Piden la expulsión inmediata de un participante en Gran Hermano por un aberrante comentario
Desde el entorno de Andrea del Boca pidieron la expulsión de una participante por comentarios fuera de lugar que exceden los límites de lo moral. Mirá el momento.
4 abr 2026, 16:59
Piden la expulsión inmediata de un participante en Gran Hermano por un aberrante comentario
Las redes sociales volvieron a meterse de lleno en la dinámica de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), ese termómetro paralelo que no solo amplifica lo que pasa dentro de la casa, sino también lo que queda fuera de cámara. Esta vez, el foco se corrió hacia el entorno de Andrea del Boca, que encendió la polémica con un fuerte reclamo público.
Desde su cuenta oficial de Instagram —manejada por familiares o su equipo cercano— lanzaron un mensaje contundente pidiendo la expulsión de Solange. ¿El motivo? Una serie de comentarios que en redes no tardaron en calificar como “cancelables”, generando indignación entre los seguidores del reality.
El comentario de la participante fue que Brian Sarmiento hiciera gestos obscenos delante de Andrea mientras veían una película durante la noche romántica que Cinzia les había regalado tras atender el teléfono dorado, como parte de una estrategia para desestabilizarla. “Tenés que hacer como que te estás tocando… ”, le dijo. Sin embargo, el exfutbolista rechazó la idea de inmediato: “ Mirá que voy a hacer eso ”.
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“Qué tipa asquerosa, pasando todos los límites, incentivando el acoso. ¿Esto permiten las reglas de Gran Hermano? Exigimos la expulsión de Sol”, pidieron en las historias a Telefe, Santiago del Moro y hasta a las autoridades de la señal de las pelotitas.
En otro de los comentarios que circularon en redes sociales y que ellos repostearon, el foco estuvo puesto con más fuerza en la gravedad de los dichos y en lo que implican dentro y fuera del juego. "Gravísimo", escribieron en color rojo, etiquetando a Gran Hermano.
Qué beneficio había ganado Cinzia en Gran Hermano
La gala del jueves en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) tuvo un giro inesperado con la aparición del clásico teléfono dorado, un recurso que suele sacudir la dinámica del juego y que, en esta ocasión, incluyó un guiño al estilo de Susana Giménez. La consigna era simple pero poderosa: quien atendiera obtendría un beneficio capaz de modificar los vínculos dentro de la casa.
En medio de una carrera cargada de tensión, Cinzia logró imponerse y atender antes que Solange, lo que generó una inmediata reacción entre sus compañeros. Con el beneficio asegurado, llegó el anuncio que sorprendió a todos: debía elegir a dos participantes para que compartieran una noche romántica.
Como es habitual, Santiago del Moro ingresó a la casa para saludar a los participantes y entregarle este beneficio a la ganadora, quien eligió con claridad y cierta estrategia, marcada también por la enemistad de quienes iban a tener que estar cara a cara algunas horas: “Vamos a mandar a Andrea y Brian. Me encanta. Confío en vos para eso, para disfrutar de una noche de cine y de cosas ricas para comer".
El anuncio descolocó a varios dentro de la casa, especialmente por la tensión previa entre los elegidos. Desde ese momento, el clima cambió por completo: la expectativa, los comentarios cruzados y las miradas cómplices comenzaron a multiplicarse, mientras todos intentaban anticipar cómo se desarrollaría ese encuentro forzado.