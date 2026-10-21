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Andrés Calamaro volvió a colmar el Movistar Arena con sus clásicos inolvidables

El Salmón volvió a llenar el Movistar Arena este 20 de octubre con un repertorio de clásicos que atraviesan generaciones

Andrés Calamaro volvió a colmar el Movistar Arena con sus clásicos inolvidables. Créditos: Cortesía Dale Play Live

Andrés Calamaro volvió a colmar el Movistar Arena con sus clásicos inolvidables. Créditos: Cortesía Dale Play Live

Andrés Calamaro fue ovacionado en una nueva noche en el Movistar Arena. El músico volvió a llenar el recinto el martes 20 de octubre, en una nueva cita de “Como Cantor” en la que repasó décadas de canciones frente a un público que cantó de principio a fin.

Acompañado por su banda, Calamaro abrió con “Los chicos” y recorrió las distintas etapas de su carrera en un set de más de 25 temas. Pasaron “A los ojos”, “Media Verónica” y “Output input”, junto a clásicos de Los Rodríguez como “Salud, dinero y amor”, “Mi enfermedad” y “Sin documentos”.

“Loco”, “Estadio Azteca”, “Maradona” y “El Salmón” marcaron uno de los tramos más celebrados de la noche, antes de un final con “Flaca”, “Alta suciedad” y “Paloma”. En los bises, “Crímenes perfectos” y “Sin documentos” cerraron el show.

Con esta función, Calamaro suma un nuevo Movistar Arena agotado a una serie que ya lleva diez shows anunciados en menos de un año. La serie continúa el jueves 30 de octubre, también agotado, y cierra el lunes 23 de noviembre con la nueva y última fecha del año, cuyas entradas todavía se encuentran disponibles.

“Como Cantor” toma su nombre de una de las citas más conocidas del Martín Fierro, con la que el músico se identifica desde hace años. La idea del canto como expresión vital y territorio común guía esta etapa, en un show donde la voz, el repertorio y el encuentro con el público son el centro.

Con esta gira, Calamaro recorrió distintas ciudades de Argentina y la región. Antes, realizó más de 40 shows con su “Agenda 2025 Tour” entre Latinoamérica y Europa, con fechas colmadas en el Hipódromo de La Plata, el Monticello Arena y el Santiago Rock.

Las entradas para el 23 de noviembre en el Movistar Arena están disponibles en www.movistararena.com.ar,

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