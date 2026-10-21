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Un adolescente ayudaba a salvar animales de las inundaciones, lo mordió una serpiente cascabel y pelea por su vida

El joven de 15 años fue atacado mientras su familia intentaba rescatar animales afectados por la creciente en una zona rural de Goya. Permanece internado en estado delicado y necesita transfusiones de sangre.

El joven de 15 años fue atacado mientras su familia intentaba rescatar animales afectados por la creciente. (Foto: Google

El joven de 15 años fue atacado mientras su familia intentaba rescatar animales afectados por la creciente. (Foto: Google, mejorada con IA).

Un adolescente de 15 años fue mordido por una serpiente cascabel en Corrientes mientras colaboraba con su familia en el traslado de animales afectados por las fuertes inundaciones. El joven, identificado como Ezequiel, permanece internado en terapia intensiva y necesita transfusiones de sangre debido a las complicaciones provocadas por el veneno.

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El episodio ocurrió el viernes, alrededor de las 16.30, en una zona de islas cercana a la localidad de Goya, donde varias familias trabajaban para evacuar ganado mediante barcazas ante el avance del agua. Tras el ataque, el adolescente fue trasladado rápidamente al Hospital Zonal Dr. Camilo Muniagurria, donde los médicos iniciaron el tratamiento correspondiente.

Ezequiel presenta una recuperación progresiva, aunque su estado continúa siendo delicado y permanece bajo estricta vigilancia médica en la Unidad de Terapia Intensiva. Rolando, el padre del joven, reconstruyó los momentos previos al ataque y explicó que la familia se encontraba trabajando en el campo para rescatar animales atrapados por la creciente.

“Fue cuando estábamos ayudando para sacar a algunos animales. Estábamos embarcando algunos animales por las inundaciones; él se fue a caminar cerca de la casa donde estábamos y ahí fue que lo mordió la serpiente”, relató. El hombre señaló que varias personas participaban del operativo de evacuación del ganado, utilizando embarcaciones para trasladarlo hacia sectores seguros y en ese contexto, Ezequiel se alejó unos metros del lugar donde estaban trabajando y sufrió la mordedura del reptil.

Una serpiente cascabel mordió a un adolescente durante las inundaciones. (Foto: gentileza El Libertador, mejorada con IA)

Una serpiente cascabel mordió a un adolescente durante las inundaciones. (Foto: gentileza El Libertador, mejorada con IA)

La rápida asistencia permitió que el adolescente llegara al hospital en poco tiempo y recibiera atención médica. Sin embargo, los efectos del veneno de la serpiente cascabel provocaron complicaciones que requirieron transfusiones de sangre, por lo que continúa internado.

Ante la situación, numerosos vecinos de Goya se acercaron al centro de salud para donar sangre. La familia agradeció públicamente la solidaridad de quienes colaboraron con el tratamiento del adolescente.

Alerta en Corrientes por la aparición de serpientes y otros animales durante las inundaciones

Las inundaciones modificaron el hábitat de numerosas especies silvestres, que comenzaron a desplazarse hacia zonas habitadas en busca de refugio. Durante los últimos días, vecinos y transeúntes reportaron la aparición de serpientes, yacarés, guazunchos y tatúes mulita en distintos sectores de la capital provincial.

Entre los episodios registrados se encuentran el hallazgo de un yacaré en las inmediaciones del parque Mitre y la presencia de una serpiente cascabel en la zona de la costanera. Los animales detectados fueron capturados por equipos especializados para su posterior reubicación en ambientes seguros.

El director del Centro Aguará, Daniel Segovia, explicó que la emergencia hídrica incrementó considerablemente el trabajo de rescate de fauna silvestre. “Estamos con bastante trabajo; diariamente estamos rescatando animales de todo tipo”, señaló en declaraciones radiales.

Además, advirtió que las inundaciones agravaron ese fenómeno y obligaron a numerosos animales a abandonar sus territorios habituales. “Siempre que hay cambio de hábitat, las especies se tienen que desplazar. Ahora encima es con el tema del agua; en su momento fue con los incendios”, explicó.

Una de cascabel. (Foto: gentileza Ecoregistros)

Una de cascabel. (Foto: gentileza Ecoregistros)

Por qué las inundaciones aumentan el riesgo de encontrar serpientes

Según Segovia, uno de los principales problemas es el desplazamiento de animales desde las islas y zonas rurales que quedaron bajo el agua. Los guazunchos, pequeños ciervos característicos de la región, comenzaron a aparecer en playas y sectores costeros después de perder sus refugios naturales.

Una situación similar ocurre con las serpientes, que pueden ser arrastradas por las corrientes desde embalses, riberas y campos inundados. Este fenómeno incrementa las posibilidades de encuentros entre animales venenosos y personas, especialmente entre trabajadores rurales y familias que participan en tareas de evacuación de ganado.

Cómo reconocer a una serpiente cascabel y qué tan peligroso es su veneno

La serpiente cascabel pertenece al género Crotalus y es uno de los reptiles venenosos presentes en Argentina. Su característica más reconocible es el sonajero ubicado en el extremo de la cola, que produce un sonido particular cuando el animal lo agita.

Puede alcanzar aproximadamente 1,50 metros de longitud y su veneno contiene toxinas capaces de provocar alteraciones neurológicas, musculares y de la coagulación sanguínea.

Aunque se estima que las cascabeles son responsables de alrededor del 3% de los accidentes por mordeduras de serpientes venenosas en Argentina, sus ataques pueden causar cuadros graves que requieren atención médica inmediata. Ante una mordedura, es fundamental acudir rápidamente a un centro de salud, mantener a la persona en reposo y evitar torniquetes, cortes o intentos de succionar el veneno.

En pocas palabras

  • Adolescente de 15 años: Fue mordido por una serpiente cascabel en Corrientes mientras ayudaba a trasladar animales.
  • Estado de salud: Permanece internado en terapia intensiva y requiere transfusiones de sangre.
  • Alerta en Corrientes: Las inundaciones provocan desplazamiento de fauna peligrosa.
Resumen generado por Thinkindot AI
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