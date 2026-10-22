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Atlético Mineiro, el rival de Boca: cómo juega, su actualidad en el Brasileirao y sus fortalezas

Atlético Mineiro será el rival de Boca en la final de la Copa Sudamericana. El mapa táctico y la actualidad del equipo.

Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

Pocas horas después de abrochar su clasificación en el Estadio Maracaná ante Vasco da Gama, Boca Juniors conoció definitivamente a su oponente para la gran definición del certamen continental. El próximo 21 de noviembre en Barranquilla, el Xeneize se medirá ante el Atlético Mineiro de Eduardo Domínguez, en el marco de la final de la Copa Sudamericana 2026. A pesar de haber sellado su pasaje con un desenlace ajustado frente a Montevideo City Torque, el Galo atraviesa un presente sólido tanto a nivel nacional como internacional.

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Para acceder a la cita máxima, el conjunto brasileño se impuso por 3-2 en el resultado global ante la escuadra uruguaya, lo que neutralizó la derrota por 2-0 sufrida en la revancha. De esta forma, alcanzó el duelo decisivo del torneo por segundo año consecutivo, recordando que en la edición 2025 disputó el trofeo frente a Lanús en el Estadio Defensores del Chaco, donde cayó 5-4 en la definición por penales tras empatar 0-0 en los 120 minutos reglamentarios.

Cómo juega el Atlético Mineiro de Eduardo Domínguez

Desde su desembarco en la institución a principios de 2026 tras concluir su etapa en Estudiantes de La Plata, Domínguez imprimió un sello táctico sumamente definido. Forjó un equipo pragmático, ordenado en todas sus líneas y de marcada intensidad física, alineando esquemas que alternan entre el 4-2-3-1 y el 4-3-3. Su propuesta prioriza la disciplina defensiva en bloque medio o bajo, buscando recuperar para ejecutar transiciones ofensivas veloces.

A su vez, la estructura del Galo le otorga una importancia central al despliegue por las bandas y al laboratorio de la pelota parada. En ese aspecto, Gustavo Scarpa se erige como el eje creativo del equipo, haciéndose cargo de la elaboración en ataque y de las ejecuciones estratégicas a balón parado. Como prioridad defensiva, el entrenador busca sostener el arco en cero —meta que alcanzó en cuatro partidos del certamen— prefiriendo la solidez colectiva por sobre la posesión prolongada.

Qué puesto ocupa en el Brasileirao y cuáles son las principales figuras de Atlético Mineiro

En el plano local, el Galo se ubica en el sexto lugar del Brasileirao con 50 puntos al cabo de 31 jornadas, situándose a 17 unidades del líder Flamengo pero consolidando puestos de clasificación para la Copa Sudamericana 2027.

En cuanto a los nombres propios que componen su columna vertebral, Boca deberá prestar especial atención a los referentes de cada línea:

  • Arco y Defensa: Bajo la custodia del experimentado arquero Everson, la zaga cuenta con hombres de jerarquía y roce europeo como Renan Lodi, Angelo Preciado y Lyanco.

  • Mediocampo: En la zona de contención y primer pase destacan Kevin Castaño (con pasado en River) y Maycon. En esa zona sufren una baja de peso: el ecuatoriano Alan Franco no jugará la final tras ser expulsado en la revancha ante City Torque.

  • Ataque: El desequilibrio, la movilidad y la velocidad por los extremos quedan bajo la responsabilidad de Bernard, Reinier y Tomás Cuello.

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