Andrés Calamaro volvió a colmar el Movistar Arena con sus clásicos inolvidables

“Como Cantor” toma su nombre de una de las citas más conocidas del Martín Fierro, con la que el músico se identifica desde hace años. La idea del canto como expresión vital y territorio común guía esta etapa, en un show donde la voz, el repertorio y el encuentro con el público son el centro.

Con esta gira, Calamaro recorrió distintas ciudades de Argentina y la región. Antes, realizó más de 40 shows con su “Agenda 2025 Tour” entre Latinoamérica y Europa, con fechas colmadas en el Hipódromo de La Plata, el Monticello Arena y el Santiago Rock.

Las entradas para el 23 de noviembre en el Movistar Arena están disponibles en www.movistararena.com.ar,