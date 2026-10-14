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Tragedia en la autopista: una mujer murió en un choque entre una camioneta y un camión

El accidente ocurrió este miércoles por la tarde, a la altura de Roldán, en sentido hacia Rosario. La víctima viajaba como acompañante en una Renault Oroch. El conductor del vehículo y un adolescente de 14 años resultaron heridos, mientras que el camionero salió ileso.

Tragedia en la autopista: Murió una mujer en un choque entre una camioneta y un camión. (Foto: @emergenciasAR)

Tragedia en la autopista: Murió una mujer en un choque entre una camioneta y un camión. (Foto: @emergenciasAR)

Una mujer murió este miércoles por la tarde en un choque entre una camioneta Renault Oroch y un camión sobre la autopista Rosario-Córdoba, a la altura de Roldán, en Santa Fe. El siniestro ocurrió cerca de las 14, en el carril con sentido hacia Rosario, en las inmediaciones del cruce con la ruta nacional A012. Otras dos personas resultaron heridas y recibieron asistencia médica.

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El accidente movilizó a los servicios de emergencia luego de que se reportara la colisión entre ambos vehículos. Según publicó el sitio rosario3, la mujer fallecida viajaba en el asiento del acompañante de la camioneta, en la que también se trasladaban el conductor y un adolescente de 14 años.

Cómo fue el choque

Los Bomberos Voluntarios de Roldán acudieron al lugar poco después de las 14 y constataron que la Renault Oroch había impactado contra la parte trasera izquierda del camión.

Al llegar los equipos de rescate, dos de los ocupantes de la camioneta se encontraban fuera del vehículo, mientras que la mujer permanecía en el interior y no presentaba signos vitales.

Los Bomberos Voluntarios de Roldán acudieron al lugar poco después de las 14.

Los Bomberos Voluntarios de Roldán acudieron al lugar poco después de las 14.

El conductor de la camioneta y el adolescente sufrieron lesiones y fueron asistidos por personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES). De acuerdo con la información disponible, ambos quedaron fuera de peligro.

El conductor del camión, en tanto, no sufrió heridas.

El operativo de emergencia

En el lugar trabajaron bomberos voluntarios, efectivos policiales, agentes viales y personal sanitario del Samco local y del servicio de emergencias.

El operativo incluyó la atención de los heridos y las actuaciones correspondientes tras la muerte de la mujer. Mientras se desarrollaban las tareas, las autoridades solicitaron a los conductores circular con precaución por ese tramo de la autopista.

En pocas palabras

  • Tragedia en autopista: Una mujer murió en un choque entre una camioneta y un camión a la altura de Roldán.
  • Heridos: El conductor de la camioneta y un adolescente de 14 años resultaron heridos, pero están fuera de peligro.
  • Accidente: El conductor del camión salió ileso y se investigan las causas del siniestro.
Resumen generado por Thinkindot AI
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