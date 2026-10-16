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Víctima del Super Niño: intentaba salvar a su ganado de las inundaciones y se ahogó

La víctima tenía 70 años y trabajaba en el traslado de animales por la crecida del río Paraná. Ingresó a una laguna para recuperar una vaca y desapareció bajo el agua.

Un productor rural se ahogó mientras intentaba salvar a su ganado. (Foto: gentileza Bichos de Campo)

Un productor rural se ahogó mientras intentaba salvar a su ganado. (Foto: gentileza Bichos de Campo)

Un productor agropecuario de 70 años murió ahogado en una laguna de Villa Ocampo, Santa Fe, mientras intentaba trasladar ganado hacia una zona segura ante las inundaciones provocadas por la crecida del río Paraná. El hombre ingresó al agua para reorientar a uno de los animales, pero desapareció de la superficie y, pese a los esfuerzos de sus compañeros, no lograron salvarlo.

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La víctima fue identificada como Jorge Eliezer Hardy, un productor de la localidad que se encontraba trabajando junto a otro hombre de apellido Ketler en la laguna El Víbora, dentro del campo Mian.

El lugar está ubicado en una zona de bañados, a unos 15 kilómetros al este del centro urbano de Villa Ocampo y aproximadamente dos kilómetros al sur del puente conocido como El Pindó. Según relataron testigos a El Litoral, ambos productores intentaban retirar animales de los campos anegados por el avance del agua cuando ocurrió la tragedia.

En un momento del arreo, Hardy ingresó a la laguna para cambiar la dirección de uno de los animales y desapareció bajo el agua. Sus compañeros comenzaron a buscarlo de inmediato y consiguieron sacarlo, pero el hombre ya no presentaba signos vitales.

El hecho ocurrió el jueves y fue reportado al 911 alrededor de las 12.40, cuando un llamado alertó sobre una persona que se había ahogado en la zona rural. Efectivos de la Comisaría 4ª de Villa Ocampo se trasladaron hasta el lugar y confirmaron el fallecimiento del productor.

La investigación quedó bajo la intervención del Ministerio Público de la Acusación (MPA), con la participación del fiscal Leandro Arraga. También acudieron personal de Criminalística, un médico policial y Bomberos Voluntarios y, tras examinar el cuerpo, el médico Argañaraz determinó que la causa de muerte fue asfixia por inmersión y que no presentaba signos de violencia, según informaron fuentes policiales a Noticias Argentinas.

Por ese motivo, las autoridades resolvieron no realizar una autopsia. Una vez completadas las actuaciones correspondientes, la Fiscalía dispuso la entrega del cuerpo a sus familiares. El caso fue señalado como la primera muerte vinculada a las consecuencias de El Niño en la región, en medio de la emergencia que atraviesan las zonas ribereñas del Litoral.

La crecida del Paraná obliga a evacuar miles de animales

La tragedia ocurrió mientras numerosos productores rurales trabajan contrarreloj para retirar el ganado de campos, islas y bañados afectados por la crecida del río Paraná. En localidades como San Javier, las imágenes de los últimos días muestran a trabajadores trasladando vacas hacia terrenos más elevados para evitar que queden atrapadas por el agua.

De acuerdo con los datos del sector, las zonas ribereñas de Santa Fe concentran unas 710.000 cabezas de ganado, de las cuales aproximadamente el 90% son bovinos. San Javier es uno de los departamentos más comprometidos, con alrededor de 260.000 animales expuestos a la crecida, pero También se encuentran afectados Garay y General Obligado.

El pasado 14 de octubre, el río Paraná registraba 4,86 metros de altura en San Javier, luego de haber aumentado 46 centímetros desde fines de septiembre. A medida que avanza el agua, también se incrementan los costos de transporte, alimentación y alquiler de campos, mientras disminuyen las alternativas para reubicar a los animales.

Las medidas de emergencia para trasladar ganado

Ante las dificultades que enfrentan los productores, el Gobierno de Santa Fe habilitó el Registro de Oferentes de Campos, Alimentos y Transporte (Ropeca), una herramienta destinada a facilitar la búsqueda de terrenos, forraje y servicios de logística.

Según informó el medio especializado Valor Carne, la plataforma permite conectar a productores que necesitan asistencia con quienes pueden ofrecer recursos, incluso desde otras provincias. Además, se implementó un procedimiento excepcional para agilizar los traslados urgentes de hacienda cuando no sea posible gestionar previamente el Documento de Tránsito Electrónico (DT-e) del Senasa.

En esos casos, los productores pueden iniciar el traslado con una autorización policial y cuentan con 48 horas desde la llegada a destino para regularizar la documentación sanitaria. En tanto, los pronósticos de nuevas precipitaciones y la posibilidad de que persistan las crecidas mantienen en alerta al sector agropecuario, que busca evitar mayores pérdidas de animales y daños en los campos afectados.

En pocas palabras

  • Productor rural: Jorge Eliezer Hardy murió ahogado en Santa Fe mientras intentaba salvar ganado.
  • Causa de muerte: Asfixia por inmersión en una laguna de Villa Ocampo durante la crecida del río Paraná.
  • Contexto: El incidente marca la primera muerte vinculada a las consecuencias del fenómeno El Niño en la región.
Resumen generado por Thinkindot AI
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