Atlético Mineiro, el rival de Boca: cómo juega, su actualidad en el Brasileirao y sus fortalezas

Pocas horas después de abrochar su clasificación en el Estadio Maracaná ante Vasco da Gama, Boca Juniors conoció definitivamente a su oponente para la gran definición del certamen continental. El próximo 21 de noviembre en Barranquilla, el Xeneize se medirá ante el Atlético Mineiro de Eduardo Domínguez, en el marco de la final de la Copa Sudamericana 2026. A pesar de haber sellado su pasaje con un desenlace ajustado frente a Montevideo City Torque, el Galo atraviesa un presente sólido tanto a nivel nacional como internacional.