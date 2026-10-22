Ricardo Darín brilla en Netflix con esta película argentina, después del furor por "Lo dejamos acá"

El hecho que lo impulsa a regresar al pasado es el asesinato de Liliana Colotto, ocurrido en 1974. La investigación de aquel crimen dejó una huella difícil de borrar y, años después, Espósito siente la necesidad de reconstruir los acontecimientos para comprender lo que sucedió y enfrentarse a cuestiones que permanecieron pendientes.

La narración alterna entre dos momentos temporales. Por un lado, muestra los acontecimientos relacionados con la investigación original. Por otro, sigue al protagonista durante su intento de reconstruir los hechos desde el presente.

Ese movimiento entre épocas permite que el espectador descubra gradualmente las piezas del caso. Cada recuerdo puede aportar información relevante, pero también abre nuevas preguntas sobre los personajes y sus decisiones.

Ricardo Darín y Soledad Villamil, en una historia de amor que quedó pendiente

Uno de los ejes centrales de la película es la relación entre Benjamín Espósito e Irene Menéndez Hastings, interpretada por Soledad Villamil. Irene fue la jefa del protagonista y entre ambos existió un vínculo afectivo que nunca llegó a concretarse plenamente.

El vínculo entre ambos se construye a través de gestos, silencios y conversaciones que adquieren un significado especial con el paso del tiempo. La película evita reducir la relación a una historia romántica convencional y la integra en un relato más amplio sobre las decisiones personales y sus consecuencias.

La interpretación de Darín aporta matices a un personaje que intenta mantener el control mientras lidia con recuerdos que todavía lo afectan. Por su parte, Villamil construye una Irene que combina firmeza profesional y sensibilidad personal.

Juan José Campanella llevó una novela argentina al reconocimiento internacional

Detrás de la película se encuentra Juan José Campanella, director argentino que construyó una trayectoria reconocida por combinar historias personales con conflictos sociales y emocionales.

Para desarrollar El secreto de sus ojos, Campanella trabajó sobre la novela La pregunta de sus ojos, escrita por Eduardo Sacheri. El propio Sacheri participó en la elaboración del guion junto con el director, en una adaptación que trasladó la historia literaria al lenguaje cinematográfico.

La adaptación también permitió que la historia llegara a espectadores que no conocían la novela original. El cine aportó imágenes, actuaciones y recursos visuales que reforzaron el clima de incertidumbre y la tensión entre los personajes.

El elenco de El secreto de sus ojos con Darín, Villamil, Rago y Francella

Ricardo Darín

Soledad Villamil

Pablo Rago

Javier Godino

Guillermo Francella

Mario Alarcón

Mariano Argento

José Luis Gioia

Carla Quevedo

Bárbara Palladino

Por qué vale la pena ver El secreto de sus ojos en Netflix

La disponibilidad de El secreto de sus ojos en Netflix ofrece una oportunidad para descubrir o volver a disfrutar una de las películas argentinas más reconocidas de las últimas décadas.

Su propuesta puede atraer a quienes buscan un policial con una investigación compleja, pero también a los espectadores interesados en historias sentimentales y dramas que exploran las consecuencias del pasado.

La película desarrolla su misterio de manera progresiva y utiliza los saltos temporales para mostrar cómo cambian las perspectivas de los personajes. Lo que en un primer momento parece una investigación sobre un crimen se transforma en una revisión de experiencias que siguen influyendo en el presente.

Para quienes llegaron a Netflix a través del interés que despertó Lo dejamos acá, El secreto de sus ojos representa otra oportunidad de acercarse a una historia argentina con actuaciones destacadas, una trama de suspenso y un recorrido internacional excepcional.

Mirá el tráiler de El secreto de sus ojos