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Video: así detuvieron a tres menores que entraron a robar una casa en San Isidro

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que los adolescentes forzaron el ingreso a una vivienda y la posterior persecución que terminó con su detención.

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Así detuvieron a tres menores que entraron a robar una casa en San Isidro. 
Así detuvieron a tres menores que entraron a robar una casa en San Isidro. 

Tres menores de edad fueron detenidos en las últimas horas acusados de ingresar a robar una vivienda en la localidad bonaerense de San Isidro. El operativo, realizado por efectivos de la Policía Bonaerense y la Patrulla Municipal, quedó registrado por las cámaras de seguridad, que siguieron paso a paso la fuga de los sospechosos hasta su captura.

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El hombre fue detenido el domingo. (Foto: gentileza 0221)

Tras el procedimiento, dos de los adolescentes quedaron con prisión preventiva por decisión de la Justicia, mientras que el menor de 13 años quedó sujeto a las medidas previstas por el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

El hecho ocurrió durante la madrugada del miércoles, poco después de las 6 de la mañana. Las cámaras de seguridad captaron a los tres adolescentes caminando por distintas calles del barrio hasta que eligieron una vivienda cuyos propietarios no se encontraban presentes.

Según la investigación, los menores forzaron la puerta de ingreso y lograron entrar al domicilio con fines de robo. Fue el propio dueño de la casa quien advirtió la situación a través de las cámaras de seguridad instaladas en la propiedad y alertó de inmediato al 911. Tras el llamado de emergencia, efectivos de la Patrulla Municipal y de la Policía Bonaerense llegaron al lugar, constataron que el acceso había sido violentado y comenzaron un operativo para encontrar a los sospechosos.

Con la descripción de la vestimenta y el seguimiento realizado desde el Centro de Operaciones Municipal (COM), las cámaras permitieron reconstruir el recorrido de los adolescentes mientras escapaban por los jardines de distintas viviendas. Durante la búsqueda, un vecino también aportó información clave sobre los movimientos de los sospechosos, lo que facilitó el trabajo de los agentes.

En una de las imágenes se observa cómo uno de los menores, con el rostro cubierto, intenta forzar una persiana para ingresar a la vivienda. Al advertir la presencia de la cámara de seguridad, la toma con las manos y la arroja al piso para evitar ser registrado.

Los tres adolescentes fueron detenidos y quedaron identificados como menores de 17, 16 y 13 años. (Foto: Policía de Buenos Aires)

Los tres adolescentes fueron detenidos y quedaron identificados como menores de 17, 16 y 13 años. (Foto: Policía de Buenos Aires)

Los detuvieron tras más de una hora de búsqueda

Después de más de una hora de rastrillaje, cerca de las 8 de la mañana, los efectivos lograron detener a los tres adolescentes a pocas cuadras del lugar donde ocurrió el robo. Los menores fueron identificados como T.A.A.L., de 16 años; I.A.C., de 17; y T.B.R., de 13.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de San Isidro, que la caratuló como robo en finca.

Dos de los adolescentes quedaron con prisión preventiva

Tras analizar las actuaciones, la Justicia dispuso la prisión preventiva para los jóvenes de 16 y 17 años. Según trascendió, ambos registraban antecedentes penales y otras causas judiciales.

El dueño de la casa observó el ingreso de los sospechosos a través de las cámaras de seguridad conectadas de manera remota. (Foto: captura de video)

El dueño de la casa observó el ingreso de los sospechosos a través de las cámaras de seguridad conectadas de manera remota. (Foto: captura de video)

En tanto, el adolescente de 13 años quedó bajo las medidas de protección y seguridad previstas por la legislación vigente para menores no punibles.

Por el momento, las autoridades no informaron qué elementos fueron sustraídos de la vivienda. Del operativo participaron efectivos del Comando de Patrullas, la Comisaría 7ª de San Isidro y el Grupo Táctico Operativo (GTO).

En pocas palabras

  • Detienen a tres menores: Fueron capturados tras intentar robar una vivienda en San Isidro, según imágenes de cámaras de seguridad.
  • Medidas judiciales: Dos adolescentes quedaron con prisión preventiva; el de 13 años, sujeto a medidas del fuero juvenil.
  • Robo frustrado: Los menores forzaron el ingreso, pero el dueño alertó al 911, lo que permitió la rápida intervención policial.
Resumen generado por Thinkindot AI
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