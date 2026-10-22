Luis Zahera brilla en Netflix con el estreno de la nueva temporada de la serie española más vista

Clanes, temporada 2 en Netflix: cuándo se estrena y qué se sabe de los nuevos capítulos

La segunda temporada de Clanes tiene como fecha de estreno anunciada el 3 de abril. La producción volverá a estar disponible en Netflix con una historia que retoma los acontecimientos de la primera entrega y sitúa a sus protagonistas ante un escenario diferente.

La serie se convirtió en una de las apuestas destacadas de la plataforma dentro del catálogo de habla no inglesa. Durante su semana de lanzamiento, alcanzó el primer puesto en 28 países y entró en el Top 10 de 82 territorios, cifras que reflejaron el alcance internacional de la ficción.

Ese desempeño le permitió consolidarse más allá del público español y despertar el interés de espectadores de distintos mercados. La combinación de escenarios gallegos, personajes con vínculos complejos y una trama criminal con consecuencias personales fue uno de los elementos que contribuyeron a su repercusión.

La nueva temporada buscará aprovechar esa base, aunque no se limitará a repetir la fórmula inicial. El tiempo transcurrido dentro de la historia modificó las circunstancias de Ana y Daniel, y ambos deberán enfrentarse a decisiones que pueden tener consecuencias irreversibles.

El eje central volverá a ser la relación entre los protagonistas, pero ahora estará condicionada por su pertenencia a bandos opuestos. El conflicto sentimental se mezclará con los intereses de las organizaciones criminales, una combinación que puede convertir cualquier encuentro en una amenaza.

El regreso de Clanes también estará marcado por la incorporación de Luis Zahera, un intérprete con una extensa trayectoria en producciones de suspenso, dramas criminales y películas de fuerte impacto narrativo. Su presencia amplía el atractivo del reparto y suma un nombre reconocido por su capacidad para construir personajes intensos.

Cómo será Clanes, temporada 2 en Netflix con Luis Zahera

La historia dará un salto temporal de tres años. Durante ese período, Ana y Daniel habrán intentado alejarse de los acontecimientos que marcaron sus vidas, pero el pasado volverá a imponerse cuando surjan nuevas oportunidades y amenazas dentro del mundo del narcotráfico.

Daniel aceptará regresar al mar para realizar un último trabajo relacionado con su padre. Esa decisión lo llevará nuevamente a un entorno del que intentaba apartarse. Aunque el encargo pueda parecer una operación puntual, su participación lo colocará otra vez en una situación de riesgo.

Ana, por su parte, tendrá que regresar a Cambados, el lugar donde los conflictos de la primera temporada dejaron una huella profunda. Allí se encontrará ante una propuesta que la obligará a reconsiderar sus prioridades: trabajar con el clan rival de los Padín.

La decisión no será sencilla. Ana conoce las consecuencias que puede desencadenar su participación en esa organización y comprende que sus movimientos pueden alterar el equilibrio entre los grupos criminales. Sin embargo, también sabe que rechazar la propuesta podría dejarla en una posición vulnerable.

La protagonista tendrá que elegir entre proteger sus propios intereses, enfrentarse a quienes amenazan su futuro y asumir el costo de sus decisiones. En ese escenario, su relación con Daniel volverá a convertirse en uno de los puntos más delicados de la trama.

El problema es que ambos ya no estarán del mismo lado. Mientras Daniel quedará vinculado a los negocios de su familia, Ana trabajará con quienes buscan disputarle el poder a los Padín. Lo que antes podía resolverse mediante una conversación o un acuerdo personal ahora estará condicionado por los intereses de dos organizaciones enfrentadas.

Esta nueva situación abre la puerta a una temporada con mayor tensión dramática. Cada movimiento de los protagonistas podría repercutir en el resto de los personajes y desencadenar una cadena de consecuencias difícil de controlar.

La relación sentimental entre Ana y Daniel tampoco quedará al margen. La distancia, las decisiones individuales y las obligaciones que impone el narcotráfico amenazarán con convertir su vínculo en una víctima más de la guerra criminal.

Ana será consciente de que colaborar con el clan enemigo puede contribuir a la caída definitiva de los Padín y, al mismo tiempo, destruir cualquier posibilidad de continuar su relación con Daniel. Esa contradicción será uno de los principales motores del relato.

La ficción volverá a explorar así un conflicto que va más allá de la lucha por el territorio o el control de los negocios ilegales. En Clanes, los intereses económicos y las disputas familiares conviven con sentimientos que los personajes no siempre pueden controlar.





Clara Lago y Tamar Novas vuelven a protagonizar Clanes

La segunda temporada contará nuevamente con Clara Lago y Tamar Novas al frente del elenco. Los dos actores retomarán los papeles de Ana y Daniel, una pareja cuya historia quedó profundamente condicionada por su cercanía al narcotráfico.

Lago cuenta con una trayectoria reconocida en el cine y la televisión española. Entre sus trabajos más conocidos se encuentra Ocho apellidos vascos, una de las comedias de mayor repercusión comercial de España, además de su participación en la serie El vecino.

Su regreso como Ana permitirá profundizar en la evolución de una mujer que debe desenvolverse en un ambiente dominado por los intereses criminales y las relaciones de poder. El nuevo escenario la obligará a actuar con cautela y a evaluar hasta dónde está dispuesta a llegar para protegerse.

Tamar Novas, por su parte, volverá a interpretar a Daniel. El actor participó en producciones como El desorden que dejas y Rondallas, y en Clanes encarna a un personaje atrapado entre las obligaciones familiares y sus sentimientos.

En esta nueva etapa, Daniel deberá afrontar una situación particularmente compleja: aceptar un último encargo en el mar puede parecer una manera de cerrar una etapa, pero también representa la posibilidad de volver a quedar atrapado en una dinámica de la que no resulta sencillo escapar.

La tensión entre Ana y Daniel será uno de los principales atractivos de los nuevos episodios, especialmente porque sus decisiones individuales pueden perjudicar al otro incluso cuando no exista una intención directa de hacerlo.

La serie también deberá mostrar cómo el paso del tiempo modificó sus perspectivas. Tres años pueden ser suficientes para intentar reconstruir una vida, pero no necesariamente para borrar las consecuencias de los vínculos establecidos en un entorno criminal.

El reparto de Clanes se amplía con Luis Zahera y otras figuras españolas

La incorporación de Luis Zahera es una de las novedades más destacadas de la segunda temporada. El actor gallego cuenta con una trayectoria consolidada en cine y televisión, con interpretaciones en producciones como As bestas y Animal.

Su trabajo se caracteriza por la capacidad de construir personajes de gran intensidad, una cualidad especialmente adecuada para historias en las que las relaciones de poder, la violencia y las contradicciones personales ocupan un lugar central.

En Clanes, su participación se suma a un elenco que ya cuenta con intérpretes habituales del audiovisual español. No obstante, la información disponible sobre la nueva entrega no detalla por completo las características de su personaje ni permite precisar qué lugar ocupará dentro de la disputa entre las organizaciones criminales.

La presencia de Zahera refuerza el perfil de una producción que apuesta por actores con experiencia en historias de suspenso y conflictos humanos.

Junto con Clara Lago y Tamar Novas, el reparto incluye a Xosé Antonio Touriñán, conocido por Cuñados; Melania Cruz, vinculada a proyectos como Melancolía; y Miguel de Lira, también integrante del elenco de Cuñados.

A ellos se suman María Pujalte, reconocida por su trabajo en Los misterios de Laura; Chechu Salgado, que participó en Las leyes de la frontera; y Diego Anido, integrante del reparto de La infiltrada, entre otros intérpretes.

La continuidad de buena parte del elenco permite sostener el universo narrativo de la primera temporada, mientras que las nuevas incorporaciones pueden introducir perspectivas diferentes sobre las disputas que atraviesan a los protagonistas.

En una serie de estas características, los personajes secundarios tienen un papel relevante: sus alianzas, sus secretos y sus intereses pueden modificar el desarrollo de los acontecimientos sin necesidad de ocupar el centro de la historia.

Por eso, la nueva entrega tendrá el desafío de mantener el equilibrio entre el conflicto sentimental de Ana y Daniel y las tensiones que surgen alrededor de las familias y los grupos que controlan el negocio criminal.





Quiénes están detrás de Clanes, la serie española de Netflix

La segunda temporada de Clanes contará con guiones de Jorge Guerricaechevarría y dirección de Marc Vigil y Javier Rodríguez.

El equipo creativo tendrá la responsabilidad de desarrollar la nueva etapa de la historia y conservar los elementos que contribuyeron a la repercusión de la primera entrega. La escritura deberá conectar los cambios ocurridos durante el salto temporal con los conflictos que aparecerán a partir de las decisiones de Ana y Daniel.

La producción está a cargo de Vaca Films, compañía fundada en 2003 por Emma Lustres y Borja Pena que se consolidó como una de las productoras españolas con presencia en el mercado cinematográfico nacional e internacional.

A lo largo de su trayectoria, la empresa participó con sus películas en festivales de relevancia, entre ellos Venecia, Toronto, San Sebastián y Berlín. Sus producciones también obtuvieron numerosos reconocimientos, incluidos premios Goya.

Entre los títulos más conocidos de Vaca Films se encuentran Celda 211, El Niño, Cien años de perdón, El Desconocido, Quien a hierro mata, Hasta el cielo y El Correo.

La productora desarrolló, además, una línea de trabajo específica para televisión, con proyectos que amplían su experiencia en historias de crimen, acción y suspenso.

Dentro de ese recorrido figura la primera temporada de La Unidad, estrenada en Movistar+, así como varias producciones para Netflix. Entre ellas se encuentran El desorden que dejas, creada por Carlos Montero, y Hasta el cielo: La serie, continuación televisiva de la película homónima desarrollada por Jorge Guerricaechevarría y Daniel Calparsoro.

La primera temporada de Clanes se incorporó a ese catálogo y se convirtió en uno de los proyectos con mayor proyección internacional de la compañía.

El recorrido de Vaca Films ayuda a entender la identidad de la ficción: historias con personajes sometidos a situaciones límite, conflictos morales y entornos en los que las decisiones individuales tienen consecuencias colectivas.

En la segunda temporada, esa perspectiva volverá a ponerse a prueba a través de las elecciones de Ana y Daniel, quienes deberán enfrentarse a un escenario en el que las fronteras entre la vida personal y el mundo criminal serán cada vez más difíciles de establecer.

Vaca Films prepara nuevos proyectos para Netflix

La actividad de la productora no se limita a Clanes. Vaca Films continúa desarrollando proyectos para cine y televisión, con una apuesta por relatos que combinan suspenso, acción y personajes enfrentados a circunstancias extremas.

Entre sus estrenos recientes figura Golpes, debut en la dirección de largometrajes del guionista Rafael Cobos, protagonizado por Jesús Carroza y Luis Tosar. También se encuentra Dímelo Bajito, una producción dirigida por Denis Rovira que combina elementos de thriller y romance adolescente.

Otro de los proyectos destacados es Lobo, una serie para Netflix protagonizada por Luis Tosar y Tristán Ulloa. La producción aborda la historia del primer asesino en serie documentado de España, un caso que permite explorar el género criminal desde una perspectiva histórica.

Estos proyectos muestran la continuidad de una línea de producción centrada en relatos de tensión y personajes complejos. Se trata de un terreno en el que la compañía construyó parte de su identidad y que también caracteriza a Clanes.

La segunda temporada de la ficción protagonizada por Clara Lago y Tamar Novas se inscribe en esa estrategia, con el desafío adicional de continuar una historia que ya encontró público en distintos países.

Animal también tendrá segunda temporada en Netflix con Luis Zahera

La agenda de Luis Zahera en Netflix no se limita a su incorporación a Clanes. La plataforma confirmó también la continuidad de ** Animal, la serie en la que el actor interpreta a Antón**, un veterinario rural cuya vida cotidiana está atravesada por situaciones tan desbordantes como imprevisibles.

En esa producción, Zahera comparte protagonismo con Lucía Caraballo, quien interpreta a Uxía, su sobrina. La relación entre ambos personajes es uno de los ejes de una historia que combina humor, vínculos familiares y las dificultades de desenvolverse en un entorno rural.

A diferencia del universo criminal de Clanes, Animal se apoya en situaciones cotidianas, personajes excéntricos y conflictos que suelen derivar en momentos de comedia. El contraste permite apreciar la variedad de registros que puede abordar Zahera dentro de la ficción española.

La serie consiguió captar la atención de espectadores en España y distintos países de Latinoamérica, entre ellos Argentina, México y Chile, donde alcanzó posiciones destacadas en los rankings de Netflix tras su lanzamiento.

Su propuesta combina el humor con las particularidades de la vida en el campo, las relaciones entre generaciones y las dificultades que aparecen cuando las expectativas personales chocan con la realidad.

La confirmación de una segunda temporada abre la posibilidad de volver a encontrarse con Antón y Uxía, dos personajes que construyeron una dinámica marcada por las diferencias de carácter y una relación familiar que funciona como motor de buena parte de las situaciones.

El regreso de Animal también refuerza la presencia de Zahera en el catálogo de la plataforma. El actor podrá mostrar dos registros muy diferentes: el humor rural de Antón y la intensidad dramática que aportará a su participación en Clanes.

Por el momento, los detalles sobre las tramas de los nuevos episodios de Animal deben distinguirse de los anuncios vinculados a Clanes: la confirmación de su continuidad no implica que ambas producciones compartan historias o personajes.

Por qué Clanes puede volver a convertirse en un éxito de Netflix

El regreso de Clanes reúne varios elementos que pueden favorecer su repercusión. En primer lugar, la serie cuenta con una historia que ya consiguió atraer a espectadores de diferentes mercados. Sus resultados iniciales demostraron que el relato podía trascender las fronteras españolas.

En segundo término, la nueva temporada introduce un conflicto reconocible y de alto impacto dramático: dos personas que intentan dejar atrás su pasado terminan obligadas a trabajar para organizaciones enfrentadas. Esa premisa permite combinar acción, suspenso y una relación sentimental puesta a prueba por intereses que superan a sus protagonistas.

El salto temporal también ofrece oportunidades narrativas. En lugar de retomar la historia exactamente donde terminó, la serie puede mostrar las consecuencias de las decisiones anteriores y explicar cómo cambiaron las prioridades de sus personajes.

La incorporación de Luis Zahera suma otro elemento de interés, especialmente para quienes siguen sus trabajos en producciones españolas de suspenso y comedia. Su presencia, junto con la continuidad de Clara Lago y Tamar Novas, fortalece el atractivo del elenco.

A su vez, el trabajo de Vaca Films aporta la experiencia de una productora que desarrolló películas y series con proyección internacional. La compañía cuenta con antecedentes en el género criminal y en relatos donde las relaciones personales se cruzan con situaciones de violencia y poder.

Sin embargo, el desafío principal será mantener la tensión sin perder de vista el componente humano de la historia. La rivalidad entre clanes puede impulsar la acción, pero el conflicto entre Ana y Daniel será decisivo para que las consecuencias de cada enfrentamiento tengan peso emocional.

La segunda temporada tendrá que demostrar que los protagonistas pueden evolucionar sin perder la esencia que convirtió a Clanes en una de las ficciones españolas destacadas de Netflix.

Con una nueva etapa marcada por los cambios, los enfrentamientos y las decisiones difíciles, la serie volverá a explorar un universo en el que las lealtades tienen un precio y el pasado puede reaparecer cuando menos se lo espera.