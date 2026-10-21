José Coronado y Ricardo Darín arrasan en Netflix con el estreno de una nueva serie

La serie buscará recuperar el espíritu de la película dirigida por Fabián Bielinsky, pero sin limitarse a reproducirla escena por escena. La historia se desarrollará en el Madrid de 2012, en plena crisis económica, un escenario que condicionará las decisiones de los protagonistas y que servirá como telón de fondo para una trama en la que será difícil distinguir entre víctimas y estafadores.

Netflix anunció el comienzo del rodaje en abril de 2026. Sin embargo, todavía no confirmó cuándo llegará la producción a su catálogo.





Netflix recupera Nueve reinas con una adaptación española

El regreso de Nueve reinas bajo el sello de Netflix representa una nueva apuesta por las historias que combinan personajes complejos, conflictos económicos y giros narrativos. En este caso, el proyecto parte de una obra que dejó una marca importante en el cine argentino y que logró construir una identidad propia dentro del género de las estafas.

La película original se estrenó en el año 2000, con guion y dirección de Fabián Bielinsky. Su argumento seguía a dos delincuentes que se conocían de manera circunstancial y terminaban involucrados en una operación que parecía ofrecerles la posibilidad de obtener una suma extraordinaria de dinero.

La propuesta tenía un elemento central: nada era exactamente lo que parecía. Las alianzas podían cambiar en cualquier momento, la confianza tenía un precio y cada decisión podía esconder una intención diferente de la que se mostraba a primera vista.

Ricardo Darín interpretó a Marcos, un estafador experimentado que sabía aprovechar las debilidades de los demás, mientras que Gastón Pauls encarnó a Juan, un joven que se incorporaba a ese mundo y que debía aprender a moverse en un terreno donde la ingenuidad podía resultar demasiado costosa.

La película construyó su tensión a partir de los diálogos, los movimientos de sus personajes y la incertidumbre sobre el desenlace. Ese mecanismo narrativo se convirtió en una de sus principales fortalezas y contribuyó a que la historia continuara despertando interés más de dos décadas después de su estreno.

La adaptación española recuperará esa premisa, pero cambiará el escenario y los intérpretes. En lugar de Buenos Aires, la acción transcurrirá en Madrid, mientras que los protagonistas serán interpretados por Álvaro Morte y Patrick Criado.

El desafío de la producción consistirá en mantener la esencia de la historia original y, al mismo tiempo, construir una identidad propia. Para conseguirlo, la serie tendrá que combinar el reconocimiento que despierta el título con una mirada adaptada a otra sociedad y a un momento económico particular.





José Coronado será el poderoso magnate al que intentarán estafar

La participación de José Coronado es uno de los aspectos más destacados de la nueva serie de Netflix. El actor español interpretará a un empresario de gran poder económico que se convertirá en el objetivo de la operación que pondrán en marcha los protagonistas.

Su personaje ocupará una posición decisiva dentro de la trama. No se tratará solamente de un hombre con dinero al que dos delincuentes intentarán engañar, sino de una figura que, por su posición y sus recursos, representará un obstáculo importante para que el plan llegue a buen puerto.

La operación estará vinculada con las famosas nueve reinas, unos sellos que los protagonistas buscarán vender como auténticos. El negocio promete convertirse en una oportunidad extraordinaria, pero también plantea una pregunta fundamental: ¿qué sucede cuando quienes intentan engañar a los demás se enfrentan con alguien que podría ser mucho más difícil de manipular de lo que imaginaban?

El magnate interpretado por Coronado será una pieza clave en el desarrollo del engaño. Su presencia elevará las apuestas y obligará a los estafadores a medir cuidadosamente cada movimiento.

La elección del actor resulta significativa por su trayectoria en producciones de suspenso, dramas criminales y relatos protagonizados por personajes de fuerte personalidad. Coronado cuenta con experiencia interpretando hombres que ejercen autoridad, mantienen una imagen de seguridad y pueden esconder aspectos inesperados detrás de una apariencia controlada.

En esta adaptación, esas características podrán contribuir a la construcción de un rival que no se dejará engañar fácilmente. La tensión dependerá tanto de la operación que intentarán ejecutar Marcos y Juan como de la capacidad del empresario para responder a las maniobras que se desarrollen a su alrededor.

La presencia de Coronado junto a Morte y Criado también reunirá a intérpretes de distintas generaciones, con estilos y recorridos diferentes. Esa combinación será otro de los elementos que la producción deberá aprovechar para construir una dinámica convincente entre los protagonistas y el hombre al que pretenden estafar.

De qué trata la nueva serie Nueve reinas de Netflix

La historia estará ambientada en Madrid, en 2012, durante una etapa marcada por la crisis económica. En ese contexto, Marcos, interpretado por Álvaro Morte, es un estafador experimentado que no parece dispuesto a detenerse ante consideraciones morales cuando se presenta una oportunidad para ganar dinero.

Su camino se cruza con el de Juan, personaje a cargo de Patrick Criado. A diferencia de Marcos, el joven atraviesa una situación económica desesperante y necesita encontrar una salida para sostener a su familia.

El encuentro entre ambos dará comienzo a una asociación que, en principio, tendrá una duración limitada. Los dos comenzarán con pequeños engaños, pero pronto aparecerá una oportunidad que cambiará la dimensión de sus planes.

El objetivo será vender como auténticos unos legendarios sellos falsificados conocidos como las nueve reinas. Para lograrlo, deberán convencer al magnate interpretado por José Coronado de que está frente a una pieza de enorme valor.

El negocio podría representar un antes y un después para los protagonistas. Sin embargo, cuanto mayor sea la suma de dinero en juego, más importantes serán los riesgos y las consecuencias de cualquier error.

La relación entre Marcos y Juan también tendrá un lugar central. La diferencia de experiencia entre ambos puede convertirse en una ventaja para trabajar juntos, pero también en una fuente permanente de desconfianza.

Mientras uno conoce las reglas de la estafa, el otro se encuentra en una posición vulnerable y necesita creer que esa alianza le permitirá resolver sus problemas. La pregunta será cuánto puede durar una sociedad en la que cada integrante tiene sus propios intereses.

La producción se apoyará así en varios elementos que definieron a la película original:

Una estafa de alto riesgo: la venta de los sellos será el eje de una operación que puede cambiar la vida de los protagonistas.

Una alianza bajo sospecha: Marcos y Juan deberán colaborar, aunque sus objetivos y experiencias sean diferentes.

Un empresario poderoso: el personaje de José Coronado será una figura decisiva para el resultado del plan.

Una crisis económica: el Madrid de 2012 funcionará como escenario de necesidades, oportunidades y decisiones desesperadas.

La incertidumbre permanente: los personajes tendrán que enfrentarse a un entorno en el que las apariencias pueden ocultar intenciones muy diferentes.

La combinación de estos ingredientes permitirá recuperar el atractivo de las historias de engaños, en las que el espectador intenta anticipar los movimientos de los protagonistas sin tener garantías de que sus sospechas sean correctas.





Álvaro Morte y Patrick Criado reemplazarán a Ricardo Darín y Gastón Pauls

Uno de los principales desafíos de la adaptación será construir una nueva relación entre los personajes centrales. En la película argentina, Ricardo Darín y Gastón Pauls fueron fundamentales para sostener la tensión y el ritmo de la historia.

Darín compuso a Marcos como un hombre acostumbrado a leer las situaciones a su favor, con experiencia para detectar oportunidades y aprovechar las debilidades ajenas. Juan, interpretado por Pauls, ingresaba a ese universo desde una posición diferente, con menos experiencia y una situación personal que lo llevaba a involucrarse en el negocio.

La dinámica entre ambos permitió que la película construyera un vínculo atravesado por el interés, la necesidad y la sospecha. Ninguno de los dos podía confiar completamente en el otro, pero la operación requería que trabajaran juntos.

En la serie española, esos papeles estarán a cargo de Álvaro Morte y Patrick Criado, quienes deberán aportar sus propias interpretaciones a personajes que ya forman parte de la memoria de muchos espectadores.

Morte es conocido internacionalmente por su papel de El Profesor en La casa de papel, una producción que también gira alrededor de una operación criminal planificada y de personajes que deben anticiparse a los movimientos de sus rivales.

Aunque los universos de ambas historias son diferentes, su experiencia en una ficción atravesada por estrategias, secretos y engaños puede resultar un antecedente interesante para este nuevo proyecto.

Criado, por su parte, asumirá el papel de Juan, el joven que se incorpora a una operación que rápidamente supera las dimensiones de los pequeños timos iniciales. Su personaje tendrá que desenvolverse entre la necesidad económica, la presión de conseguir resultados y la dificultad de saber en quién confiar.

La química entre los dos protagonistas será determinante para que la nueva versión encuentre su propio tono. El vínculo deberá transmitir tanto la utilidad de trabajar juntos como la posibilidad de que la sociedad se derrumbe cuando aparezcan intereses contrapuestos.

La serie también tendrá que encontrar el equilibrio entre el homenaje a la película original y las decisiones creativas que permitan desarrollar una historia pensada para otro público y otro contexto.

Las diferencias entre la película argentina y la serie española de Netflix

Aunque la adaptación mantendrá el núcleo de la historia, el cambio de país y de época tendrá consecuencias sobre el relato.

La película de Fabián Bielinsky transcurría en Buenos Aires y presentaba un universo urbano en el que las oportunidades de ganar dinero convivían con las dificultades económicas y la incertidumbre. La serie, en cambio, situará la acción en Madrid durante 2012, un período atravesado por una profunda crisis financiera en España.

La ambientación no será un simple cambio de escenario: las condiciones económicas formarán parte de las motivaciones de los personajes. En el caso de Juan, la necesidad de mantener a su familia será uno de los factores que lo empujarán a participar de una operación cada vez más arriesgada.

La nueva versión también contará con un elenco diferente. Álvaro Morte y Patrick Criado ocuparán los lugares que en la película correspondieron a Darín y Pauls, mientras que José Coronado asumirá el papel del magnate que se convertirá en el objetivo del engaño.

Otro aspecto importante será el formato de serie. A diferencia de una película, una producción episódica puede desarrollar durante más tiempo las relaciones entre los personajes, mostrar sus motivaciones y ampliar el contexto en el que se producen los acontecimientos.

Ese formato también ofrece la posibilidad de sostener la intriga a lo largo de distintos episodios, con nuevas dificultades y cambios en las alianzas. No obstante, todavía no se difundieron detalles suficientes para establecer cómo se distribuirá la historia ni cuántos episodios tendrá la producción.

Lo que sí está planteado es el desafío de trasladar una trama conocida a una nueva realidad sin perder aquello que la volvió reconocible: la sospecha de que detrás de cada movimiento puede esconderse una nueva estafa.

El resultado dependerá de cómo la serie combine los elementos clásicos del relato con las particularidades de su nueva ambientación.

Cuándo se estrena Nueve reinas en Netflix

Por el momento, Netflix no confirmó la fecha de estreno de Nueve reinas. La plataforma anunció el inicio del rodaje en abril de 2026, pero todavía no comunicó el día en que la serie estará disponible para los suscriptores.

Tampoco se informó una fecha definitiva para el lanzamiento de un tráiler completo ni se detalló un calendario de publicación de los episodios.

La confirmación del rodaje representa, de todos modos, un avance concreto para el proyecto. La producción ya cuenta con sus protagonistas principales y con una premisa que recupera una de las historias más recordadas del cine argentino, trasladándola a un escenario español.

Para quienes conocen la película de 2000, la adaptación permitirá reencontrarse con el universo de los estafadores desde otra perspectiva. La presencia de Morte, Criado y Coronado aportará nuevas interpretaciones a una trama que tiene en la desconfianza y la ambición dos de sus principales motores.

Para quienes nunca vieron la versión protagonizada por Darín y Pauls, la serie ofrecerá una historia que puede seguirse a partir de sus propios personajes y conflictos.

La expectativa estará puesta en comprobar si la producción consigue mantener la incertidumbre que caracterizó a la obra original y aprovechar las posibilidades de una narración episódica.

La gran incógnita será quién terminará engañando a quién. En una historia donde los protagonistas buscan ejecutar el golpe de sus vidas y el objetivo es un magnate con poder y recursos, cada decisión puede modificar el rumbo de la operación.

Hasta que Netflix anuncie su fecha de lanzamiento, el proyecto se mantiene como una de las adaptaciones españolas que buscarán combinar nombres reconocidos, suspenso criminal y una historia con antecedentes importantes en el cine latinoamericano.



