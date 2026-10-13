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LOMAS DE ZAMORA

Un nene de dos años murió tras un trágico choque en medio de una persecución policial

El accidente ocurrió en Ingeniero Budge, cuando el menor viajaba en un auto junto a su padre. La Policía Bonaerense habría estado persiguiendo a una moto antes del impacto.

Un nene de dos años murió tras un choque en medio de una persecución policial. (Foto: Google

Un nene de dos años murió tras un choque en medio de una persecución policial. (Foto: Google, mejorada con IA)

Un nene de dos años murió este martes por la tarde en un accidente de tránsito en el que estuvo involucrado un patrullero de la Policía Bonaerense, en la localidad de Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora. Según las primeras informaciones, el móvil policial habría estado participando de una persecución momentos antes del choque.

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El trágico episodio ocurrió entre las 14 y las 15 en el barrio Santa Marta, cuando el menor se encontraba dentro de un vehículo junto a su padre. Por causas que todavía se investigan, se produjo una colisión en la que intervino un patrullero de la fuerza provincial.

Las autoridades trabajan para reconstruir la secuencia del accidente y determinar las responsabilidades de los conductores involucrados, mientras se intenta establecer qué ocurrió durante los minutos previos al impacto. De acuerdo con la información preliminar proporcionada por fuentes oficiales, el móvil de la Policía Bonaerense habría estado persiguiendo a una motocicleta antes de protagonizar el accidente.

Sin embargo, hasta el momento no se conocen los motivos que habrían originado esa persecución ni las circunstancias exactas en las que se produjo el choque. El menor viajaba junto a su padre en un automóvil cuando ocurrió el impacto y como consecuencia del siniestro, el nene de dos años perdió la vida, aunque todavía no se precisó qué lesiones sufrió.

Una de las versiones que surgieron tras el accidente señala que la víctima habría sido trasladada a un centro de atención primaria de la zona, pero las autoridades aún no confirmaron oficialmente esa información. Tampoco se estableció si el niño murió en el lugar del choque o si llegó a recibir asistencia médica antes de su fallecimiento.

El Dodge que sufrió el impacto de la patrulla policial.

El Dodge que sufrió el impacto de la patrulla policial.

Investigan las circunstancias de la muerte del nene de dos años

La investigación se concentra en reconstruir los movimientos del móvil policial y del automóvil en el que viajaba la víctima. Uno de los principales interrogantes es establecer si el patrullero circulaba detrás de una motocicleta al momento del accidente y qué maniobras realizaron los conductores antes del impacto. Por el momento, no trascendieron detalles sobre la identidad del menor ni sobre el estado de salud de su padre.

Las autoridades tampoco informaron si hay efectivos policiales heridos o si se dispusieron medidas judiciales contra alguno de los involucrados. Se espera que el avance de las actuaciones permita esclarecer las circunstancias del hecho y establecer las eventuales responsabilidades.

El antecedente de otro choque fatal durante una persecución en Lomas de Zamora

El accidente ocurrido en Ingeniero Budge tiene como antecedente otro episodio fatal registrado en el mismo partido bonaerense. El 7 de julio de 2025, dos móviles de la patrulla municipal de Lomas de Zamora chocaron durante una persecución policial en Villa Albertina. Como consecuencia del impacto, un efectivo murió y otros tres resultaron heridos.

El siniestro ocurrió cerca de las 5 de la madrugada, en la intersección de las calles Cosquín y Barcelona. Según se informó en aquel momento, un Fiat Cronos perteneciente a la patrulla municipal circulaba en apoyo a la búsqueda de un Peugeot robado, cuyo conductor escapaba a alta velocidad.

Durante el operativo, el automóvil impactó contra una camioneta Toyota Hilux de la misma fuerza de seguridad. El conductor del Fiat Cronos, identificado por su apellido como Mendoza, quedó gravemente herido y debió ser asistido por personal de Bomberos.

Pese a los esfuerzos de los equipos de emergencia, el efectivo murió mientras era trasladado a un hospital, mientras que otros tres agentes sufrieron lesiones.

En pocas palabras

  • Muerte de un nene: Un niño de dos años falleció tras un accidente de tránsito en Ingeniero Budge, donde un patrullero de la Policía Bonaerense estuvo involucrado.
  • Persecución policial: El incidente ocurrió presuntamente mientras el móvil policial perseguía una motocicleta, momentos antes del choque.
  • Investigación en curso: Las autoridades buscan reconstruir la secuencia del accidente para determinar las responsabilidades y las circunstancias exactas de la persecución y el choque.
Resumen generado por Thinkindot AI
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