Se diluye la cantidad indicada de amonio cuaternario en el volumen de agua correspondiente y, si se prefiere, se agregan gotas de esencia soluble en agua antes del trapeado.

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