La enorme suma de dinero que ganó Boca por llegar a la final de la Copa Sudamericana

Fase inicial: 500.000 dólares por eliminar a O’Higgins.

Octavos de final: 600.000 dólares por superar a Deportivo Recoleta.

Cuartos de final: 700.000 dólares por dejar en el camino a San Pablo.

Semifinales: 800.000 dólares por meterse entre los cuatro mejores del torneo.

Final: 2.500.000 dólares garantizados, correspondiente al premio fijado para el subcampeón.

Cuánto dinero puede ganar Boca si sale campeón de la Copa Sudamericana

Pese a tener asegurado un piso importante, el beneficio económico en juego de cara a la final puede ser sustancialmente mayor. En caso de consagrarse campeón el sábado 21 de noviembre en Barranquilla frente a Atlético Mineiro, Boca percibirá un premio directo de 10.000.000 de dólares por el título, en lugar de los 2.500.000 destinados al segundo puesto.

A su vez, si el Xeneize gana el partido en los 90 minutos sumará 125.000 dólares extra por el triunfo, elevando la contienda en Colombia a una diferencia económica de 7.500.000 dólares entre alzar el trofeo continental y quedar en las puertas de la gloria.