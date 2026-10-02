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Olor a humedad dentro del placard: cómo eliminarlo de forma efectiva con el truco de un arquitecto

La humedad dentro del placard puede generar malos olores y dejar un aroma desagradable en la ropa.

La humedad dentro del placard puede generar malos olores y dejar un aroma desagradable en la ropa.

La humedad dentro del placard puede generar malos olores y dejar un aroma desagradable en la ropa.

Los placares y armarios cerrados pueden acumular humedad y favorecer la aparición de ese característico olor desagradable que impregna la ropa. Para combatirlo, existe un sencillo truco casero con elementos fáciles de conseguir que ayudan a mantener el espacio más seco.

Leé también El TRUCO casero para eliminar el olor a humedad de las toallas y mantenerlas frescas
El truco casero se prepara con tres ingredientes y se aplica sobre las toallas después de cada uso.

El arquitecto Marcelo Sala propone, a través de su canal de YouTube, colocar dentro del mueble un recipiente con materiales capaces de absorber la humedad, como la tiza, el arroz o el carbón.

Sin embargo, se trata de una alternativa para situaciones leves y no permite resolver problemas provocados por filtraciones o desperfectos en la estructura de la vivienda.

Cómo detectar un problema de humedad más grave

Es importante distinguir entre el exceso de humedad dentro de un mueble y un problema edilicio. Algunos signos pueden indicar que la situación requiere una revisión profesional.

El descascaramiento de la pintura y una pared húmeda al tacto son señales de alerta. Cuando aparecen estos síntomas, colocar tiza, arroz o carbón no será suficiente para solucionar el inconveniente.

La situación requiere especial atención si el muro afectado se encuentra en contacto directo con las instalaciones de un baño, ya que podría existir una filtración o una falla relacionada con las cañerías.

Ante la presencia de pintura deteriorada o humedad en la mampostería, lo recomendable es solicitar la evaluación de un plomero o un arquitecto. El profesional podrá determinar el origen del problema y establecer qué reparación resulta necesaria

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