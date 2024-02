"Con corazón y confianza se pueden lograr cosas lindas", confesó el rosarino "Fefo" Coria

Coria le ganó una verdadera batalla de tres horas a un tenista como Ofner que está en el top 40 del ranking mundial, merced a la buena actitud que mostró en los momentos desfavorables, cuando estuvo cerca de perder el partido.

"Si bien no soy favorito, tenía la presión de no irme tan rápido del torneo. Creo que fue una batalla mental y estoy orgulloso de no haberme caído cuando estuve abajo y cerca de perder el partido, eso lo destaco", admitió Coria, en alusión a cuando estaba 5-4 en contra en el tercer set, que finalmente revirtió y se llevó por 7-5.

"Que la gente coree mi nombre me emociona, el público me ayudó mucho cuando estaba abajo en el marcador y quiero disfrutarlo. El próximo partido será ante un favorito y la presión será de él, así que deberé ser muy inteligente", concluyó "Fefo", el hermano menor del "Mago" Guillermo Coria, capitán de Copa Davis y exnúmero 3 del planeta.

El próximo desafío de Coria será frente al británico Cameron Norrie, 20 del mundo, segundo favorito al título detrás del español Carlos Alcaraz y finalista el año pasado.