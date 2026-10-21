¿Se puede dar de baja una tarjeta de crédito con deuda?

Al realizar la solicitud, es importante pedir y conservar una constancia de la baja, ya sea mediante un comprobante, un número de gestión o una confirmación emitida por la entidad. El BCRA establece que el banco debe entregar esa constancia en el momento del trámite.

Qué pasa con la deuda después de la baja

El jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial, Horacio Rodríguez Larreta, anunció este jueves que la Ciudad devolverá la plata que retuvo por el Impuesto a la Tarjeta de Crédito (Foto: Telam).

La cancelación de la tarjeta no elimina las obligaciones de pago existentes. El importe pendiente continúa siendo responsabilidad del usuario y deberá ser abonado.

En el caso de los consumos realizados en cuotas, las cuotas pendientes continúan cobrándose de acuerdo con las condiciones de financiación correspondientes. La baja tampoco elimina los intereses que puedan aplicarse sobre una deuda que permanezca impaga.

Por otra parte, desde la fecha en que se solicita la baja, no pueden devengarse nuevos cargos o comisiones por mantenimiento de la tarjeta. Esto no significa que desaparezcan los conceptos relacionados con las obligaciones pendientes ni otros compromisos generados antes de la solicitud.

Por eso, cancelar una tarjeta permite evitar nuevos cargos de mantenimiento asociados al producto, pero no modifica las obligaciones de pago que se generaron antes de la baja.

Qué conviene hacer antes de solicitar la baja de la tarjeta de crédito

Pagar las tarjetas de crédito después de las vacaciones, una odisea para los argentinos. (Foto archivo)

Antes de iniciar el trámite, es recomendable tener en cuenta algunos puntos:

Solicitar una constancia del trámite y conservarla como comprobante.

Revisar el último resumen para conocer el importe pendiente, las cuotas que quedan por pagar y los intereses aplicables.

Si existe una deuda que no puede cancelarse de inmediato, consultar las alternativas de financiación o refinanciación disponibles.

Si el banco rechaza la solicitud por la existencia de una deuda, realizar primero el reclamo ante la propia entidad.