Un adolescente ayudaba a salvar animales de las inundaciones, lo mordió una serpiente cascabel y pelea por su vida

Una serpiente cascabel mordió a un adolescente durante las inundaciones. (Foto: gentileza El Libertador, mejorada con IA)

La rápida asistencia permitió que el adolescente llegara al hospital en poco tiempo y recibiera atención médica. Sin embargo, los efectos del veneno de la serpiente cascabel provocaron complicaciones que requirieron transfusiones de sangre, por lo que continúa internado.

Ante la situación, numerosos vecinos de Goya se acercaron al centro de salud para donar sangre. La familia agradeció públicamente la solidaridad de quienes colaboraron con el tratamiento del adolescente.

Alerta en Corrientes por la aparición de serpientes y otros animales durante las inundaciones

Las inundaciones modificaron el hábitat de numerosas especies silvestres, que comenzaron a desplazarse hacia zonas habitadas en busca de refugio. Durante los últimos días, vecinos y transeúntes reportaron la aparición de serpientes, yacarés, guazunchos y tatúes mulita en distintos sectores de la capital provincial.

Entre los episodios registrados se encuentran el hallazgo de un yacaré en las inmediaciones del parque Mitre y la presencia de una serpiente cascabel en la zona de la costanera. Los animales detectados fueron capturados por equipos especializados para su posterior reubicación en ambientes seguros.

El director del Centro Aguará, Daniel Segovia, explicó que la emergencia hídrica incrementó considerablemente el trabajo de rescate de fauna silvestre. “Estamos con bastante trabajo; diariamente estamos rescatando animales de todo tipo”, señaló en declaraciones radiales.

Además, advirtió que las inundaciones agravaron ese fenómeno y obligaron a numerosos animales a abandonar sus territorios habituales. “Siempre que hay cambio de hábitat, las especies se tienen que desplazar. Ahora encima es con el tema del agua; en su momento fue con los incendios”, explicó.

Una de cascabel. (Foto: gentileza Ecoregistros)

Por qué las inundaciones aumentan el riesgo de encontrar serpientes

Según Segovia, uno de los principales problemas es el desplazamiento de animales desde las islas y zonas rurales que quedaron bajo el agua. Los guazunchos, pequeños ciervos característicos de la región, comenzaron a aparecer en playas y sectores costeros después de perder sus refugios naturales.

Una situación similar ocurre con las serpientes, que pueden ser arrastradas por las corrientes desde embalses, riberas y campos inundados. Este fenómeno incrementa las posibilidades de encuentros entre animales venenosos y personas, especialmente entre trabajadores rurales y familias que participan en tareas de evacuación de ganado.

Cómo reconocer a una serpiente cascabel y qué tan peligroso es su veneno

La serpiente cascabel pertenece al género Crotalus y es uno de los reptiles venenosos presentes en Argentina. Su característica más reconocible es el sonajero ubicado en el extremo de la cola, que produce un sonido particular cuando el animal lo agita.

Puede alcanzar aproximadamente 1,50 metros de longitud y su veneno contiene toxinas capaces de provocar alteraciones neurológicas, musculares y de la coagulación sanguínea.

Aunque se estima que las cascabeles son responsables de alrededor del 3% de los accidentes por mordeduras de serpientes venenosas en Argentina, sus ataques pueden causar cuadros graves que requieren atención médica inmediata. Ante una mordedura, es fundamental acudir rápidamente a un centro de salud, mantener a la persona en reposo y evitar torniquetes, cortes o intentos de succionar el veneno.