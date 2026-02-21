Luis Zahera arrasa en Netflix con el estreno de la nueva temporada de la serie española más vista

Clanes Netflix 3 Foto: Gentileza Netflix.

Quiénes están detrás de la serie Clanes

Estos nuevos episodios están escritos por Jorge Guerricaechevarría y dirigidos por Marc Vigil y Javier Rodríguez.

Fundada por Emma Lustres y Borja Pena en 2003, Vaca Films se ha establecido como una de las productoras líderes en España en producción de películas de cine destinadas tanto al mercado nacional como internacional. Sus producciones han participado en los festivales más relevantes (Venecia, Toronto, San Sebastián o Berlín) y suman decenas de Premios Goya y otras importantes menciones. Entre los títulos más taquilleros de Vaca Films destacan Celda 211, El Niño, Cien años de perdón, El Desconocido, Quien a hierro mata, Hasta el Cielo o El Correo.

A través de su marca de TV ha producido la primera temporada de La Unidad, serie de Movistar+ y las series de Netflix El desorden que dejas, creada por Carlos Montero; Hasta el cielo: La serie, continuación de la película homónima creada por Jorge Guerricaechevarría y Daniel Calparsoro y dirigida por Calparsoro; y la primera temporada de Clanes. Sus últimos estrenos han sido el thriller Golpes, debut en la dirección de largometraje del premiado guionista Rafael Cobos protagonizado por Jesús Carroza y Luis Tosar, y Dímelo Bajito, thriller de romance adolescente dirigido por Denis Rovira.

Actualmente ruedan Lobo, serie para Netflix protagonizada por Luis Tosar y Tristán Ulloa sobre el primer asesino en serie documentado de España.

Adelanto de la nueva temporada de Clanes en Netflix

