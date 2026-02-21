Luis Zahera arrasa en Netflix con el estreno de la nueva temporada de la serie española más vista
La serie de habla no inglesa más vista en Netflix vuelve con sus nuevos capítulos y Luis Zahera es el gran protagonista.
Luis Zahera arrasa en Netflix con el estreno de la nueva temporada de la serie española más vista. (Foto: Archivo)
Netflix ha desvelado esta la fecha de estreno de la segunda temporada de Clanes, la serie de éxito producida por Vaca Films y protagonizada por Clara Lago y Tamar Novas, que se estrenará el próximo 3 de abril. Luis Zahera(Animal, As bestas) se une a los nuevos episodios.
La primera temporada de Clanes fue la serie de habla no inglesa más vista en Netflix durante su semana de estreno, consiguiendo situarse como número 1 en 28 países y alcanzando el Top 10 en 82 países.
Cómo será Clanes, temporada 2 en Netflix con Luis Zahera
Han pasado tres años y muchas cosas han cambiado. A pesar de sus esfuerzos por dejar atrás el pasado, Ana y Daniel volverán a verse envueltos en el mundo del narcotráfico, y esta vez en bandos opuestos. Mientras Daniel, acepta salir al mar por última vez para ayudar a su padre, Ana deberá volver a Cambados y trabajar con el Clan enemigo de los Padin. Ana aceptará aunque es consciente de que esto puede suponer el final de los Padín y también, probablemente, el final de su relación con Daniel.
La serie está protagonizada de nuevo por Clara Lago(Ocho apellidos vascos, El vecino) y Tamar Novas(Rondallas, El desorden que dejas). Completan el reparto Xosé Antonio Touriñán(Cuñados), Melania Cruz(Melancolía), Miguel de Lira(Cuñados), María Pujalte(Los misterios de Laura), Chechu Salgado(Las leyes de la frontera) y Diego Anido(La infiltrada) entre otros.
Quiénes están detrás de la serie Clanes
Estos nuevos episodios están escritos por Jorge Guerricaechevarría y dirigidos por Marc Vigil y Javier Rodríguez.
Fundada por Emma Lustres y Borja Pena en 2003, Vaca Films se ha establecido como una de las productoras líderes en España en producción de películas de cine destinadas tanto al mercado nacional como internacional. Sus producciones han participado en los festivales más relevantes (Venecia, Toronto, San Sebastián o Berlín) y suman decenas de Premios Goya y otras importantes menciones. Entre los títulos más taquilleros de Vaca Films destacan Celda 211, El Niño, Cien años de perdón, El Desconocido, Quien a hierro mata, Hasta el Cielo o El Correo.
A través de su marca de TV ha producido la primera temporada de La Unidad, serie de Movistar+ y las series de Netflix El desorden que dejas, creada por Carlos Montero; Hasta el cielo: La serie, continuación de la película homónima creada por Jorge Guerricaechevarría y Daniel Calparsoro y dirigida por Calparsoro; y la primera temporada de Clanes. Sus últimos estrenos han sido el thriller Golpes, debut en la dirección de largometraje del premiado guionista Rafael Cobos protagonizado por Jesús Carroza y Luis Tosar, y Dímelo Bajito, thriller de romance adolescente dirigido por Denis Rovira.
Actualmente ruedan Lobo, serie para Netflix protagonizada por Luis Tosar y Tristán Ulloa sobre el primer asesino en serie documentado de España.
Adelanto de la nueva temporada de Clanes en Netflix
Embed
Animal tendrá segunda temporada en Netflix con Luis Zahera
La segunda temporada de Animal ya es una realidad. Netflix lo confirmó oficialmente y los seguidores de la serie gallega no tardaron en celebrar la noticia. La plataforma de streaming anunció que Luis Zahera volverá a interpretar a Antón, el veterinario más querido y caótico del campo español, acompañado por Lucía Caraballo, su inseparable sobrina Uxía.
Con su estilo entre lo tierno y lo salvaje, la serie se convirtió en una de lasmás vistas del año en España y Latinoamérica. En Argentina, México y Chile, logró posicionarse en el top 10 de Netflix apenas una semana después de su estreno. Ahora, su regreso promete más humor rural, animales entrañables y situaciones tan absurdas como irresistibles.