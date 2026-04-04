Enfermero muerto en Palermo: la dolorosa despedida de los familiares y cómo está la investigación
La Justicia busca determinar si la víctima falleció a causa de una intoxicación y si el caso tiene conexión con el fallecimiento del anestesiólogo. Sus seres queridos lo despidieron a través de las redes sociales.
Eduardo Betancourt fue encontrado muerto en su departamento.
La muerte de Eduardo Betancourt, un enfermero de 44 años, genera conmoción en el barrio porteño de Palermo y abrió una investigación judicial para determinar las causas del fallecimiento. El hombre fue hallado sin vida en su departamento y los investigadores analizan si antes de morir se administró sustancias como el fentanilo y el propofol.
El caso quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°21, que busca establecer si se trató de una intoxicación y descartar la participación de terceros. Además, el caso busca determinar si hay conexión con la muerte del anestesiólogo.
El hallazgo ocurrió este viernes por la tarde, cuando la hermana de la víctima alertó a la Policía tras varios días sin tener noticias suyas. Según trascendió, no tenía contacto con él desde el lunes.
Al ingresar al departamento junto a un efectivo, encontraron a Betancourt sentado en una silla en el comedor. Presentaba sangre en la boca y no tenía signos vitales. En la escena no se detectaron signos de violencia, un dato clave que orienta la investigación hacia otras hipótesis.
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Durante la inspección, los peritos secuestraron distintos elementos que podrían ser determinantes para esclarecer lo ocurrido. Entre ellos, un guante de látex, una jeringa y una gran cantidad de medicamentos.
Entre las sustancias halladas había ampollas de Propofol, Fentanilo, lidocaína, dipirona, clonazepam, midazolam, diazepam y otros fármacos de uso médico. Los investigadores analizan si la combinación de estas drogas pudo haber provocado una intoxicación fatal.
La despedida que conmueve en redes sociales
La noticia generó un fuerte impacto en su entorno cercano. Una amiga del enfermero compartió un mensaje en redes sociales que refleja el dolor por la pérdida.
“No tengo las palabras suficientes, cuando la vida sorprende con una despedida tan inesperada todo queda en silencio”, expresó en el posteo, donde también recordó los momentos compartidos. “Fuiste una persona especial, de esas que dejan marca y no se olvidan”, agregó en la publicación que rápidamente se viralizó.
Qué investiga la Justicia
La causa avanza bajo la hipótesis de una posible intoxicación, aunque los peritos deberán confirmar si las sustancias encontradas tuvieron relación directa con la muerte.
El fiscal Carlos Alberto Vasser ordenó pericias toxicológicas y estudios complementarios para determinar con precisión qué ocurrió en las horas previas al fallecimiento.
Mientras tanto, el caso mantiene en vilo a los vecinos de Palermo y al círculo íntimo de la víctima, a la espera de resultados que permitan esclarecer el enigma.