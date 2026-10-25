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Boca le ganó a Independiente con un gol agónico y se clasificó a los playoffs del Torneo Clausura

El Xeneize se impuso 1-0 en Avellaneda con un cabezazo de Facundo Herrera a los 43 minutos del segundo tiempo. Con el triunfo, aseguró su lugar en los octavos de final, quedó segundo en la Zona A y se mantiene como líder de la tabla anual.

Boca le ganó a Independiente con un gol agónico.

Boca le ganó a Independiente con un gol agónico.

Boca consiguió un triunfo agónico ante Independiente y aseguró su clasificación a los playoffs del Torneo Clausura 2026. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena se impuso por 1-0 en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, gracias a un cabezazo del defensor Facundo Herrera a los 43 minutos del segundo tiempo, en un partido correspondiente a la fecha 14.

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Boca visita a Independiente para sostener la cima de la tabla anual y defender una racha invicta desde 2021.

El Xeneize había desperdiciado oportunidades para abrir el marcador durante la primera mitad y sufrió en varios pasajes del complemento. Sin embargo, cuando el empate parecía inevitable, apareció Herrera, surgido de las divisiones inferiores del club, para marcar el único gol del encuentro y desatar el festejo de los visitantes.

Con esta victoria, Boca alcanzó los 27 puntos y quedó segundo en la Zona A, además de sostenerse en lo más alto de la tabla anual con 57 unidades. Del otro lado, Independiente acumuló su cuarto partido consecutivo sin triunfos y quedó octavo en su grupo, con 19 puntos.

Boca golpeó sobre el final y se llevó tres puntos clave de Avellaneda

El encuentro comenzó con un Boca decidido a buscar el arco rival, consciente de la importancia de sumar para consolidarse entre los clasificados a la fase eliminatoria.

Durante el primer tiempo, el equipo de Arruabarrena generó situaciones para ponerse en ventaja, pero la falta de eficacia en los últimos metros le impidió abrir el marcador.

Independiente, por su parte, intentó hacerse fuerte como local y equilibró el desarrollo del partido. El equipo conducido por Jadson Viera logró complicar al Xeneize durante buena parte del segundo tiempo y mantuvo el resultado abierto hasta los minutos finales.

Cuando todo indicaba que ambos equipos repartirían puntos, Facundo Herrera apareció dentro del área y conectó un cabezazo que terminó en el fondo de la red.

El tanto, convertido a los 88 minutos, cambió el desenlace del encuentro y le permitió a Boca quedarse con una victoria fundamental para sus aspiraciones en el campeonato.

Cómo quedó Boca en el Torneo Clausura y la tabla anual

El triunfo en Avellaneda tuvo un doble valor para Boca, que logró cumplir uno de sus principales objetivos en la recta final de la fase regular. El Xeneize llegó a 27 puntos, se ubicó segundo en la Zona A y aseguró matemáticamente su clasificación a los playoffs del Torneo Clausura 2026.

Además, alcanzó las 57 unidades en la tabla anual, donde se mantiene como líder y continúa en una posición favorable en la disputa por las plazas de clasificación a las competencias internacionales.

Independiente, en cambio, atraviesa un presente diferente. Con 19 puntos, el Rojo ocupa el octavo puesto de la Zona A y deberá sumar en las fechas restantes para intentar sostenerse entre los equipos que avanzarán a la próxima instancia.

La derrota también prolongó su mala racha, ya que acumuló cuatro encuentros consecutivos sin conseguir una victoria.

Cuándo juega Boca contra River el próximo Superclásico

Después de conseguir la clasificación a los playoffs, Boca tendrá por delante uno de los partidos más esperados del fútbol argentino. El próximo domingo 1° de noviembre, desde las 15, enfrentará a River en una nueva edición del Superclásico, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura 2026.

El equipo de Arruabarrena llegará a ese compromiso con el impulso de su victoria ante Independiente y con la tranquilidad de haber asegurado su participación en la fase eliminatoria.

Por su parte, Independiente visitará a Defensa y Justicia el lunes 2 de noviembre, desde las 19, con la necesidad de cortar su racha negativa y sumar puntos para mantenerse en zona de clasificación.

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