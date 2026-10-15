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Andrés "Chapu" Nocioni estuvo involucrado en un choque de lanchas y fue hospitalizado

El ex basquetbolista estaba junto a dos acompañantes frente a la localidad correntina de Itatí al momento del accidente. Los cinco involucrados fueron trasladados al hospital.

Andrés Chapu Nocioni quedó involucrado en un choque de lanchas. (Foto: archivo)

Andrés "Chapu" Nocioni quedó involucrado en un choque de lanchas. (Foto: archivo)

Andrés “Chapu” Nocioni protagonizó un accidente náutico en el río Paraná, luego de que la lancha en la que navegaba junto a dos acompañantes chocara contra una embarcación de la Prefectura Naval Argentina. El episodio ocurrió el martes por la noche, frente a la localidad correntina de Itatí, en las inmediaciones de la Isla Gato.

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El ex integrante de la Generación Dorada del básquet argentino se encontraba disfrutando de una jornada de pesca cuando, por motivos que todavía se investigan, se produjo la colisión con una embarcación de la fuerza federal que realizaba tareas de prevención en la zona, en medio de la creciente del río.

Como consecuencia del impacto, los cinco ocupantes de ambas embarcaciones debieron ser trasladados al hospital local para recibir atención médica. Afortunadamente, ninguno sufrió heridas de gravedad.

Luego de que trascendiera la noticia, Andrés Nocioni utilizó sus redes sociales para llevar tranquilidad a sus seguidores y confirmar que se encontraba en buen estado de salud. “Por suerte, no fue nada grave. Gracias por los mensajes y por preocuparse. ¡Sigo pescando!”, escribió el exbasquetbolista, quien dejó en claro que el episodio no modificó su entusiasmo por una de sus actividades favoritas.

La publicación rápidamente recibió mensajes de alivio y afecto por parte de sus seguidores, que celebraron que el accidente no hubiera tenido consecuencias graves. La pesca es una de las grandes pasiones del Chapu, quien suele compartir en sus redes sociales videos e imágenes de sus salidas al río junto a amigos, una actividad que mantiene desde hace años.

Qué se sabe del choque entre la lancha de Nocioni y Prefectura

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la embarcación particular en la que viajaba Nocioni impactó contra una lancha de Prefectura Naval Argentina que se encontraba realizando tareas preventivas en el río Paraná. Tras el choque, se activó la asistencia a los involucrados y los cinco ocupantes fueron trasladados a un centro de salud de Itatí para su evaluación.

Además, los controles de alcoholemia realizados a las personas involucradas dieron resultado negativo, con registros de 0,00 gramos de alcohol en sangre. Por el momento, no se determinaron públicamente las causas de la colisión y tampoco se difundió un informe oficial de Prefectura Naval que permita establecer cómo se produjo el accidente.

Andrés

Andrés "Chapu" Nocioni. (Foto: archivo)

La trayectoria de Andrés Nocioni, una de las figuras de la Generación Dorada

Nacido en Santa Fe el 30 de noviembre de 1979, Andrés “Chapu” Nocioni es uno de los jugadores más importantes de la historia del básquet argentino y una de las figuras emblemáticas de la Generación Dorada.

Fue protagonista de algunos de los mayores logros del seleccionado nacional, entre ellos la histórica medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, el bronce en Beijing 2008 y la medalla de plata en el Mundial de Indianápolis 2002. Su carrera internacional también estuvo marcada por su paso por la NBA, donde jugó entre 2004 y 2012 con las camisetas de Chicago Bulls, Sacramento Kings y Philadelphia 76ers.

En Europa brilló en el Tau Cerámica, actual Baskonia, y posteriormente en el Real Madrid, equipo con el que conquistó la Euroliga en 2015 y diversos títulos nacionales. En junio de 2017 anunció su retiro del básquet profesional, después de cerrar su trayectoria en el conjunto madrileño.

Lejos de las canchas, Nocioni continuó vinculado al deporte. Desde 2021 comenzó a desempeñarse como analista de partidos de la NBA para ESPN, además de participar como comentarista en transmisiones de básquet internacional.

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