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Impactante video: un rayo cayó en el Jockey Club de San Isidro y mató a caballos de polo

Ocurrió en la cancha 6 del predio, mientras se desarrollaba una práctica. La descarga eléctrica afectó al cuidador y a otros dos animales que después se levantaron.

Un rayo cayó en el Jockey Club de San Isidro y mató a cuatro yeguas de polo

Un rayo cayó en el Jockey Club de San Isidro y mató a cuatro yeguas de polo

Una fuerte tormenta que afectó al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) provocó una tragedia este miércoles por la mañana en el Jockey Club de San Isidro: un rayo cayó sobre el predio y mató a cuatro yeguas de polo que se encontraban en el lugar durante una práctica.

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El episodio ocurrió en la cancha 6, mientras se desarrollaba la actividad. La descarga eléctrica impactó con violencia sobre el campo y alcanzó a varios animales que estaban bajo el cuidado de un trabajador del establecimiento.

La violencia de la descarga también afectó al cuidador, quien salió despedido aproximadamente tres metros y cayó de espaldas como consecuencia del impacto.

El hombre recibió asistencia médica en el lugar y, según informaron, se encuentra estable, sin embargo no se reportaron otras personas afectadas por el episodio.

Además, de las cuatro yeguas que murieron, otros dos animales fueron alcanzados por el rayo. Ambos cayeron al suelo, pero luego lograron recuperarse. En total, el cuidador tenía a su cargo unos 20 animales en el predio.

Las vendas de las patas quedaron rotas

Uno de los detalles que llamó la atención después del episodio fue el estado de las vendas rojas que cubrían las patas de los animales, a la altura de los tobillos, que quedaron rotas tras la descarga.

El hecho generó conmoción entre quienes frecuentan el ambiente del polo. Según trascendió, entre los aficionados no se recuerda un episodio similar en esas circunstancias.

En cuanto al valor de los animales afectados, allegados al caso señalaron que las yeguas “tienen un valor relativo, no son de las más caras”.

En pocas palabras

  • Un rayo cayó en el Jockey Club de San Isidro matando a cuatro yeguas de polo.
  • El impacto afectó también al cuidador, quien salió despedido y se encuentra estable.
  • Otras dos yeguas fueron alcanzadas por la descarga pero se recuperaron.
Resumen generado por Thinkindot AI
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