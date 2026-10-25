Domingo de clásicos: Boca visita a Independiente y River recibe a Racing

El Xeneize llega con el impulso de haber conseguido la clasificación a la final de la Copa Sudamericana, tras vencer 3-1 a Vasco da Gama en el estadio Maracaná. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena también busca sostener su posición en el campeonato local y sumar en la tabla anual.

Boca acumula 24 puntos en su zona y afrontará una nueva prueba como visitante antes de una seguidilla de compromisos importantes.

Independiente, por su parte, viene de empatar 1-1 frente a Racing en el clásico de Avellaneda. El equipo conducido por Jadson Viera suma 19 unidades y necesita un triunfo para fortalecer sus posibilidades de avanzar a la siguiente instancia.

El cruce tendrá además el atractivo de enfrentar a dos equipos que buscan cerrar la fase regular con buenos resultados y llegar en condiciones competitivas a los playoffs.

Los datos del partido entre Independiente y Boca

Hora: 17.

Estadio: Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.

Árbitro: Nazareno Arasa.

VAR: Adrián Franklin.

TV: ESPN Premium.

River vs. Racing: horario, TV y cómo llegan al clásico

El segundo gran duelo del domingo será el que protagonizarán River y Racing desde las 19.15 en el estadio Monumental, por la Zona B del Torneo Clausura.

El encuentro tendrá a Leandro Rey Hilfer como árbitro principal y a Felipe Viola en el VAR. La transmisión estará a cargo de TNT Sports Premium.

River llega después de golear 3-0 a Belgrano en Córdoba y buscará aprovechar ese resultado para sumar de a tres ante su público. El equipo, dirigido de manera interina por Leonardo Ponzio, necesita mejorar su posición y acercarse a los puestos de clasificación.

Racing, en tanto, viene de igualar 1-1 frente a Independiente y afronta un compromiso importante para sus aspiraciones en el torneo. La Academia necesita sumar para mantener sus posibilidades de avanzar a la siguiente fase.

Con realidades y necesidades diferentes, ambos equipos buscarán quedarse con un clásico que puede tener incidencia en la definición de la Zona B.

Los datos del partido entre River y Racing