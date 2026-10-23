Charly García cumple 75 años y Netflix anuncia su documental

El documental está dirigido por Alejandro Hartmann y producido por Haddock Films. En palabras de Vanessa Ragone, productora y directora de Haddock Films: “Este documental es un orgullo, una responsabilidad inmensa, y ante todo mucha felicidad. Producir un documental sobre la figura que considero más icónica de la música nacional, cuya obra ha sido y es la banda sonora de mi vida, es una oportunidad extraordinaria que nos ofrece la confianza que Charly y Netflix han depositado en nosotros”.

Por su parte, Alejandro Hartmann, agrega: “Desde chico Charly y su música son parte de mi vida. Retratarlo es el desafío más alucinante que puedo imaginar. La música de Charly se oye una y otra vez; incluso suena sola en la cabeza, sin necesidad de oírla. Solo los verdaderos clásicos pueden lograr eso. El desafío de contarlo a él y a su obra es un sueño hecho realidad”.