La advertencia de Eduardo Domínguez sobre Boca para la final de la Copa Sudamericana: "Sabemos el..."

Cómo le fue a Eduardo Domínguez enfrentando a Boca y jugando finales de Copa Sudamericana

El duelo decisivo en Colombia tendrá un condimento especial para la carrera de Eduardo Domínguez, representando su segunda oportunidad en una final de Copa Sudamericana. Su antecedente previo ocurrió en la edición 2015 al frente de Huracán, en lo que fue su primera experiencia como director técnico poco después de retirarse como futbolista. En aquella oportunidad, el Globo eliminó a River en semifinales pero no pudo coronarse tras caer por penales ante Independiente Santa Fe en Bogotá.

Once años después, el Barba buscará revancha en el mismo país ante un rival al que ya supo vencer en enfrentamientos de eliminación directa. Durante su paso como entrenador de Estudiantes de La Plata, Domínguez eliminó a Boca en dos semifinales consecutivas: la primera en la Copa Argentina 2023 y la segunda en la Copa de la Liga Profesional 2024, certamen en el cual terminó consagrándose campeón con la institución platense.