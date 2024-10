Si te encantó "Envidiosa" en Netflix, estas son las 5 series que tenés que ver.

Ciega a citas

Si te atrapó el tono de Envidiosa, entonces Ciega a citas es una excelente opción para volver al origen del estilo de Carolina Aguirre, la guionista detrás de ambas historias. Basada en el blog homónimo de Aguirre, esta serie se emitió en la TV Pública entre 2009 y 2010 y sigue a Lucía, interpretada por Muriel Santa Ana, una periodista de más de treinta años que está soltera y frustrada con su trabajo. Para sumar presión, su hermana menor está a punto de casarse, lo que genera una apuesta familiar: Lucía tiene 258 días para conseguir un novio “normal” y no llegar sola a la boda.

La trama de Ciega a citas tiene paralelismos claros con la de Envidiosa, con protagonistas femeninas que intentan encontrar el amor en medio de la presión social por cumplir con ciertos mandatos. Además, la serie fue tan popular que tuvo adaptaciones en varios países, incluidos México, Chile, España y Polonia. La versión original argentina está disponible en el canal de YouTube de la Televisión Pública.

El fin del amor

Si lo que te gustó de Envidiosa fue la exploración de la soltería y las crisis personales, pero encontraste a Vicky demasiado naif, te recomendamos El fin del amor. Esta serie, protagonizada por Lali Espósito, se estrenó en 2022 y está basada en el libro homónimo de la filósofa Tamara Tenembaum, que reflexiona sobre las relaciones amorosas y el sexo en el siglo XXI.

La serie sigue a Tamara, interpretada por Lali, mientras navega por su vida amorosa y profesional tras una ruptura. A lo largo de diez episodios, Tamara explora distintas aventuras románticas junto a sus amigas, interpretadas por Vera Spinetta y Julieta Giménez Zapiola. Esta serie ofrece una versión más cruda y contemporánea de los desafíos de las mujeres solteras. Disponible en Amazon Prime Video, ya tiene confirmada una segunda temporada.

And Just Like That

Cuando se habla de mujeres de cierta edad enfrentándose al amor, es imposible no pensar en Sex and the City, una serie que marcó un antes y un después en la representación de la vida amorosa de mujeres en sus treinta. Si bien la serie original emitida entre 1998 y 2004 puede resultar un tanto desfasada para las generaciones actuales que disfrutan de Envidiosa, su secuela, And Just Like That, trae de regreso a Carrie Bradshaw (interpretada por Sarah Jessica Parker) y sus amigas, pero esta vez en sus cincuenta.

Esta serie retoma las vidas de Carrie, Charlotte y Miranda, quienes ahora enfrentan problemas más relacionados con el matrimonio, la maternidad, el divorcio y nuevas identidades sexuales. Es una excelente opción para quienes disfrutaron la premisa de mujeres enfrentando crisis personales y amorosas, pero buscan un enfoque con personajes más maduros. Las dos temporadas completas de And Just Like That están disponibles en Max, y ya hay una tercera temporada en camino.

Terapia alternativa

Si te quedaste con ganas de ver más sesiones de análisis tras disfrutar de Envidiosa, entonces Terapia alternativa es tu próxima parada. Protagonizada por Carla Peterson y dirigida por Ana Katz, esta comedia dramática argentina sigue a Selva, una psicóloga que no sigue los métodos tradicionales y que atiende a una pareja de amantes interpretada por Benjamín Vicuña y China Suárez. A lo largo de la serie, Selva intenta ayudar a resolver sus complejas crisis emocionales.

La serie tiene un tono similar al de Envidiosa, especialmente en su mezcla de humor y drama en torno a las relaciones personales. Además, Griselda Siciliani aparece en la segunda temporada, aunque en un rol completamente diferente al de Vicky, interpretando a una mujer que mantiene una relación poliamorosa. Terapia alternativa está disponible en Star+.

Fleabag

Si viste Envidiosa simplemente porque querías sumarte a la conversación y no fue del todo tu estilo, hay opciones más ácidas y crudas que podrían ajustarse mejor a tus gustos. Una gran recomendación en esta línea es Fleabag.

Fleabag, creada y protagonizada por Phoebe Waller-Bridge, es una comedia británica de humor negro que sigue a una mujer en sus treinta mientras lidia con las dificultades de las relaciones y su propio caos interno. Con un enfoque implacable y sin filtros, es la antítesis de Envidiosa en cuanto a tono, y es perfecta para quienes buscan una serie que explore las relaciones y la soledad desde un ángulo más oscuro. Ambas temporadas de Fleabag están disponibles en Amazon Prime Video.