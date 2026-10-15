Andrés "Chapu" Nocioni estuvo involucrado en un choque de lanchas y fue hospitalizado

Por suerte, no fue nada grave. Gracias por los mensajes y por preocuparse. ¡Sigo pescando! — Andrés Nocioni (@SoyElChapu) October 15, 2026

La publicación rápidamente recibió mensajes de alivio y afecto por parte de sus seguidores, que celebraron que el accidente no hubiera tenido consecuencias graves. La pesca es una de las grandes pasiones del Chapu, quien suele compartir en sus redes sociales videos e imágenes de sus salidas al río junto a amigos, una actividad que mantiene desde hace años.

Qué se sabe del choque entre la lancha de Nocioni y Prefectura

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la embarcación particular en la que viajaba Nocioni impactó contra una lancha de Prefectura Naval Argentina que se encontraba realizando tareas preventivas en el río Paraná. Tras el choque, se activó la asistencia a los involucrados y los cinco ocupantes fueron trasladados a un centro de salud de Itatí para su evaluación.

Además, los controles de alcoholemia realizados a las personas involucradas dieron resultado negativo, con registros de 0,00 gramos de alcohol en sangre. Por el momento, no se determinaron públicamente las causas de la colisión y tampoco se difundió un informe oficial de Prefectura Naval que permita establecer cómo se produjo el accidente.

Andrés "Chapu" Nocioni. (Foto: archivo)

La trayectoria de Andrés Nocioni, una de las figuras de la Generación Dorada

Nacido en Santa Fe el 30 de noviembre de 1979, Andrés “Chapu” Nocioni es uno de los jugadores más importantes de la historia del básquet argentino y una de las figuras emblemáticas de la Generación Dorada.

Fue protagonista de algunos de los mayores logros del seleccionado nacional, entre ellos la histórica medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, el bronce en Beijing 2008 y la medalla de plata en el Mundial de Indianápolis 2002. Su carrera internacional también estuvo marcada por su paso por la NBA, donde jugó entre 2004 y 2012 con las camisetas de Chicago Bulls, Sacramento Kings y Philadelphia 76ers.

En Europa brilló en el Tau Cerámica, actual Baskonia, y posteriormente en el Real Madrid, equipo con el que conquistó la Euroliga en 2015 y diversos títulos nacionales. En junio de 2017 anunció su retiro del básquet profesional, después de cerrar su trayectoria en el conjunto madrileño.

Lejos de las canchas, Nocioni continuó vinculado al deporte. Desde 2021 comenzó a desempeñarse como analista de partidos de la NBA para ESPN, además de participar como comentarista en transmisiones de básquet internacional.