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¿Se puede dar de baja una tarjeta de crédito con deuda?

Qué establece la normativa y qué aspectos conviene tener en cuenta antes de realizar el trámite.

La baja de la tarjeta de crédito puede solicitarse aunque existan pagos pendientes

La baja de la tarjeta de crédito puede solicitarse aunque existan pagos pendientes, pero no elimina la obligación de saldar la deuda.

Cuando se acumulan deudas en la tarjeta de crédito, el titular puede solicitar la baja aunque todavía tenga un saldo pendiente. La entidad no puede exigir su cancelación como condición para realizar el trámite, aunque la obligación de pago sigue vigente.

Leé también Cómo dar de baja un servicio en Argentina sin vueltas: las leyes que protegen a los consumidores
Aunque la cancelación de un servicio es un derecho garantizado por ley, muchos usuarios todavía se enfrentan a demoras, excusas y obstáculos al intentar dar de baja suscripciones, plataformas, cable, telefonía o internet.

Este derecho está contemplado en el artículo 11 de la Ley 25.065 de Tarjetas de Crédito, que permite al titular concluir la relación contractual en cualquier momento mediante un medio fehaciente. A su vez, las normas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) establecen las condiciones para gestionar la baja, incluso cuando existen deudas pendientes.

Cómo dar de baja la tarjeta de crédito

La baja puede solicitarse a través de los medios habilitados por la entidad, como la aplicación o el home banking, cuando estén disponibles para ese trámite. También puede gestionarse de manera presencial en una sucursal.

Si existen deudas pendientes, la entidad puede requerir que el trámite se realice personalmente, pero no puede condicionarlo al pago previo del importe adeudado.

Al realizar la solicitud, es importante pedir y conservar una constancia de la baja, ya sea mediante un comprobante, un número de gestión o una confirmación emitida por la entidad. El BCRA establece que el banco debe entregar esa constancia en el momento del trámite.

Qué pasa con la deuda después de la baja

El jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial, Horacio Rodríguez Larreta, anunció este jueves que la Ciudad devolverá la plata que retuvo por el Impuesto a la Tarjeta de Crédito (Foto: Telam).

El jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial, Horacio Rodríguez Larreta, anunció este jueves que la Ciudad devolverá la plata que retuvo por el Impuesto a la Tarjeta de Crédito (Foto: Telam).

La cancelación de la tarjeta no elimina las obligaciones de pago existentes. El importe pendiente continúa siendo responsabilidad del usuario y deberá ser abonado.

En el caso de los consumos realizados en cuotas, las cuotas pendientes continúan cobrándose de acuerdo con las condiciones de financiación correspondientes. La baja tampoco elimina los intereses que puedan aplicarse sobre una deuda que permanezca impaga.

Por otra parte, desde la fecha en que se solicita la baja, no pueden devengarse nuevos cargos o comisiones por mantenimiento de la tarjeta. Esto no significa que desaparezcan los conceptos relacionados con las obligaciones pendientes ni otros compromisos generados antes de la solicitud.

Por eso, cancelar una tarjeta permite evitar nuevos cargos de mantenimiento asociados al producto, pero no modifica las obligaciones de pago que se generaron antes de la baja.

Qué conviene hacer antes de solicitar la baja de la tarjeta de crédito

Pagar las tarjetas de crédito después de las vacaciones, una odisea para los argentinos. (Foto archivo)

Pagar las tarjetas de crédito después de las vacaciones, una odisea para los argentinos. (Foto archivo)

Antes de iniciar el trámite, es recomendable tener en cuenta algunos puntos:

  • Solicitar una constancia del trámite y conservarla como comprobante.

  • Revisar el último resumen para conocer el importe pendiente, las cuotas que quedan por pagar y los intereses aplicables.

  • Si existe una deuda que no puede cancelarse de inmediato, consultar las alternativas de financiación o refinanciación disponibles.

  • Si el banco rechaza la solicitud por la existencia de una deuda, realizar primero el reclamo ante la propia entidad.

  • Si el problema no se resuelve, recurrir a los canales de reclamo del BCRA o a Defensa del Consumidor.

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