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La advertencia de Eduardo Domínguez sobre Boca para la final de la Copa Sudamericana: "Sabemos el..."

Eduardo Domínguez analizó el pase de Atlético Mineiro a la final de la Copa Sudamericana y elogió a Boca. ¿Qué dijo?

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Atlético Mineiro selló su clasificación a la instancia decisiva de la Copa Sudamericana 2026 a pesar de haber caído por 2-0 frente a Montevideo City Torque en un encuentro pasado por agua disputado en el Estadio Centenario. Con el pasaje asegurado para enfrentar a Boca Juniors el próximo 21 de noviembre en Barranquilla, el entrenador argentino Eduardo Domínguez se pronunció con cautela en conferencia de prensa tras el pitazo final.

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Leandro Paredes convirtió el gol agónico en el 3-1 ante Vasco da Gama. 

El estratega del elenco galo buscó poner paños fríos ante las recurrentes consultas sobre el choque mano a mano contra el Xeneize para definir al nuevo campeón continental: “Estamos muy contentos de jugar una final y llegar bien. Llegamos bien de cabeza sobre todo. Sabemos el poderío que tiene Boca en mi país y también dentro del continente”, remarcó de entrada el Barba.

Asimismo, el director técnico enfatizó la importancia de no desviar la atención de los compromisos inmediatos que afrontará la escuadra de Belo Horizonte durante las próximas cuatro semanas: “Tenemos tiempo para comenzar a trabajar, tenemos muchos partidos por delante como para estar pensando ahora en la final. En la final tenemos que jugar el 21 de noviembre, no antes. Sino estaríamos cometiendo un error que no queremos tener”.

Cuál es el calendario de Atlético Mineiro antes de la gran final con Boca

Pensando en el trayecto que le resta recorrer a su equipo en el certamen local y las competencias nacionales, el entrenador trazó la hoja de ruta para encarar la recta final del semestre: “Ahora tenemos que volver a Belo Horizonte, pensar en el partido con Flamengo por nuestro torneo, es un rival que conocemos todos cómo juega. Vamos a ir pensando partido a partido porque también tenemos por delante la semifinal de la Copa Brasil y es muy importante para nosotros”.

Cómo le fue a Eduardo Domínguez enfrentando a Boca y jugando finales de Copa Sudamericana

El duelo decisivo en Colombia tendrá un condimento especial para la carrera de Eduardo Domínguez, representando su segunda oportunidad en una final de Copa Sudamericana. Su antecedente previo ocurrió en la edición 2015 al frente de Huracán, en lo que fue su primera experiencia como director técnico poco después de retirarse como futbolista. En aquella oportunidad, el Globo eliminó a River en semifinales pero no pudo coronarse tras caer por penales ante Independiente Santa Fe en Bogotá.

Once años después, el Barba buscará revancha en el mismo país ante un rival al que ya supo vencer en enfrentamientos de eliminación directa. Durante su paso como entrenador de Estudiantes de La Plata, Domínguez eliminó a Boca en dos semifinales consecutivas: la primera en la Copa Argentina 2023 y la segunda en la Copa de la Liga Profesional 2024, certamen en el cual terminó consagrándose campeón con la institución platense.

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