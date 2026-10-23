Pedro Alonso vuelve a conquistar Netflix con una historia de robos, amor y traiciones

Berlín, la serie de Netflix que recupera a Pedro Alonso en uno de sus papeles más populares

La popularidad de Berlín está estrechamente relacionada con el recorrido previo del personaje en La casa de papel. Aunque no era el líder principal de la banda encabezada por el Profesor, su presencia consiguió instalarse entre los elementos más recordados de la ficción española.

Andrés de Fonollosa, conocido como Berlín, se distingue por su personalidad dominante, su capacidad para anticipar movimientos y una manera de interpretar los conflictos que no siempre coincide con la de sus compañeros. Puede mostrarse elegante y encantador, pero también resultar implacable cuando considera que alguien amenaza sus objetivos.

La serie aprovecha esas características para construir una historia en la que el protagonista ocupa el centro de todas las decisiones. Berlín no es simplemente un delincuente que busca dinero: es alguien que disfruta del desafío intelectual, la planificación y la posibilidad de demostrar que puede controlar una situación compleja.

En esta etapa de su vida, el personaje todavía no se encuentra condicionado por las circunstancias que marcarán su destino en la serie original. Esa diferencia permite conocer otra faceta del ladrón y explorar las motivaciones que explican su comportamiento.

El atractivo de la propuesta también reside en el contraste entre su sofisticación y su falta de prudencia emocional. Berlín puede diseñar una operación con precisión, estudiar las debilidades de sus adversarios y anticiparse a una respuesta policial, pero sus relaciones personales introducen un factor de incertidumbre que no siempre consigue dominar.

De qué trata Berlín: el robo millonario que pone en marcha la historia

La primera temporada presenta una operación de enorme magnitud: hacer desaparecer joyas valoradas en 44 millones de euros. Para ejecutar el golpe, Berlín reúne a un equipo con habilidades específicas y prepara una estrategia que exige coordinación, paciencia y capacidad para engañar a quienes custodian el objetivo.

El escenario inicial es París, una ciudad que aporta elegancia y una atmósfera adecuada para una historia vinculada con el lujo, las obras de arte y los movimientos de grandes fortunas.

La banda no pretende resolver el desafío mediante la fuerza bruta. El plan requiere construir una puesta en escena convincente, aprovechar los puntos débiles de sus adversarios y convertir cada movimiento en una pieza de una operación mayor.

En ese sentido, el robo funciona como el motor narrativo de la temporada, pero no es el único elemento importante. A medida que avanza la historia, las relaciones entre los personajes empiezan a adquirir un peso propio y ponen a prueba la capacidad del protagonista para mantener el control.

La tensión surge de una pregunta central: ¿puede una operación calculada al detalle llegar a buen puerto cuando quienes participan en ella también tienen deseos, temores y conflictos personales?

La serie utiliza ese interrogante para alternar la preparación del golpe con situaciones sentimentales y momentos de humor. De esta forma, busca diferenciarse del tono más angustiante que caracterizó algunos de los episodios de La casa de papel.





Pedro Alonso vuelve a interpretar a Berlín con una historia centrada en su personalidad

La actuación de Pedro Alonso es uno de los principales atractivos de la producción. El actor retoma un papel que ya había adquirido una identidad propia y lo coloca en un contexto narrativo que permite profundizar en sus contradicciones.

Berlín es un personaje difícil de encasillar. Puede resultar seductor, generoso o divertido, pero también exhibe una faceta egocéntrica que complica la convivencia con quienes lo rodean. Su inteligencia no siempre está acompañada por la prudencia y su capacidad para comprender a otras personas no significa que esté dispuesto a respetar sus decisiones.

Esa combinación constituye una de las claves de su atractivo televisivo. El protagonista puede despertar admiración por su habilidad para resolver problemas y, al mismo tiempo, generar rechazo por la manera en que utiliza a los demás para alcanzar sus objetivos.

La interpretación de Alonso evita que el personaje quede reducido a una sucesión de gestos arrogantes. Berlín se mueve entre la seguridad y la vulnerabilidad, entre la necesidad de controlar cada detalle y el deseo de experimentar emociones intensas.

La precuela también ofrece una oportunidad para observarlo antes de que su historia quede definida por los acontecimientos de La casa de papel. Los espectadores pueden conocerlo en una etapa en la que todavía persigue sus propios objetivos y no está limitado por las circunstancias que marcarán su futuro.

El reparto de Berlín: quiénes acompañan a Pedro Alonso en Netflix

La banda que acompaña al protagonista es fundamental para el funcionamiento de la historia. Cada integrante aporta una capacidad diferente y, al mismo tiempo, introduce conflictos que pueden alterar el desarrollo de la operación.

Entre los principales personajes se encuentran:

Michelle Jenner como Keila: una especialista en ingeniería electrónica cuya preparación técnica resulta importante para los planes del grupo. Su perfil aporta una dimensión tecnológica a los golpes.

Tristán Ulloa como Damián: un catedrático y confidente de Berlín. Su relación con el protagonista combina amistad, complicidad y la necesidad de poner límites a algunas de sus decisiones.

Begoña Vargas como Cameron: una joven impulsiva que vive al límite y aporta intensidad a las situaciones en las que participa. Su personalidad contrasta con la planificación que exige el robo.

Julio Peña Fernández como Roi: uno de los hombres de confianza de Berlín, dispuesto a seguir sus instrucciones y participar en operaciones de alto riesgo.

Joel Sánchez como Bruce: el integrante más vinculado con la acción física y la ejecución de tareas que requieren determinación.

El reparto también incluye a Samantha Siqueiros, entre otros intérpretes que completan el universo de la serie.

La importancia de estos personajes va más allá de sus respectivas funciones dentro del robo. La banda debe actuar como un equipo, pero sus integrantes no comparten necesariamente las mismas prioridades. Las diferencias de temperamento y los vínculos personales pueden convertirse en una ventaja o en un obstáculo.

Esta dinámica permite que la narración no dependa exclusivamente de Berlín. Aunque él ocupa el centro de la historia, las decisiones de los demás personajes contribuyen a generar incertidumbre y a modificar el rumbo de los acontecimientos.

Amor, seducción y traiciones: el costado sentimental de Berlín

Uno de los rasgos que distingue a la serie es el lugar que ocupan las relaciones amorosas. Para Berlín, el dinero y la posibilidad de concretar un gran golpe son importantes, pero las emociones también forman parte de su manera de entender la vida.

El personaje se mueve con soltura en los vínculos sentimentales, aunque eso no significa que pueda manejarlos sin consecuencias. Su tendencia a imponer sus propias reglas choca con la autonomía de las personas que conoce y con la dificultad de aceptar situaciones que escapan a su control.

La dimensión romántica introduce una fuente adicional de tensión. Mientras el equipo necesita mantener la concentración para completar la operación, las atracciones, los celos y las diferencias personales amenazan con alterar los planes.

La serie utiliza ese contraste para mostrar que la inteligencia necesaria para organizar un robo no garantiza la capacidad de resolver los problemas afectivos. Berlín puede anticipar los movimientos de sus adversarios, pero no siempre consigue prever las reacciones de quienes despiertan su interés.

Este enfoque también modifica el ritmo de la historia. Las escenas dedicadas a los vínculos personales conviven con la preparación del golpe y con los obstáculos que aparecen durante su ejecución. Así, la producción intenta mantener un equilibrio entre el thriller criminal y la comedia romántica.





Berlín y La casa de papel: las diferencias entre las dos series de Netflix

Aunque comparten personajes y forman parte del mismo universo, las dos producciones tienen enfoques narrativos diferentes.

En La casa de papel, el atraco funciona como una situación límite. Los integrantes de la banda deben resistir la presión policial, administrar los conflictos internos y encontrar una salida mientras las circunstancias se vuelven cada vez más difíciles.

En Berlín, en cambio, la historia se concentra en los años anteriores del protagonista y en la preparación de un golpe sofisticado. El relato dedica más espacio a la seducción, el lujo, los viajes y las maniobras necesarias para construir una operación convincente.

Entre las principales diferencias se destacan:

El protagonista: Berlín pasa a ocupar el centro absoluto de la narración.

El objetivo criminal: la primera temporada gira alrededor de un robo de joyas de gran valor.

El tono: la historia incorpora más situaciones románticas y humorísticas.

La estructura: la preparación del golpe y los vínculos de la banda tienen un peso decisivo.

El escenario: París ofrece una ambientación diferente de los espacios principales de la serie original.

Estas diferencias no eliminan los elementos que conectan ambas ficciones. La planificación minuciosa, los engaños y la capacidad de transformar una situación aparentemente imposible siguen siendo componentes esenciales de la historia.

La precuela, sin embargo, no necesita repetir exactamente la fórmula anterior. Su objetivo es ampliar el universo de La casa de papel y ofrecer una perspectiva diferente de uno de sus personajes más reconocibles.

Cuántos capítulos tiene Berlín y dónde se puede ver

La primera temporada de Berlín cuenta con ocho episodios y se estrenó mundialmente en Netflix el 29 de diciembre de 2023. La plataforma confirmó posteriormente la continuidad de la historia con una segunda entrega.

En 2026, esa continuación llegó bajo el título Berlín y la dama del armiño, con un nuevo golpe y Sevilla como escenario principal. La trama vuelve a reunir al protagonista con su banda y presenta un plan relacionado con una célebre obra de Leonardo da Vinci.

La segunda entrega mantiene a Pedro Alonso al frente del reparto y recupera a Michelle Jenner, Tristán Ulloa, Begoña Vargas, Julio Peña Fernández y Joel Sánchez. También incorpora a Inma Cuesta como Candela, un personaje que adquiere relevancia en la vida sentimental de Berlín.

Para quienes quieran comenzar la historia desde el principio, lo recomendable es ver primero la temporada original y continuar después con Berlín y la dama del armiño. De ese modo, es posible seguir la evolución de los personajes y comprender mejor la dinámica de la banda.

La disponibilidad concreta de cada título puede variar según el territorio y las actualizaciones del catálogo de Netflix.

Por qué Berlín puede interesar a los fanáticos de las series de robos

El atractivo de la producción no depende únicamente de la popularidad que Pedro Alonso consiguió con La casa de papel. También se apoya en una fórmula reconocible para quienes disfrutan de las historias sobre grandes golpes: un plan complejo, un equipo con habilidades complementarias y una sucesión de imprevistos capaces de poner en peligro el resultado.

La serie propone seguir el proceso completo de una operación criminal, desde las primeras ideas hasta la puesta en marcha de la estrategia. En ese recorrido aparecen engaños, cambios de rumbo y decisiones que obligan a los personajes a improvisar.

Otro elemento importante es la construcción de la banda. Ningún integrante puede resolver por sí solo todas las dificultades y cada especialidad cumple una función dentro del conjunto. Esa interdependencia genera oportunidades para los conflictos y permite que la historia alterne distintos puntos de vista.

La personalidad de Berlín añade una dimensión particular. Su gusto por el riesgo, su necesidad de reconocimiento y su manera de relacionarse con los demás hacen que las operaciones nunca dependan exclusivamente de la lógica.

En definitiva, Berlín es una serie que amplía el universo de La casa de papel sin limitarse a repetir su historia. Con Pedro Alonso nuevamente en el papel principal, la producción combina crimen, romance, humor y planificación estratégica para presentar una etapa diferente de uno de los personajes más populares de la ficción española reciente.

Para quienes buscan una historia de robos con un protagonista magnético, una banda heterogénea y una trama atravesada por los conflictos personales, la serie ofrece una alternativa dentro del catálogo de Netflix. Su principal apuesta consiste en demostrar que, incluso cuando el plan parece perfecto, las emociones pueden convertirse en el obstáculo más difícil de superar.





