El fútbol argentino tendrá este domingo una jornada con dos clásicos destacados: Independiente recibirá a Boca en Avellaneda y River enfrentará a Racing en el estadio Monumental, por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026.
La fecha 14 del Torneo Clausura tendrá dos duelos destacados este domingo. Boca visitará a Independiente desde las 17 en Avellaneda y River recibirá a Racing a las 19.15 en el Monumental.
Domingo de clásicos: Boca visita a Independiente y River recibe a Racing
El fútbol argentino tendrá este domingo una jornada con dos clásicos destacados: Independiente recibirá a Boca en Avellaneda y River enfrentará a Racing en el estadio Monumental, por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026.
El primer encuentro comenzará a las 17 y se disputará en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini. Más tarde, desde las 19.15, el Millonario será local ante la Academia en Núñez.
Los dos partidos llegan en un tramo importante de la fase regular, cuando los equipos buscan sumar puntos para mejorar sus posiciones y acercarse a la clasificación a los playoffs.
Independiente y Boca jugarán este domingo desde las 17, en Avellaneda, por la Zona A del Torneo Clausura. El árbitro principal será Nazareno Arasa y Adrián Franklin estará a cargo del VAR. La transmisión será por ESPN Premium.
El Xeneize llega con el impulso de haber conseguido la clasificación a la final de la Copa Sudamericana, tras vencer 3-1 a Vasco da Gama en el estadio Maracaná. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena también busca sostener su posición en el campeonato local y sumar en la tabla anual.
Boca acumula 24 puntos en su zona y afrontará una nueva prueba como visitante antes de una seguidilla de compromisos importantes.
Independiente, por su parte, viene de empatar 1-1 frente a Racing en el clásico de Avellaneda. El equipo conducido por Jadson Viera suma 19 unidades y necesita un triunfo para fortalecer sus posibilidades de avanzar a la siguiente instancia.
El cruce tendrá además el atractivo de enfrentar a dos equipos que buscan cerrar la fase regular con buenos resultados y llegar en condiciones competitivas a los playoffs.
Los datos del partido entre Independiente y Boca
Hora: 17.
Estadio: Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.
Árbitro: Nazareno Arasa.
VAR: Adrián Franklin.
TV: ESPN Premium.
El segundo gran duelo del domingo será el que protagonizarán River y Racing desde las 19.15 en el estadio Monumental, por la Zona B del Torneo Clausura.
El encuentro tendrá a Leandro Rey Hilfer como árbitro principal y a Felipe Viola en el VAR. La transmisión estará a cargo de TNT Sports Premium.
River llega después de golear 3-0 a Belgrano en Córdoba y buscará aprovechar ese resultado para sumar de a tres ante su público. El equipo, dirigido de manera interina por Leonardo Ponzio, necesita mejorar su posición y acercarse a los puestos de clasificación.
Racing, en tanto, viene de igualar 1-1 frente a Independiente y afronta un compromiso importante para sus aspiraciones en el torneo. La Academia necesita sumar para mantener sus posibilidades de avanzar a la siguiente fase.
Con realidades y necesidades diferentes, ambos equipos buscarán quedarse con un clásico que puede tener incidencia en la definición de la Zona B.
Los datos del partido entre River y Racing
Hora: 19.15.
Estadio: Monumental.
Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
VAR: Felipe Viola.
TV: TNT Sports Premium.