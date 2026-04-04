Piden la expulsión inmediata de un participante en Gran Hermano por un aberrante comentario

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En otro de los comentarios que circularon en redes sociales y que ellos repostearon, el foco estuvo puesto con más fuerza en la gravedad de los dichos y en lo que implican dentro y fuera del juego. "Gravísimo", escribieron en color rojo, etiquetando a Gran Hermano.

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Qué beneficio había ganado Cinzia en Gran Hermano

La gala del jueves en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) tuvo un giro inesperado con la aparición del clásico teléfono dorado, un recurso que suele sacudir la dinámica del juego y que, en esta ocasión, incluyó un guiño al estilo de Susana Giménez. La consigna era simple pero poderosa: quien atendiera obtendría un beneficio capaz de modificar los vínculos dentro de la casa.

En medio de una carrera cargada de tensión, Cinzia logró imponerse y atender antes que Solange, lo que generó una inmediata reacción entre sus compañeros. Con el beneficio asegurado, llegó el anuncio que sorprendió a todos: debía elegir a dos participantes para que compartieran una noche romántica.

Como es habitual, Santiago del Moro ingresó a la casa para saludar a los participantes y entregarle este beneficio a la ganadora, quien eligió con claridad y cierta estrategia, marcada también por la enemistad de quienes iban a tener que estar cara a cara algunas horas: “Vamos a mandar a Andrea y Brian. Me encanta. Confío en vos para eso, para disfrutar de una noche de cine y de cosas ricas para comer".

El anuncio descolocó a varios dentro de la casa, especialmente por la tensión previa entre los elegidos. Desde ese momento, el clima cambió por completo: la expectativa, los comentarios cruzados y las miradas cómplices comenzaron a multiplicarse, mientras todos intentaban anticipar cómo se desarrollaría ese encuentro forzado.