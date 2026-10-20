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Violenta entradera al hermano de la ex jueza Makintach en un barrio privado de San Isidro

Tres delincuentes irrumpieron en su casa de Béccar durante la madrugada, le robaron dólares y objetos de valor y realizaron una transferencia de dinero. Lo secuestraron para escapar.

Entradera en Beccar: asaltaron al hermano de la exjueza Julieta Makintach y lo obligaron a escapar con los ladrones

Entradera en Beccar: asaltaron al hermano de la exjueza Julieta Makintach y lo obligaron a escapar con los ladrones

Tomás Makintach, de 47 años y hermano de la ex jueza Julieta Makintach, sufrió una violenta entradera en su casa del barrio cerrado Las Ovejitas, en Béccar, partido de San Isidro. Tres delincuentes ingresaron a la propiedad, le robaron dinero y distintos objetos de valor y lo obligaron a subir a su camioneta para escapar. La víctima logró bajarse del vehículo a pocas cuadras y no sufrió lesiones.

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El asalto ocurrió en una propiedad ubicada sobre la calle Tomás Guido al 2500, cerca del barrio La Cava. De acuerdo con el reporte policial, los ladrones entraron por la parte trasera de la vivienda y permanecieron allí entre 30 y 45 minutos.

Durante ese tiempo, intimidaron verbalmente al dueño de casa, aunque no lo golpearon ni lo ataron. Los investigadores sospechan que los autores podrían ser menores de edad, pero esa hipótesis todavía no fue confirmada.

“La Banda del Millón. Nano”, escribieron los asaltantes en una de las paredes de la casa antes de escapar con la víctima, a quien obligaron a subir a su camioneta Ford Kuga para salir del complejo.

Qué le robaron al hermano de Julieta Makintach

Los delincuentes se llevaron US$1.000 en efectivo, un teléfono Samsung S26 Plus negro, un reloj Garmin y una consola PlayStation 3. Además, realizaron una transferencia de $800.000 desde la cuenta de Mercado Pago de la víctima y sustrajeron dos llaves de un automóvil Honda que estaba estacionado en la calle.

Después del robo, obligaron a Makintach a subir a su Ford Kuga gris y salieron del barrio cerrado. Según la información policial, el personal de seguridad privada les permitió abandonar el predio.

El recorrido continuó por las calles Tomás Guido, Ernesto de las Carreras y Padre Acevedo. Al llegar a Murature, la víctima consiguió escapar de la camioneta. Los asaltantes dejaron el vehículo y huyeron a pie hacia el barrio San Cayetano.

La Policía había intentado entrar al barrio cerrado antes del asalto

Uno de los puntos que analiza la investigación es que, poco antes de la entradera, efectivos policiales habían desplegado un operativo en las inmediaciones del mismo barrio cerrado.

Cerca de las 2.30, una vecina de Ernesto de las Carreras al 2100 llamó a las autoridades porque había escuchado ruidos y pasos sobre los techos de las viviendas.

Tras la denuncia, agentes del Comando de Patrullas y del móvil 442 realizaron un operativo cerrojo alrededor de la manzana y revisaron las propiedades linderas. Durante la búsqueda, encontraron un bolso con un crique sobre el techo de la casa de la denunciante, que fue secuestrado.

Ante la posibilidad de que los sospechosos hubieran escapado por los techos hacia el barrio cerrado vecino, los efectivos solicitaron autorización para ingresar y continuar con el procedimiento. Sin embargo, según el parte policial, el personal de seguridad privada les negó el acceso.

La búsqueda terminó sin resultados y los agentes continuaron con recorridas preventivas por la zona. Poco después, se produjo el robo en la vivienda de Makintach.

Por el momento, las fuentes policiales no confirmaron si las personas buscadas durante el primer operativo son las mismas que participaron de la entradera.

En pocas palabras

  • Entradera en Beccar: Asaltaron al hermano de la exjueza Julieta Makintach en su casa.
  • Robo y fuga: Sustrajeron dólares, objetos de valor y obligaron a la víctima a escapar en su camioneta.
  • Impedimento policial: La seguridad privada del barrio cerrado negó el acceso a la policía antes del asalto.
Resumen generado por Thinkindot AI
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