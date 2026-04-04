Enfermero muerto en Palermo: la dolorosa despedida de los familiares y cómo está la investigación

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Durante la inspección, los peritos secuestraron distintos elementos que podrían ser determinantes para esclarecer lo ocurrido. Entre ellos, un guante de látex, una jeringa y una gran cantidad de medicamentos.

Entre las sustancias halladas había ampollas de Propofol, Fentanilo, lidocaína, dipirona, clonazepam, midazolam, diazepam y otros fármacos de uso médico. Los investigadores analizan si la combinación de estas drogas pudo haber provocado una intoxicación fatal.

La despedida que conmueve en redes sociales

La noticia generó un fuerte impacto en su entorno cercano. Una amiga del enfermero compartió un mensaje en redes sociales que refleja el dolor por la pérdida.

“No tengo las palabras suficientes, cuando la vida sorprende con una despedida tan inesperada todo queda en silencio”, expresó en el posteo, donde también recordó los momentos compartidos. “Fuiste una persona especial, de esas que dejan marca y no se olvidan”, agregó en la publicación que rápidamente se viralizó.

el-posteo-de-la-amiga-del-enfermero-foto-instagramdanaa0599-6WNGNRMTCZEBVDWAM347QYLFGI El posteo de la amiga del enfermero. (Foto: Instagram/@danaa0599)

Qué investiga la Justicia

La causa avanza bajo la hipótesis de una posible intoxicación, aunque los peritos deberán confirmar si las sustancias encontradas tuvieron relación directa con la muerte.

El fiscal Carlos Alberto Vasser ordenó pericias toxicológicas y estudios complementarios para determinar con precisión qué ocurrió en las horas previas al fallecimiento.

Mientras tanto, el caso mantiene en vilo a los vecinos de Palermo y al círculo íntimo de la víctima, a la espera de resultados que permitan esclarecer el enigma.