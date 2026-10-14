Tragedia en la autopista: una mujer murió en un choque entre una camioneta y un camión

Los Bomberos Voluntarios de Roldán acudieron al lugar poco después de las 14.

El conductor de la camioneta y el adolescente sufrieron lesiones y fueron asistidos por personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES). De acuerdo con la información disponible, ambos quedaron fuera de peligro.

El conductor del camión, en tanto, no sufrió heridas.

El operativo de emergencia

En el lugar trabajaron bomberos voluntarios, efectivos policiales, agentes viales y personal sanitario del Samco local y del servicio de emergencias.

El operativo incluyó la atención de los heridos y las actuaciones correspondientes tras la muerte de la mujer. Mientras se desarrollaban las tareas, las autoridades solicitaron a los conductores circular con precaución por ese tramo de la autopista.