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La enorme suma de dinero que ganó Boca por llegar a la final de la Copa Sudamericana

Boca venció a Vasco da Gama, clasificó a la final de la Copa Sudamericana y aseguró un premio millonario.

(Foto: @Sudamericana)

(Foto: @Sudamericana)

Boca Juniors se clasificó a la final de la Copa Sudamericana tras imponerse ante Vasco da Gama y, además de mantener intacto el sueño de conquistar una nueva corona internacional, dio un paso determinante en el plano económico. La victoria en Brasil le otorgó al club un incentivo de 125.000 dólares por el triunfo, mientras que el pasaje a la instancia decisiva le garantizó una cifra piso de 2.500.000 de dólares asegurados por parte de la Conmebol.

Leé también Tras la histórica clasificación en Brasil: el impensado premio que Rodolfo Arruabarrena le dio al plantel de Boca
Rodolfo Arruabarrena. 

Antes de disputar la semifinal en el Maracaná, la caja xeneize acumulaba un total de 3.100.000 dólares producto de su desempeño en las rondas previas. Al sumar el plus obtenido en Río de Janeiro y el premio mínimo garantizado por competir en la definición, Boca ya se aseguró un pozo total de 5.725.000 dólares a lo largo del certamen continental. Esta cifra responde a la suma de dos conceptos reglamentarios: el dinero otorgado por superar cada fase eliminatoria y los bonos por mérito deportivo de cada partido ganado.

En su camino hacia el cruce decisivo, la escuadra conducida por Rodolfo Arruabarrena logró cosechar victorias clave que impulsaron sus ingresos: superó a O’Higgins en la ida, venció en los dos enfrentamientos a Deportivo Recoleta, le ganó el primer cruce a San Pablo y sumó el reciente éxito frente a Vasco da Gama. Cada una de esas cinco victorias representó 125.000 dólares adicionales, sumando un total acumulado de 625.000 dólares en incentivos por partidos ganados.

Cómo se desglosan los premios que cobró Boca por avanzar de ronda en la Copa Sudamericana

En lo relativo a los premios fijos por clasificación que entrega la Confederación Sudamericana de Fútbol, la suma acumulada por la institución de La Ribera se estructuró a través de los siguientes cobros por fase:

  • Fase inicial: 500.000 dólares por eliminar a O’Higgins.

  • Octavos de final: 600.000 dólares por superar a Deportivo Recoleta.

  • Cuartos de final: 700.000 dólares por dejar en el camino a San Pablo.

  • Semifinales: 800.000 dólares por meterse entre los cuatro mejores del torneo.

  • Final: 2.500.000 dólares garantizados, correspondiente al premio fijado para el subcampeón.

Cuánto dinero puede ganar Boca si sale campeón de la Copa Sudamericana

Pese a tener asegurado un piso importante, el beneficio económico en juego de cara a la final puede ser sustancialmente mayor. En caso de consagrarse campeón el sábado 21 de noviembre en Barranquilla frente a Atlético Mineiro, Boca percibirá un premio directo de 10.000.000 de dólares por el título, en lugar de los 2.500.000 destinados al segundo puesto.

A su vez, si el Xeneize gana el partido en los 90 minutos sumará 125.000 dólares extra por el triunfo, elevando la contienda en Colombia a una diferencia económica de 7.500.000 dólares entre alzar el trofeo continental y quedar en las puertas de la gloria.

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