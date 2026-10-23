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Charly García cumple 75 años y Netflix anuncia su documental

Llega a Netflix una nueva producción dedicada al artista que cambió para siempre la música argentina. Un proyecto en donde el mismo Charly contará su historia.

Charly García cumple 75 años y Netflix anuncia su documental. (Crédito: Nora Lezano/Netflix)

Charly García cumple 75 años y Netflix anuncia su documental. (Crédito: Nora Lezano/Netflix)

Netflix anuncia la producción de un documental sobre Charly García, una de las figuras más emblemáticas e influyentes de la historia del rock argentino.

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Compositor, músico y referente indiscutido de la cultura nacional, Charly marcó un antes y un después en la música argentina con una trayectoria que atraviesa generaciones y una obra que trascendió los escenarios hasta convertirse en parte de la identidad del país.

El proyecto repasará su historia y explorará el impacto de un artista que, a lo largo de las décadas, dejó una huella imborrable.

Charly García cumple 75 años y Netflix anuncia su documental

El documental está dirigido por Alejandro Hartmann y producido por Haddock Films. En palabras de Vanessa Ragone, productora y directora de Haddock Films: “Este documental es un orgullo, una responsabilidad inmensa, y ante todo mucha felicidad. Producir un documental sobre la figura que considero más icónica de la música nacional, cuya obra ha sido y es la banda sonora de mi vida, es una oportunidad extraordinaria que nos ofrece la confianza que Charly y Netflix han depositado en nosotros”.

Por su parte, Alejandro Hartmann, agrega: “Desde chico Charly y su música son parte de mi vida. Retratarlo es el desafío más alucinante que puedo imaginar. La música de Charly se oye una y otra vez; incluso suena sola en la cabeza, sin necesidad de oírla. Solo los verdaderos clásicos pueden lograr eso. El desafío de contarlo a él y a su obra es un sueño hecho realidad”.

(Cr&eacute;dito: Nora Lezano/Netflix).

(Crédito: Nora Lezano/Netflix).

En pocas palabras

  • Netflix anuncia: Se lanza un documental sobre la vida e impacto de Charly García.
  • Producción destacada: Dirigido por Alejandro Hartmann y producido por Haddock Films.
  • Artistas involucrados: Contará con el testimonio del propio Charly García en primera persona.
Resumen generado por Thinkindot AI
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