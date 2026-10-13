Un nene de dos años murió tras un trágico choque en medio de una persecución policial

Una de las versiones que surgieron tras el accidente señala que la víctima habría sido trasladada a un centro de atención primaria de la zona, pero las autoridades aún no confirmaron oficialmente esa información. Tampoco se estableció si el niño murió en el lugar del choque o si llegó a recibir asistencia médica antes de su fallecimiento.

El Dodge que sufrió el impacto de la patrulla policial.

Investigan las circunstancias de la muerte del nene de dos años

La investigación se concentra en reconstruir los movimientos del móvil policial y del automóvil en el que viajaba la víctima. Uno de los principales interrogantes es establecer si el patrullero circulaba detrás de una motocicleta al momento del accidente y qué maniobras realizaron los conductores antes del impacto. Por el momento, no trascendieron detalles sobre la identidad del menor ni sobre el estado de salud de su padre.

Las autoridades tampoco informaron si hay efectivos policiales heridos o si se dispusieron medidas judiciales contra alguno de los involucrados. Se espera que el avance de las actuaciones permita esclarecer las circunstancias del hecho y establecer las eventuales responsabilidades.

El antecedente de otro choque fatal durante una persecución en Lomas de Zamora

El accidente ocurrido en Ingeniero Budge tiene como antecedente otro episodio fatal registrado en el mismo partido bonaerense. El 7 de julio de 2025, dos móviles de la patrulla municipal de Lomas de Zamora chocaron durante una persecución policial en Villa Albertina. Como consecuencia del impacto, un efectivo murió y otros tres resultaron heridos.

El siniestro ocurrió cerca de las 5 de la madrugada, en la intersección de las calles Cosquín y Barcelona. Según se informó en aquel momento, un Fiat Cronos perteneciente a la patrulla municipal circulaba en apoyo a la búsqueda de un Peugeot robado, cuyo conductor escapaba a alta velocidad.

Durante el operativo, el automóvil impactó contra una camioneta Toyota Hilux de la misma fuerza de seguridad. El conductor del Fiat Cronos, identificado por su apellido como Mendoza, quedó gravemente herido y debió ser asistido por personal de Bomberos.

Pese a los esfuerzos de los equipos de emergencia, el efectivo murió mientras era trasladado a un hospital, mientras que otros tres agentes sufrieron lesiones.