Video: así detuvieron a tres menores que entraron a robar una casa en San Isidro

Con la descripción de la vestimenta y el seguimiento realizado desde el Centro de Operaciones Municipal (COM), las cámaras permitieron reconstruir el recorrido de los adolescentes mientras escapaban por los jardines de distintas viviendas. Durante la búsqueda, un vecino también aportó información clave sobre los movimientos de los sospechosos, lo que facilitó el trabajo de los agentes.

En una de las imágenes se observa cómo uno de los menores, con el rostro cubierto, intenta forzar una persiana para ingresar a la vivienda. Al advertir la presencia de la cámara de seguridad, la toma con las manos y la arroja al piso para evitar ser registrado.

Los tres adolescentes fueron detenidos y quedaron identificados como menores de 17, 16 y 13 años. (Foto: Policía de Buenos Aires)

Los detuvieron tras más de una hora de búsqueda

Después de más de una hora de rastrillaje, cerca de las 8 de la mañana, los efectivos lograron detener a los tres adolescentes a pocas cuadras del lugar donde ocurrió el robo. Los menores fueron identificados como T.A.A.L., de 16 años; I.A.C., de 17; y T.B.R., de 13.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de San Isidro, que la caratuló como robo en finca.

Dos de los adolescentes quedaron con prisión preventiva

Tras analizar las actuaciones, la Justicia dispuso la prisión preventiva para los jóvenes de 16 y 17 años. Según trascendió, ambos registraban antecedentes penales y otras causas judiciales.

El dueño de la casa observó el ingreso de los sospechosos a través de las cámaras de seguridad conectadas de manera remota. (Foto: captura de video)

En tanto, el adolescente de 13 años quedó bajo las medidas de protección y seguridad previstas por la legislación vigente para menores no punibles.

Por el momento, las autoridades no informaron qué elementos fueron sustraídos de la vivienda. Del operativo participaron efectivos del Comando de Patrullas, la Comisaría 7ª de San Isidro y el Grupo Táctico Operativo (GTO).