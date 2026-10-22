En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Ricardo Darín
Netflix
CINE EN STREAMING

Ricardo Darín brilla en Netflix con esta película argentina, después del furor por "Lo dejamos acá"

Mientras "Lo dejamos acá" es un éxito mundial en Netflix, Ricardo Darín protagoniza otra película argentina en la plataforma que hizo historia en el cine argentino.

Ricardo Darín brilla en Netflix con esta película argentina

Ricardo Darín brilla en Netflix con esta película argentina, después del furor por "Lo dejamos acá". (Foto: Archivo)

Después del furor que provocó Lo dejamos acá en Netflix, los suscriptores que buscan otra producción argentina con grandes actuaciones tienen una opción que merece un lugar destacado en su lista. Se trata de El secreto de sus ojos, la película protagonizada por Ricardo Darín que se convirtió en uno de los títulos más reconocidos de la historia del cine nacional.

Leé también José Coronado y Ricardo Darín arrasan en Netflix con el estreno de una nueva serie
José Coronado y Ricardo Darín arrasan en Netflix con el estreno de una nueva serie

El film consiguió una repercusión internacional que pocas películas argentinas alcanzaron. En 2010, obtuvo el Premio Oscar a la mejor película extranjera, un reconocimiento que consolidó su lugar entre las producciones más importantes del cine latinoamericano.

Pero hay otro motivo por el que continúa despertando interés. La película construye un relato en el que los recuerdos, las emociones y las preguntas sin respuesta tienen tanto peso como las pruebas de una investigación judicial. Por eso, incluso para quienes conocen su reconocimiento internacional, volver a verla puede convertirse en una experiencia diferente.

De qué trata El secreto de sus ojos y por qué su historia sigue sorprendiendo

La trama tiene como protagonista a Benjamín Espósito, un exsecretario de un juzgado penal interpretado por Ricardo Darín. Después de jubilarse, el personaje decide escribir una novela inspirada en un caso que marcó profundamente su vida profesional y personal.

El hecho que lo impulsa a regresar al pasado es el asesinato de Liliana Colotto, ocurrido en 1974. La investigación de aquel crimen dejó una huella difícil de borrar y, años después, Espósito siente la necesidad de reconstruir los acontecimientos para comprender lo que sucedió y enfrentarse a cuestiones que permanecieron pendientes.

La narración alterna entre dos momentos temporales. Por un lado, muestra los acontecimientos relacionados con la investigación original. Por otro, sigue al protagonista durante su intento de reconstruir los hechos desde el presente.

Ese movimiento entre épocas permite que el espectador descubra gradualmente las piezas del caso. Cada recuerdo puede aportar información relevante, pero también abre nuevas preguntas sobre los personajes y sus decisiones.

Ricardo Darín y Soledad Villamil, en una historia de amor que quedó pendiente

Uno de los ejes centrales de la película es la relación entre Benjamín Espósito e Irene Menéndez Hastings, interpretada por Soledad Villamil. Irene fue la jefa del protagonista y entre ambos existió un vínculo afectivo que nunca llegó a concretarse plenamente.

El vínculo entre ambos se construye a través de gestos, silencios y conversaciones que adquieren un significado especial con el paso del tiempo. La película evita reducir la relación a una historia romántica convencional y la integra en un relato más amplio sobre las decisiones personales y sus consecuencias.

La interpretación de Darín aporta matices a un personaje que intenta mantener el control mientras lidia con recuerdos que todavía lo afectan. Por su parte, Villamil construye una Irene que combina firmeza profesional y sensibilidad personal.

Juan José Campanella llevó una novela argentina al reconocimiento internacional

Detrás de la película se encuentra Juan José Campanella, director argentino que construyó una trayectoria reconocida por combinar historias personales con conflictos sociales y emocionales.

Para desarrollar El secreto de sus ojos, Campanella trabajó sobre la novela La pregunta de sus ojos, escrita por Eduardo Sacheri. El propio Sacheri participó en la elaboración del guion junto con el director, en una adaptación que trasladó la historia literaria al lenguaje cinematográfico.

La adaptación también permitió que la historia llegara a espectadores que no conocían la novela original. El cine aportó imágenes, actuaciones y recursos visuales que reforzaron el clima de incertidumbre y la tensión entre los personajes.

El elenco de El secreto de sus ojos con Darín, Villamil, Rago y Francella

  • Ricardo Darín
  • Soledad Villamil
  • Pablo Rago
  • Javier Godino
  • Guillermo Francella
  • Mario Alarcón
  • Mariano Argento
  • José Luis Gioia
  • Carla Quevedo
  • Bárbara Palladino

Por qué vale la pena ver El secreto de sus ojos en Netflix

La disponibilidad de El secreto de sus ojos en Netflix ofrece una oportunidad para descubrir o volver a disfrutar una de las películas argentinas más reconocidas de las últimas décadas.

Su propuesta puede atraer a quienes buscan un policial con una investigación compleja, pero también a los espectadores interesados en historias sentimentales y dramas que exploran las consecuencias del pasado.

La película desarrolla su misterio de manera progresiva y utiliza los saltos temporales para mostrar cómo cambian las perspectivas de los personajes. Lo que en un primer momento parece una investigación sobre un crimen se transforma en una revisión de experiencias que siguen influyendo en el presente.

Para quienes llegaron a Netflix a través del interés que despertó Lo dejamos acá, El secreto de sus ojos representa otra oportunidad de acercarse a una historia argentina con actuaciones destacadas, una trama de suspenso y un recorrido internacional excepcional.

Mirá el tráiler de El secreto de sus ojos

En pocas palabras

  • El secreto de sus ojos: Película argentina protagonizada por Ricardo Darín, disponible en Netflix, que narra la investigación de un crimen y las consecuencias personales.
  • Reconocimiento internacional: El film ganó el Oscar a la mejor película extranjera en 2010, consolidando su éxito global.
  • Trama y elenco: La historia alterna presente y pasado, explorando la relación entre Darín y Soledad Villamil, con actuaciones destacadas de Guillermo Francella y Pablo Rago.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Ricardo Darín Netflix
Notas relacionadas
Qué ver en Netflix: NUEVA miniserie de 6 episodios que acaba de estrenarse y es un éxito mundial
Luis Zahera LA ROMPE en Netflix con su película más vista y apenas dura 96 minutos
En Netflix: Ricardo Darín y Diego Peretti arrasan en el estreno de la película más esperada de 2026

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar